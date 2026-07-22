Los precios de la electricidad subirán en NH. Te contamos por qué.

La mayoría de residentes de New Hampshire verán un aumento entre $6 a $18 en sus cuentas mensuales de electricidad a partir del 1 de agosto, ya que la Comisión de Utilidades Públicas ha aprobado los aumentos de tarifas de las tres empresas de servicios públicos de propiedad privada y la Coalición de Energía Comunitaria de New Hampshire.

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El Northeast ya tiene algunos de los precios más altos de electricidad en el país , en parte por su dependencia al gas natural, sujeta a las presiones del mercado global. Este año, la guerra con Irán y el frío extremo del pasado invierno están contribuyendo a los altos costos de este otoño. A nivel local, este es el primer año completo que las utilidades han tenido que seguir una nueva manera de determinar tarifas, lo cual los defensores dicen que está dejando a los clientes cada vez más apretados.

¿Cómo estas condiciones impactan las cuentas eléctricas para clientes residenciales en el estado?, ¿y por qué podrían verse diferentes para diferentes clientes de utilidades?

NHPR respondió a algunas preguntas frecuentes a continuación.

¿Cuánto van a tener que pagar los clientes?

La parte de tu cuenta energética que subirá se conoce como tarifa de suministro. Las tarifas de suministro son el componente más grande de una cuenta eléctrica, y estas se refieren al actual costo de electricidad. El cargo de tu factura depende de tu consumo eléctrico. Es el único aspecto que puedes controlar.

La otra parte importante de tu cuenta es el cargo de distribución, el cual cubre costos de infraestructura para el sistema entero.

Pero el segundo proveedor más grande de energía en el estado es la Coalición de Energía Comunitaria de New Hampshire, la cual tiene casi 200,000 clientes en el estado. Fundada en 2021, la coalición sin fines de lucro tiene un modelo que permite que las municipalidades compren energía al por mayor para sus residentes, ofreciendo una alternativa a las empresas de servicios públicos de propiedad privada, y otras opciones que incluyen energía más limpia.

Sin embargo, tomando en cuenta sus esfuerzos, en sus primeros años, la coalición no ha logrado ofrecer precios más bajos que las empresas de servicios públicos, lo que le ha generado críticas e incluso la pérdida de algunos de sus miembros.

Las nuevas tasas que tomarán efecto el 1 de agosto, ofrecen un poco de todo.

Para los miembros de la Coalición clientes de Liberty, sus tarifas serán menores que la tarifa de servicio base, 14.7 centavos por kilovatio-hora a 15.8 centavos por kilovatio-hora. Sin embargo, los miembros de la Coalición que residen en el territorio de Unitil y Eversource seguirán pagando más que quienes no son miembros. En términos de costo neto mensual, esto significa $6.47 y $6.11 más en cada factura, respectivamente.

¿Por qué suben las tarifas?

Don Kreis, el defensor del consumidor en New Hampshire, dice que hay tres razones claves por la que suben las cuentas: un invierno particularmente frío, inestabilidad en el Medio Oriente y un nuevo mecanismo implementado por reguladores estatales para utilidades que asignen sus tarifas.

“Los inviernos duros suben los precios mayoristas de energía y mercados energéticos”, dijo en inglés.

El mercado energético mundial se ha visto gravemente afectado desde que estallaron las tensiones en el Estrecho de Ormuz en febrero , y New Hampshire no es una excepción. Kreis dijo que los continuos conflictos han aumentado los precios del gas natural, lo cual es la principal fuente de energía en New England, que representa aproximadamente la mitad de la electricidad generada en la red, según ISO New England.

Kreis también dijo que los precios del fueloil se han visto afectados. Este material desempeña un rol significativamente menor en el panorama energético de la región, generando solo alrededor del 1% de la energía del área, pero aún así es una cantidad lo suficientemente grande como para afectar el resultado final de los consumidores. Kreis dice que estos saltos significan que los futuros precios también suben.

Pero uno de los principales causantes de la subida de precios este otoño tiene que ver con la manera en que las utilidades ahora tienen que comprar electricidad. Alrededor de la mitad de la electricidad ahora tiene que ser comprada en un mercado al contado, lo cual Kreis dice que significan que las utilidades están incurriendo en gastos que ahora tienen que recuperar.

“Básicamente, están cobrando a los clientes de hoy y de mañana los costos mayoristas en los que incurrieron en inviernos anteriores”, dijo en inglés.

¿Qué rol tiene el mercado al contado en el aumento de tarifas?

Comenzando con tasas de suministro en febrero de 2025, los reguladores estatales ordenaron a las compañías de utilidades a cambiar cómo compran la electricidad para sus clientes. Anteriormente, las utilidades hubieran comprado el 100% de su energía para sus consumidores al mismo tiempo para un periodo de seis meses. Pero la Comisión de Utilidades Públicas cambió eso: bajo las nuevas reglas, solo la mitad de esa energía será comprada en un precio fijo, y el otro 50% será comprado en el mercado diario al contado de ISO-New England

Esto cambió cómo las utilidades calculan tarifas de suministro, presentando cierto grado de conjetura en torno a lo que las empresas creen que serán los precios en el mercado al contado.

“Cuando estamos definiendo el precio cada seis meses, lo que tenemos que hacer es tomar ese 50% al precio fijo. Sabes lo que va a ser”, dijo en inglés, William Hinkle, un vocero de Eversource.

“Y tenemos que fijar un precio de referencia o una estimación para el otro 50% que vamos a adquirir en ese mercado de contado diario”.

Pero un estimado solo es un estimado, y las utilidades locales no anticiparon el clima extremo de este invierno, clima y la guerra de Irán. Las tarifas calculadas a partir de estimaciones se quedaron cortas en millones de dólares con respecto a los precios reales del mercado. Para Unitil, fue de $3 millones; para Liberty, fue $9 millones; y para Eversource, fueron $38 millones.

Las tarifas altas de agosto están diseñadas para recuperar dichas pérdidas.

¿Qué significa el mercado al contado para consumidores?

Algunos consumidores y defensores de energía limpia argumentan que el mercado al contado es perjudicial para los clientes, especialmente en un momento cuando el cambio climático hace que sea más probable que el clima sea extremo , y muchas más familias parecen complicarse para cubrir los costos de vida.

Joe LaRusso, quien supervisa el programa de Red Limpia del Acadia Center, dijo que el mecanismo de la nueva calculación deja a los clientes vulnerables en riesgo.

“Realmente les han tendido una trampa, porque tienen la impresión de que el costo de su electricidad sigue igual. Quiere decir,el precio no cambia durante seis meses”, dijo.

“De hecho, existe el riesgo de que la mitad de la energía que reciben, cuyo precio es variable, esté acumulando un cargo que tendrán que pagar de golpe al final de ese período de seis meses”.

Él dijo que el modelo tradicional ofrece una alternativa más transparente que distribuiría los costes adicionales a lo largo de un período de seis meses, en lugar de que los clientes se vieran afectados por un gran aumento repentino una vez que las empresas de servicios públicos se dieran cuenta de que habían subestimado los costes.

Kreis dijo que el nuevo modelo no tiene sentido si lo piensas en otro contexto.

“Imagina si la cooperativa o el mercado dijeran, ‘Bueno, vamos a cobrar un dólar más por ese granola porque el año pasado no le cobramos suficiente dinero al cliente del año pasado’. No puede funcionar así”, dijo.

Nick Krakoff, quien dirige la Red Limpia en el Conservation Law Foundation, dijo que la fórmula de la nueva tarifa fue un error bien intencionado que la Comisión de Utilidades Públicas adoptó después de que la guerra en Ucrania en 2022 subiera los costos globales de energía.

“Hubo un pensamiento que básicamente requiere que las utilidades compren energía en el mercado al contado para reducir los costos en general”, dijo. “Ese realmente no ha sido el caso”.

LaRusso dijo que es posible que las empresas de servicios públicos no hayan acertado en sus predicciones debido a su falta de experiencia a la hora de realizar las previsiones de mercado que ahora están obligadas a hacer, especialmente a medida que factores como el clima se vuelven más impredecibles.

“Si las utilidades son requeridas en comprar la mitad de su energía en lo que están entregando a sus clientes en su mercado variable, realmente están apostando por el clima”, dijo. “Porque si tenemos ”

“Porque si tenemos un periodo de clima extremo, entonces vamos a tener precios de la energía extremadamente altos”.

Krakoff y Kreis criticaron a Eversource por tratar de cobrar intereses a sus clientes por sus pérdidas.

Pero Hinkle, de Eversource, dijo que la cantidad de interés agregado a cuentas de clientes es relativamente minúscula, solo alrededor de un centavo del casi aumento de 3 centavos en tarifas de suministro. Él dijo que la compañía, que, según la normativa estatal, no puede obtener beneficios de los cargos por suministro, ahora debe intereses a sus prestamistas y necesita cubrir esos costos.

Además, “esto puede funcionar de ambas maneras”, dijo Hinkle.

“Habrá momentos en el futuro donde el precio proxy que asignemos sea muy alto, y terminemos regresando dinero con interés a clientes la próxima vez que cambie la tarifa”, dijo en inglés.

Algunos defensores como Krakoff dijeron que las recientes tarifas de servicios públicos bajas han perjudicado a la CPCNH ante los ojos de los consumidores, ya que hicieron que los precios de la energía parecieran más bajos de lo que realmente eran.

“Deberíamos tener un mercado de energía competitivo, pero en lugar de eso, las utilidades tienen esta ventaja anticompetitiva con lo cual, en esencia, están cobrando una tarifa que está por debajo de la tarifa de mercado”, dijo.

“Habrá que pagarlo más adelante.”

Los clientes que buscan opciones adicionales este otoño pueden escoger de otros proveedores competitivos que brindan a los clientes opciones alternativas.

Traducción de María Aguirre