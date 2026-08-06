Trump ya no cuenta con tanto apoyo en NH, según encuesta de UNH. NH y la prevención del sarampión.

A continuación, lee las noticias del jueves 6 de agosto de 2026

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Trump ya no cuenta con tanto apoyo en NH, según encuesta de UNH

La aprobación del Presidente Trump en New Hampshire sigue en descenso, según una reciente encuesta de la Universidad de New Hampshire.

En general, el 62 por ciento de encuestados dijeron que desaprueban el desempeño del presidente. Solo el 37 por ciento dijo que aprobaban. Esto pone a Trump en su nivel de apoyo más bajo en NH desde que empezó su segundo mandato.

Y aunque Trump tiene un gran apoyo entre republicanos, solo el 23 % de independientes y 2 % de Demócratas aprueban el manejo de su trabajo.

La encuesta de la UNH también le preguntó a los encuestados su opinión sobre el Socialismo Democrático. 30% dijo que tenían un sentimiento “muy” o “algo” positivo hacia los Socialistas Demócratas. Casi la mitad, el 48 por ciento, dijo que se sentían algo o muy negativos. Aunque algunos Demócratas alineados con los Socialistas Demócratas de América han ganado elecciones en todo el país durante esta campaña electoral, ningún candidato importante de New Hampshire ha adoptado esta etiqueta.

Estados de New England presentan demandas para bloquear los aranceles de Trump que afectan a decenas de países -- excepto New Hampshire

New Hampshire es el único estado de New England que no se ha unido a una demanda en contra de la administración de Trump por los aranceles.

Trump ha utilizado tres diferentes leyes para implementar aranceles, llevando a tres demandas. Una coalición de estados ha ganado los dos primeros desafíos legales.

Ahora, Trump dice que una sección de la Ley de Comercio de 1974 le da autoridad para imponer nuevos aranceles en más de 80 países. Los estados alegan que esta decisión es ilegal. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los consumidores y las empresas estadounidenses pagaron el 90 por ciento del costo de los aranceles el año pasado.

En Massachusetts, hay un esfuerzo para cambiar la manera en que el estado trata a las madres con psicosis posparto.

Para el NENC, WBUR reporta en cómo el juicio de asesinato de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos, trae esta enfermedad a la mesa.

La defensa de Clancy argumenta que ella no debería ser considerada criminalmente responsable por asesinar a sus hijos porque tuvo psicosis posparto.

Jessie Colbert trabaja para un grupo de defensoría. Ella dice que este debate no debería darse en una corte.

Ella quiere una ley que solicite una evaluación de salud mental para cualquier que cometa un crimen en los 12 meses después de dar a luz.

Si padecen la enfermedad, podrían recibir un tratamiento aprobado por el tribunal en lugar de un juicio.

postpartum psychosis is an illness that is defined by a break with reality., And the individual is not capable of, of criminal intent, um, because of that break with reality.

“La psicosis posparto es una enfermedad que se define por una ruptura con la realidad. Y el individuo no es capaz de tener intención criminal, debido a esa ruptura con la realidad”, dijo Colbert.

El proyecto de ley no se aprobó en la sesión legislativa pero Colbert planea volver a presentarlo en la siguiente.

Mientras los casos de sarampión alcanzan su nivel más alto en 35 años, los médicos de New Hampshire coinciden en la seguridad y la importancia de la vacuna MMR.

El país está experimentando un número récord de casos de sarampión, cifras que no se han visto desde 1991, pero los expertos médicos continúan recomendando la vacuna en contra del sarampión.

En una entrevista la semana pasada, el Secretario de Salud de EE.UU. Robert F. Kennedy Jr. recomendó que los padres vacunen a sus hijos contra el sarampión. Aunque él sigue haciendo alegaciones imprecisas sobre la seguridad de las vacunas y su efectividad.

Erik Shessler es un pediatra y director médico asociado en los sitios de Dartmouth Health Children en Manchester y Bedford.

Él dice que los proveedores han visto un aumento de preocupaciones sobre la vacuna del sarampión a través de los años, e incentiva a sus doctores a escuchar a los padres y también a educarlos sobre la importancia de la vacuna.

“Siempre queremos que los pacientes entiendan lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por eso, gran parte de nuestro trabajo consiste en capacitar a nuestros médicos de atención primaria para asegurarnos de que se sientan cómodos al tener esas conversaciones”, dijo Shessler.

New Hampshire no ha reportado casos de sarampión hasta ahora en el año.

Esto también pasa en NH:

Los cierres de caminos impactarán la circulación hoy alrededor del centro de Manchester.

WMUR reporta que una carrera benéfica comenzará a las 6 de la tarde y algunas calles se cerrarán al tráfico a partir de las 2 de esta tarde como parte de los preparativos.

Los cierres impactarán partes de la Central Street, River Road y Canal Street, y otros.

Partes del área se mantendrán cerradas hasta las 9 p.m. ; incluyendo Elm Street, entre Lake Avenue y Merrimack Street.