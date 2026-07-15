Hay comidas gratis disponibles para niños de 18 o menores en todo NH este verano

Los niños de 18 años o menores pueden encontrar comidas gratis en decenas de escuelas y centros comunitarios en New Hampshire este verano. Las familias no necesitan aplicar o comprobar su elegibilidad de ingreso para participar en cualquier sitio enlistado en el Mapa en línea del USDA, y pueden escoger cualquier ubicación en el estado.

Read in English

El programa federal Summer Meals incluye comidas para llevar en áreas rurales y comidas en ciertos centros en algunas ciudades. Adultos mayores a 18 años con discapacidades que participan en programas escolares públicos o privados sin fines de lucro también son elegibles.

El buscador de sitios web de comidas de verano del USDA muestra la ubicación de cada sitio, sus horarios, información de contacto, y fechas de finalización. Mientras que ciertos centros cierran a fines de julio, muchos abrirán en agosto.

Un programa separado del estado brindará a algunas familias de New Hampshire un pago único de $120 para comprar alimentos, esta semana.

Bajo el programa estatal SUN Bucks , las familias recibirán un pago automáticamente si su hijo recubre almuerzos gratis o de precio reducido en la escuela público y están en Medicaid, o reciben Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.

Las familias que utilizan el programa de almuerzos gratis o reducidos pero no la otra asistencia, son elegibles para aplicar en la página web estatal NH EASY Gateway .

Para asistencia en español en este proceso, llama al 1-844-275-3447 (TTY: 1-800-735-2964)