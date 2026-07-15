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Hay comidas gratis disponibles para niños de 18 o menores en todo NH este verano

New Hampshire Public Radio | By Annmarie Timmins
Published July 15, 2026 at 1:12 PM EDT
Apples at the grocery store
Dan Tuohy
/
NHPR
Apples at a grocery store.

Los niños de 18 años o menores pueden encontrar comidas gratis en decenas de escuelas y centros comunitarios en New Hampshire este verano. Las familias no necesitan aplicar o comprobar su elegibilidad de ingreso para participar en cualquier sitio enlistado en el Mapa en línea del USDA, y pueden escoger cualquier ubicación en el estado.

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El programa federal Summer Meals incluye comidas para llevar en áreas rurales y comidas en ciertos centros en algunas ciudades. Adultos mayores a 18 años con discapacidades que participan en programas escolares públicos o privados sin fines de lucro también son elegibles.

El buscador de sitios web de comidas de verano del USDA muestra la ubicación de cada sitio, sus horarios, información de contacto, y fechas de finalización. Mientras que ciertos centros cierran a fines de julio, muchos abrirán en agosto.

Un programa separado del estado brindará a algunas familias de New Hampshire un pago único de $120 para comprar alimentos, esta semana.

Bajo el programa estatal SUN Bucks, las familias recibirán un pago automáticamente si su hijo recubre almuerzos gratis o de precio reducido en la escuela público y están en Medicaid, o reciben Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.

Las familias que utilizan el programa de almuerzos gratis o reducidos pero no la otra asistencia, son elegibles para aplicar en la página web estatal NH EASY Gateway.

Para asistencia en español en este proceso, llama al 1-844-275-3447 (TTY: 1-800-735-2964) 
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Annmarie Timmins
I write about youth and education in New Hampshire. I believe the experts for a news story are the people living the issue you are writing about, so I’m eager to learn how students and their families are navigating challenges in their daily lives — including childcare, bullying, academic demands and more. I’m also interested in exploring how changes in technology and funding are affecting education in New Hampshire, as well as what young Granite Staters are thinking about their experiences in school and life after graduation.
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