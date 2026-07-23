Menos residentes de NH en SNAP este año. Investigación en incendio en Nashua.

A continuación, lee las noticias del jueves 23 de julio de 2026

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NH registra siete casos de ciclosporosis este año, ninguno vinculado al retiro de productos Taylor Farms

El departamento de Salud y Servicios Humanos dice que ha habido un total de siete casos de enfermedad de ciclosporosis , causada por el parásito de la cyclospora en el estado este año. Ninguna de estas han sido vinculadas a los brotes en el resto del país. El departamento de salud planea actualizar el conteo de casos cada semana, mientras el número de personas con la enfermedad en el país llega a un máximo histórico.

Taylor Farms, uno de los proveedores más grandes de lechugas, comunicó un retiro en New Hampshire, mientras los funcionarios federales siguen enfocados en la compañía como una probable fuente de brotes.

Actualización de incendio en Nashua: señales indican que lo comenzó un residente, ahora muerto

Los investigadores creen que un incendio que resultó en dos muertes dentro de un edificio de departamentos de Nashua temprano el martes, comenzó intencionalmente. El presunto pirómano es uno de los fallecidos.

La llamada llegó alrededor de las 3:30 de la mañana. Los emergencistas pudieron evacuar a 7 personas del edificio en llamas. Un octavo, Scott Thomas de 66 años, fue llevado rápidamente al hospital de Southern New Hampshire pero murió después. Dentro del edificio carbonizado, los bomberos encontraron el cuerpo de Gerald Gutekunst de 80 años. Los investigadores dicen que los patrones del incendio indican que Gutekunst comenzó el incendio intencionalmente.

En 2019, Gutekunst comenzó el incendio dentro de un edificio de departamentos en Hudson. Fue herido en ese incidente y enfrentó cargos criminales, pero se descubrió que no era competente para atravesar un juicio.

Menos residentes de New Hampshire están recibiendo asistencia alimentaria, conocida como SNAP, este año, en comparación al año pasado.

Según nuevos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, New Hampshire vivió un descenso de 3% en registros en SNAP desde junio de 2025 a junio 2026.

En julio de 2025, el llamado Big Beautiful Bill hizo grandes recortes al programa, también conocido como estampillas de comida.

Laura Milliken lidera la organización NH Hunger Solutions. Ella dice que los números bajos no significan que las personas necesitan menos ayuda.

"Food banks and food pantries... what we're hearing from them is that the increase in traffic to their pantries is continuing. So there had been an increase, you know, based on changes in the economy and the changes in Snap, I think made everything worse."

“Los bancos de alimentos y los comedores sociales... Lo que nos dicen es que el aumento de visitas a sus comedores continúa. Ha habido un incremento debido a los cambios en la economía y a los cambios en SNAP … creo que todo empeoró”, dijo Milliken.

Algunos de los cambios incluyen restringir beneficios para inmigrantes legales y más requisitos laborales estrictos. Además, los estados van a tener que pagar más por el programa en los próximos años.

Peterborough recibe reconocimiento como una de las comunidades mejor preparada para inundaciones en el país

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias está asignando a Peterborough entre las comunidades más preparadas para las inundaciones en el país.

El pueblo está siendo reconocido por fortalecer sus regulaciones que rigen la construcción en llanuras aluviales y por su sistema de alerta de inundaciones en tiempo real.

Como resultado, los residentes del pueblo recibirán un 15% de descuento en sus primas de seguros de inundaciones.

Danica Miller es la directora de planificación y construcción del pueblo.

“Unas llanuras aluviales sanas y en buen funcionamiento no solo mantienen la salud de nuestros cursos de agua, la calidad del agua, los humedales y las zonas costeras, sino que también contribuyen a la seguridad de las propiedades y de la vida”, dijo.

Miller dice que con el cambio climático, el pueblo se está preparando para eventos más severos y frecuentes de inundación.

Jueza no acepta solicitud de NH de retomar pedirles papeles de ciudadanìa a votantes primerizos

Una jueza federal está negando la solicitud de New Hampshire de instaurar una ley electoral.

La jueza Samantha Elliott dictaminó a principios de este año que una medida respaldada por los republicanos que exige a los votantes primerizos de New Hampshire llevar un certificado de nacimiento, pasaporte o documentos de naturalización a las urnas podría privar del derecho al voto a demasiados votantes cualificados.

Los que apoyaban la ley dijeron que era necesaria para asegurarse que los ciudadanos americanos son los que participen en las elecciones.

Esta semana, Elliott denegó la solicitud del estado de suspender la orden judicial que anula la política, mientras se tramita una apelación.

Esto también pasa en NH:

La administración de Trump está investigando la Escuela de Medicina Geisel de Dartmouth por alegada discriminación racial en las prácticas de admisiones.

Según un anuncio del Departamento Nacional de Educación ayer miércoles, Dartmouth es una de las cinco escuelas bajo investigación.

Un vocero de Dartmouth dice que la universidad sigue confiando en su proceso de admisión y responderá a la solicitud de información de la administración, traduzco y cito, "a su debido tiempo, de conformidad con la ley aplicable".