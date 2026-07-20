Retirada de lechugas Taylor Farms en NH. El ‘Blue Envelope’ disponible en todo NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 20 de julio de 2026

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El programa de sobre azul para conductores ya está disponible en todo NH

Un programa diseñado para ayudar a mejorar la comunicación entre las fuerzas de ley y los conductores durante las paradas de tránsito ahora está disponible para todo el estado.

El programa voluntario Blue Envelope le brinda a los conductores que han sido diagnosticados con autismo, o con un trauma o desorden como el trastorno de estrés postraumático, con un sobre azul que señala a la policía durante una parada de tránsito a hablar más despacio, comunicarse claramente, y reducir las demandas sensoriales, según la División de Vehículos Motorizados de NH.

Para más información y para aplicar al programa, visita dmv.nh.gov .

Taylor Farms anuncio retirada de ciertas lechugas en New Hampshire, debido a brote de enfermedad

Taylor Farms, uno de los proveedores de lechuga más grande del país, anunció una retirada de sus productos en New Hampshire. El proveedor está vinculado a brotes de enfermedades causadas por el parásito de la cyclospora en múltiples estados.

El departamento de salud de New Hampshire ha reportado seis casos de la enfermedad hasta ahora en 2026, el cual sigue en el rango promedio de 2 a 9 casos al año.

Julie Davenson es la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultura Orgánica del Noreste de NH. Ella dice que las granjas más pequeñas y locales no son inmunes a la contaminación.

“Pero a menudo son estas granjas más grandes las que operan a gran escala. Y basta con un solo punto de contaminación para contaminar grandes cantidades de productos”, dijo Davidson.

Los productos retirados de Taylor Farms incluyen la lechuga iceberg y la ensalada empaquetada a la venta en Walmart, Shaws, y Whole Foods entre el 29 de junio y 16 de julio.

Hay una lista completa de los productos en TaylorFarms.com/recall o en la página web de la Administración de Alimentos y Medicamentos, fda.gov .

Nuevo estudio de Brigham descubre posible forma de detectar el paciente con mayor riesgo de Alzheimer en el futuro

Un nuevo estudio del Mass General Brigham descubrió que un simple examen de sangre puede predecir el riesgo de una persona de desarrollar síntomas de Alzheimer en el futuro.

Pero los investigadores advirtieron que la prueba no es recomendada aún para adultos mayores que no tienen síntomas de Alzheimer.

WBUR reporta para el New England News Collaborative que esta prueba detecta el biomarcador sanguíneo P-tau2-1-7.

Los científicos dicen que los adultos con niveles elevados de esto tienen un estimado del 38 por ciento de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo por 5 años, y un 78 por ciento de probabilidad de hacerlo en 10 años.

La autora líder del estudio, la doctora Rachel Buckley dice que esta prueba es un buen primer paso, y piensa que algún día puede ser de rutina al igual que el chequeo de tu nivel de colesterol.

“A partir de cierta edad, comenzarás a realizar esta prueba que nos ayudará a determinar quién necesita un seguimiento más intensivo, quién puede necesitar intervención terapéutica una vez que esté disponible y a quién se le puede decir ‘Estás bien’”, dijo la doctora.

Por ahora, la prueba solo se le da a personas que tienen deterioro cognitivo.

Los murciélagos en NH han desaparecido con el tiempo, pero el conteo de voluntarios este año descubre un número esperanzador

Los murciélagos en New Hampshire han tenido problemas desde 2009, cuando una enfermedad fúngica conocida como síndrome de la nariz blanca acabó con la mayor parte de la población del estado.

Desde allí, los científicos en UNH, New Hampshire Fish and Game, y voluntarios han trabajado juntos para contar los murciélagos que quedan, y lo hacen dos veces por verano. Así, los científicos tienen una idea de dónde están, y cuántos quedan.

La experta de UNH Conservation Haley Andreozzi explicó que a las hembras de las especies más comunes en New Hampshire les gusta utilizar casas abandonadas, granjas y campanarios de iglesias para criar a sus bebés.

“Sin la participación de esos voluntarios, ni siquiera podemos empezar a comprender dónde se encuentran esas colonias. Mucho menos podemos llegar a todas ellas para contarlas”, dijo Andreozzi [Ander-ROSE-ee].

Y parece que los murciélagos van a regresar: los conteos han demostrado un ligero aumento en la población durante el tiempo.

Esto también pasa en NH:

Se presentaron cargos criminales en contra de un joven en el Centro Sununu de Servicios Juveniles por agredir a otro joven el viernes.

La víctima de la agresión fue trasladada al hospital con heridas graves. La Fiscalía General de New Hampshire declaró que el estado está evaluando la posibilidad de procesar al acusado, que es menor de edad, como adulto.

A comienzos de mes, la oficina del fiscal dijo que una peligrosa escasez de empleados en el centro de detención juvenil del estado, pone al personal y la juventud en riesgo.