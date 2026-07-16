Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Final de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Este fin de semana, el mundo entero estará atento a un solo evento: ¡la final de la Copa Mundial de Fútbol!

Concord y Manchester ofrecerán ‘watch parties’ en distintos establecimientos, para así cerrar lo que ha sido una emocionante temporada de fútbol y comunidad.

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Music in the Mountains at West Rattlesnake ( Música en las montañas ) el viernes 17 de julio a las 7 p.m. El punto de encuentro es en Old Bridle Path a las 6:15 p.m. para caminar hacia el New Hampshire Music Festival Woodwind Quintet, para disfrutar de un concierto en la cima. Más detalles. (Gratis)

Música en las montañas el viernes 17 de julio a las 7 p.m. El punto de encuentro es en a las 6:15 p.m. para caminar hacia el New Hampshire Music Festival Woodwind Quintet, para disfrutar de un concierto en la cima. (Gratis) Loon Festival el sábado 18 de 10 a.m. a 2 p.m. en el Loon Center en Moultonborough. Tras el censo anual de colimbos(o loons), se invita a disfrutar de festividades temáticas sobre estas aves, demostraciones con animales en vivo y actividades para niños. Más información. (Gratis).

el sábado 18 de 10 a.m. a 2 p.m. en el Loon Center en Moultonborough. Tras el censo anual de colimbos(o loons), se invita a disfrutar de festividades temáticas sobre estas aves, demostraciones con animales en vivo y actividades para niños. (Gratis). Fairytale Festival en Nashua el sábado 18 de julio en Greeley Park. Espectáculos en el escenario, más de 30 vendedores locales con actividades, caricaturistas, juegos, libros y mucho más para toda la familia. Más información . (Gratis)

el sábado 18 de julio en Greeley Park. Espectáculos en el escenario, más de 30 vendedores locales con actividades, caricaturistas, juegos, libros y mucho más para toda la familia. . (Gratis) Kate Bush Flash Mob el sábado 18 de julio a las 9:30 a.m. en el downtown de Concord. Se invita a personas de todas las edades y niveles de experiencia a registrarse para aprender los pasos de baile. Más detalles. (GratisFree)

el sábado 18 de julio a las 9:30 a.m. en el downtown de Concord. Se invita a personas de todas las edades y niveles de experiencia a para aprender los pasos de baile. (GratisFree) Partido por el tercer puesto del Campeonato Mundial de Fútbol el sábado 18 de julio a las 4 [ p.m. en el BNH Stage de Concord. Más información. (Entrada gratuita, se requiere inscripción).

el sábado 18 de julio a las 4 [ p.m. en el BNH Stage de Concord. (Entrada gratuita, se requiere inscripción). FIFA World Cup Watch Party el sábado 18 de julio y domingo 19 de julio en el Renaissance Park en Nashua. Disfruta de los partidos en una pantalla gigante en la zona verde. Habrá puestos de comida. Trae tu propia manta o silla para sentarte. Más detalles. (Gratis)