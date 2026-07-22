Investigación de incendio en Nashua. Subidas en precios de gasolina, y electricidad en NH.

A continuación, lee las noticias del martes 22 de julio de 2026

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Fiscalía General investiga las muertes que resultaron de un incendio en Nashua, ayer

Un incendio en Nashua provocó dos muertes, y ahora está bajo investigación en la Fiscalía General y considerado “sospechoso”.

Los funcionarios dijeron que el incendio empezó en un edificio de departamentos en Orange Street alrededor de las 3:30 a.m., ayer martes.

La oficina del Fiscal General dice que es posible que el incidente pudo haber sido un intento de suicidio en incendio, en el que el incendio se propagó y causó la muerte de otra persona.

Los dos hombres que fallecieron tenían 66 y 80 años. Este último, Gerald Gutenkunst, ya había sido acusado en 2019 en relación con presuntos delitos de incendio provocado.

Las apuestas del Mundial fueron un “golazo” para la Lotería de New Hampshire.

El campeonato de la Copa Mundial de Fútbol se convirtió en una importante oportunidad de apuestas en New Hampshire.

La Comisión Estatal de Loterías dice que se realizaron casi 900 mil apuestas individuales, por un total de casi 24 millones de dólares.

La mayoría fueron para apostar que Francia ganaba el campeonato. Y como no fue así, esto ayudó al estado a obtener mayores beneficios.

La Lotería dice que el torneo se convirtió en uno de los eventos más grandes de apuestas deportivas desde que el estado legalizó esta actividad en 2019.

Los precios de la gasolina volverán a subir en NH, tras la interrupción del alta al fuego en la guerra de Irán

Los precios de la gasolina volverán a subir, y algunos analistas dicen que podría tomar un tiempo hasta que bajen otra vez.

Mark Sheildrop con la Asociación Americana de Automóviles del Northeast dice que la ruptura del alto el fuego con Irán ha vuelto a provocar un aumento del precio del gas.

Sheildrop dice que el aumento en precio se debe principalmente por el suministro reducido, y también por la volatilidad política. Él dice que aunque la gasolina haya bajado después de que el presidente Trump prematuramente anunció un fin a la guerra, esa bajada podría no ocurrir otra vez.

“Algo así como el cuento del pastorcito que mentía sobre el lobo... porque hemos pasado por ciclos de optimismo y pesimismo desde que comenzó la guerra en febrero, y podemos ver el alza y la bajada de los precios del petróleo... esas subidas, aumentos y bajadas se irán reduciendo porque la gente sin duda pierde la confianza en el potencial de una paz duradera si se desmorona repetidamente”, explicó Sheildrop.

Según la Asociación, en New Hampshire, el precio promedio está actualmente en $3.99 por galón, y por más de $4 en el resto de New England.

“No son de confiar”: una legisladora de NH exige la destitución de altos funcionarios de salud en medio de la crisis en el YDC.

Una legisladora en New Hampshire está pidiendo la destitución de altos funcionarios de protección infantil por la continua crisis dentro del centro de detención juvenil del estado. Mientras tanto, el director clínico del Centro Sununu de Servicios Juveniles renunció por preocupaciones éticas.

La senadora Victoria Sullivan lideró una investigación legislativa sobre las recientes alegaciones de abuso en la instalación. Ella dijo el martes que la agresión de la semana pasada que resultó en la hospitalización de un residente de 13 años por un fémur roto, la preocupó aún más.

Sullivan dijo que ella le pedirá al Consejo Ejecutivo que despida al comisionado de Salud y Servicios Humanos, y al director de la División para Niños, Jóvenes y Familias. Ella dijo que ellos, cito y traduzco, “no son de confiar” para mantener a los niños seguros en el Centro Sununu.

Mientras tanto, la doctora Samantha Morin, quien supervisa el cuidado clínico en el centro, renunció, citando preocupaciones éticas, según los legisladores y el defensor estatal de los niños. NHPR no pudo contactar a Morin para un comentario.

Las tres utilidades de electricidad más grandes del estado subirán sus tasas de suministro a partir del 1 de agosto.

Las tarifas de suministro son el componente más grande de una cuenta eléctrica, y estas se refieren al actual costo de electricidad

Los servicios públicos dicen que han perdido dinero durante el pasado año y medio, porque las anteriores tasas que asignaron fueron muy bajas para cubrir los cambios del mercado.

Algunos, como Don Kreis, el defensor del consumidor, considera que está mal que los consumidores tengan que lidiar con estos cálculos erróneos en sus cuentas.

“Básicamente, están cobrando a los clientes de hoy y de mañana los costos mayoristas en los que incurrieron en inviernos anteriores”, dijo

La mayoría de residentes de New Hampshire verán un aumento entre $6 a $18 en sus cuentas mensuales de electricidad.

Mientras tanto en New England …

Los legisladores de la Cámara de Massachusetts tienen programado votar hoy sobre una nueva legislación de aborto que mantendrá las decisiones de salud reproductiva entre la paciente y su doctor.

WBUR reporta que bajo el proyecto de ley que probablemete se apruebe hoy en la Cámara, los doctores podrán realizar procesos de aborto en base a su criterio profesional.

Los que se oponen dicen que esto retiraría el actual límite estatal de 24 semanas para abortar, y crea lo que llaman un “estándar indefinido”.

Pero los líderes de la Cámara dicen que el proyecto es el resultado de conversaciones con doctores cuyos pacientes han dejado el estado por cuidado médico debido a las actuales restricciones. Ellos han agregado una ley existente que no toma en consideración la complejidad de las decisiones de salud reproductiva.

En 2022, la Corte Suprema nacional revirtió el derecho constitucional al aborto, dejando el asunto en mano de los estados.