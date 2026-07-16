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Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Final de la Copa Mundial de Fútbol 2026

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff,
María Aguirre
Published July 16, 2026 at 9:57 AM EDT
La Latin Bakery de Nashua fue el sitio predilecto para reunir a la comunidad colombiana y ver los partidos de la selección Colombia.
Lau Guzmán
/
NHPR
La Latin Bakery de Nashua fue el sitio predilecto para reunir a la comunidad colombiana y ver los partidos de la selección Colombia.

Este fin de semana, el mundo entero estará atento a un solo evento: ¡la final de la Copa Mundial de Fútbol!

Concord y Manchester ofrecerán ‘watch parties’ en distintos establecimientos, para así cerrar lo que ha sido una emocionante temporada de fútbol y comunidad.

¿Que equipo crees (o quieres) que alce la aclamada copa? Escríbenos en WhatsApp.

Recibe ideas de eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Music in the Mountains at West Rattlesnake (Música en las montañas) el viernes 17 de julio a las 7 p.m. El punto de encuentro es en Old Bridle Path a las 6:15 p.m. para caminar hacia el New Hampshire Music Festival Woodwind Quintet, para disfrutar de un concierto en la cima. Más detalles. (Gratis)
  • Loon Festival el sábado 18 de 10 a.m. a 2 p.m. en el Loon Center en Moultonborough. Tras el censo anual de colimbos(o loons), se invita a disfrutar de festividades temáticas sobre estas aves, demostraciones con animales en vivo y actividades para niños. Más información. (Gratis).
  • Fairytale Festival en Nashua el sábado 18 de julio en Greeley Park. Espectáculos en el escenario, más de 30 vendedores locales con actividades, caricaturistas, juegos, libros y mucho más para toda la familia. Más información. (Gratis)
  • Kate Bush Flash Mob el sábado 18 de julio a las 9:30 a.m. en el downtown de Concord. Se invita a personas de todas las edades y niveles de experiencia a registrarse para aprender los pasos de baile. Más detalles. (GratisFree)
  • Partido por el tercer puesto del Campeonato Mundial de Fútbol el sábado 18 de julio a las 4 [ p.m. en el BNH Stage de Concord. Más información. (Entrada gratuita, se requiere inscripción).
  • FIFA World Cup Watch Party el sábado 18 de julio y domingo 19 de julio en el Renaissance Park en Nashua. Disfruta de los partidos en una pantalla gigante en la zona verde. Habrá puestos de comida. Trae tu propia manta o silla para sentarte. Más detalles. (Gratis)

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María Aguirre
I’m a freelance producer based in Guayaquil, Ecuador. My work with NHPR includes translating and producing ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? . I also translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
Maria can be reached at maguirre@nhpr.org.
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