Alerta de nuevas estafas telefónicas. Ayotte y los esfuerzos para el YDC.

A continuación, lee las noticias del jueves 30 de julio de 2026

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Una nueva estafa telefónica intenta presionar a las personas a divulgar su número de la Seguridad Social para robar información privada

La administración de Seguridad Social dice que estemos atentos a una nueva estafa telefónica donde los estafadores le dicen a las personas que su identidad ha sido robada y los presionan a revelar su número de seguridad social.

Según la alerta, un estafador telefónico alega llamar de un gran mayorista, fuerza de ley o una agencia gubernamental, y pregunta sobre una compra que la persona no hizo. Luego, el estafador transfiere la llamada a otro, diciendo que este viene de la administración de seguridad social.

El inspector general de la agencia dice que las compañías legítimas o agencias del gobierno no pueden transferir una llamada directamente a la Administración de Seguridad Social.

Ayotte dice que el estado reforzará el acompañamiento psicológico y desplegará cámaras corporales en el centro de detención juvenil.

La gobernadora Kelly Ayotte dice que el estado tiene mucho trabajo por hacer para mejorar las operaciones en el centro de detención juvenil del estado, el cual ha estado bajo escrutinio desde marzo por crítica escasez de personal, y heridas severas al personal y a los jóvenes.

Ayotte dice que las mejoras incluyen impulsar el acompañamiento psicológico para menores en custodia, y hacer que el personal utilice cámaras corporales.

"El departamento de correcciones ha podido identificar cámaras corporales que se asignarán de inmediato para quienes trabajan en el centro de detención juvenil, de modo que tengan total transparencia sobre lo que sucede allí", dijo Ayotte.

Estos comentarios de Ayotte se dan después de que el consejo ejecutivo confirmara que el ex Jefe de la Policía de Manchester, Allen Aldenberg, tomará el rol de Defensor Infantil. Aldenberg trabajará 90 días mientras Ayotte busca una persona permanente para el rol.

Ayotte se negó a asignar nuevamente a la ex defensora, Cassandra Sanchez, cuya oficina fue la primera en reportar los problemas de seguridad en la instalación, el año pasado.

Los residentes de Lowell, Mass. quieren que un juez detenga la expansión del centro de datos de Lowell.

Los residentes en Lowell, Massachusetts le están pidiendo a un juez detener el trabajo de un centro de datos en la ciudad.

La audiencia es parte de una demanda más grande en contra de los reguladores estatales ambientales y su desarrollador.

WBUR reporta para el NENC que los demandantes alegan que el estado ignoró las leyes de justicia ambiental cuando aprobó la expansión del proyecto el año pasado.

El centro de datos Markley tiene una gran presencia en Lowell, y los residentes cercanos afirman que luchan a diario contra el ruido y la contaminación que genera.

Estaban en proceso de apelar la decisión del estado de aprobar los generadores adicionales en el sitio el año pasado, cuando se enteraron de que los reguladores silenciosamente firmaron un acuerdo con el desarrollador para que siga con el trabajo.

Mary Wambui es una de las demandantes.

"Siento que, junto con otros demandantes, estábamos siendo excluidos del proceso regulatorio", dijo Wambui.

Wambui dice que la forma en que se ha desarrollado todo, va en contra de las leyes de justicia ambiental del estado, que exigen la participación de la comunidad y un análisis de la calidad del aire que tenga en cuenta la contaminación existente.

Esto también pasa en New Hampshire:

Una iglesia en Kennebunkport en busca de mejoras recibirá un impulso de recaudación de fondos de un ex presidente. La capilla y la propiedad fueron dañadas por dos tormentas que sucedieron en pocos días en enero de 2024.

El Portsmouth Herald reporta que el ex Presidente George W. Bush exhibirá decenas de sus pinturas en una exposición el 6 de agosto en Biddeford. Las obras se subastarán para recaudar fondos para la Iglesia Episcopal de Santa Ana, a la que la familia Bush ha asistido durante generaciones. La Iglesia de Santa Ana abrió sus puertas en 1892 y está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El personal de la iglesia dice que la exhibición para recaudar fondos fue idea del ex presidente.