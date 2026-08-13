Cómo disfrutar del fin de semana en NH: We Are One Festival, Dance Social en Manchester.

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Londonderry 250: From Nutfield to Nation desde el miércoles 12 de agosto hasta el sábado 15 de agosto. Esta celebración incluye una carrera de colores, espectáculo de fuegos artificiales, competición de fuerza, el desfile anual y mucho más. Más detalles . (Gratis)

desde el miércoles 12 de agosto hasta el sábado 15 de agosto. Esta celebración incluye una carrera de colores, espectáculo de fuegos artificiales, competición de fuerza, el desfile anual y mucho más. . (Gratis) Melaza Dance Studio Social Latino el viernes 14 en 22 Hanover Street en Manchester. La clase de salsa comienza a las 8 p.m.; y el social desde las 9 p.m. hasta 1 a.m. Más información . (Entradas a $20)

el viernes 14 en 22 Hanover Street en Manchester. La clase de salsa comienza a las 8 p.m.; y el social desde las 9 p.m. hasta 1 a.m. . (Entradas a $20) Medallion Music Festival desde el viernes 14 de agosto hasta el sábado 15 de agosto en el Gorham Common. Disfruta de la música de siete bandas regionales con food trucks locales. Más detalles. (Gratis)

desde el viernes 14 de agosto hasta el sábado 15 de agosto en el Gorham Common. Disfruta de la música de siete bandas regionales con food trucks locales. (Gratis) Monadnock Grown Farm Tour el sábado 15 de agosto desde el mediodía hasta las 5 p.m. Este recorrido autoguiado abarca Hinsdale, Surrey, Marlborough, Troy y Keene. Más detalles . ($10 por carro)

el sábado 15 de agosto desde el mediodía hasta las 5 p.m. Este recorrido autoguiado abarca Hinsdale, Surrey, Marlborough, Troy y Keene. . ($10 por carro) Weezer Listening Party el sábado 15 de agosto a las 6 p.m. en Chris 's Nostalgia Shop en Whitefield. Más detalles. (Gratis)

el sábado 15 de agosto a las 6 p.m. en Chris 's Nostalgia Shop en Whitefield. (Gratis) YART Sale at 3S Artspace desde el mediodía a las 4 p.m. el domingo 16 de agosto en Portsmouth. Más detalles. (Entrada gratis)

desde el mediodía a las 4 p.m. el domingo 16 de agosto en Portsmouth. (Entrada gratis) Tomato Festival desde la 1 p.m. a 6 p.m. el domingo 16 de agosto en Heron Pond Farm en South Hampton. Degustaciones de tomate, vendedores locales y música en vivo. Más detalles. (Gratis)

desde la 1 p.m. a 6 p.m. el domingo 16 de agosto en Heron Pond Farm en South Hampton. Degustaciones de tomate, vendedores locales y música en vivo. (Gratis) We Are One Festival de 11 a.m. a 6 p.m. el sábado 15 de agosto en el Veteran 's Memorial Park en Manchester. Disfruta de la gastronomía, el arte y los espectáculos en vivo inspirados en culturas de todo el mundo. Más detalles. (Gratis)

de 11 a.m. a 6 p.m. el sábado 15 de agosto en el Veteran 's Memorial Park en Manchester. Disfruta de la gastronomía, el arte y los espectáculos en vivo inspirados en culturas de todo el mundo. (Gratis) Paws in the Pool el domingo 16 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m en la piscina comunitaria. Lleva a tu perro para un chapuzón. Solo para mascotas; los humanos pueden acompañar a los perros nerviosos. Más información . (8 $ por adulto, 4 $ por perro)

el domingo 16 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m en la piscina comunitaria. Lleva a tu perro para un chapuzón. Solo para mascotas; los humanos pueden acompañar a los perros nerviosos. . (8 $ por adulto, 4 $ por perro) Flow & Frequency: Two Moons Yoga x The Weekender el domingo 16 de agosto a las 10 a.m. en los estudios en Concord. Más información. (Entradas a $20)