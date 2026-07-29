Más casos de ciclosporiasis en NH. Buenos resultados de prohibición de celulares en escuelas.

A continuación, lee las noticias del miércoles 29 de julio de 2026

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Muchas casas en New Hampshire permanecen vacías a pesar de la escasez de viviendas en el mercado inmobiliario.

New Hampshire tiene la novena tasa más alta de viviendas vacías en el país.

Los analistas de LendingTree revisaron los datos del Comité del Censo de EE.UU. hasta el 2024 y determinaron cuántas unidades están vacías alrededor del país, y por qué.

Encontraron que de casi las 92,000 unidades vacantes en el estado, el 70% son temporales o propiedades de recreación, como una casa de vacaciones.

En estados como New Hampshire, donde la mayoría de hogares vacantes no están disponibles para rentar o comprar, las personas que buscan viviendas tienen menos opciones de casas disponibles durante todo el año.

La demanda para las viviendas temporales o tiempo completo en el estado sube los valores de las casas. Los datos del censo demuestran que el valor promedio de una casa en el estado era de casi $400,000 en 2024, significativamente mayores al promedio nacional.

33 casos confirmados de ciclosporiasis en NH, 2 hospitalizaciones.

Hay 33 casos confirmados de ciclosporosis en New Hampshire, según los datos más recientes del departamento estatal de salud, actualizados ayer martes.

Diecisiete de estos casos son personas que reportaron haber comido lechuga de sitios que sirvieron los productos retirados de Taylor Farms. Dos personas han sido hospitalizadas con la enfermedad, ya que esta puede causar síntomas gastrointestinales severos.

Taylor Farms emitió un retiro de todos los productos que tenían lechuga iceberg traída de México. Las tiendas de New Hampshire que venden productos Taylor Farms incluyen

Shaws, Walmart, Whole Foods, y Target.

Los estudiantes de New Hampshire están más concentrados en clase, cuentan los educadores, tras la prohibición estatal del uso de celulares

La mayoría de profesores y administradores están reportando resultados positivos de la prohibición del uso de teléfonos celulares "de timbre a timbre" recientemente implementada por el estado.

Esto según un reporte publicado el martes por el Departamento estatal de Educación, el cual encuestó a casi 1,400 educadores.

Más de la mitad de profesores dijeron que pensaban que la prohibición mejoraba las destrezas sociales de los estudiantes y sus relaciones con sus compañeros.

Megan Tuttle lidera la Asociación Nacional de Educación en New Hampshire.

“Hemos estado escuchando cosas realmente muy buenas. Incluso pequeñas cosas como que los niños sacan juegos durante el almuerzo. Están jugando a las cartas entre ellos. Son esas pequeñas cosas que están volviendo a suceder que antes no ocurrían”, dijo.

Casi el 80% de profesores dijeron que han habido pocas distracciones en salones de clase con la prohibición impuesta, y muchos dijeron que los estudiantes parecían más relajados o involucrados sin sus celulares.

El desperdicio de comida representa casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema global de alimentos.

Y una nueva investigación de la Universidad de Vermont dice que hay ventajas y desventajas de hacer que el desperdicio alimentario sea una prioridad nacional.

WBUR reporta para el New England News Collaborative que este nuevo estudio ha descubierto que reciclar los residuos alimentarios, en lugar de depositarlos en vertederos, reduciría drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero, debido a que el empaque normalmente se mezcla, una prohibición nacional también podría arrojar hasta 20,000 toneladas de plástico a las tierras de cosecha cada año.

Katherine Porterfield es la autora principal del estudio.

“Aunque seamos muy, muy, muy buenos capturando la mayor parte del plástico y desviándolo de los suelos, una pequeña cantidad se filtra. Y si hablamos de cantidades muy, muy grandes de residuos alimentarios, eso puede acumularse”, dijo.

Los investigadores dicen que mejoras en el empaque podrían reducir el desperdicio de plástico.

Esto también pasa en NH:

Los funcionarios estatales y locales de seguridad están atentos al Lago Sunapee esta semana, después de que dos materiales dañinos se regaron durante el fin de semana.

The Valley News reporta que los funcionarios dicen que cinco galones de petróleo y gas se regaron de un barco hundido en la noche del sábado. Una hora después, una sustancia desconocida dejó un brillo en el agua en el puerto de Sunapee. Los funcionarios estatales ambientales están probando la sustancia.

Los funcionarios le han pedido a cualquier persona que vea sustancias raras en el lago, contactar a las agencias de seguridad.