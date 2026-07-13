Manchester celebra la Independencia de Colombia. NH honra la memoria del Senador Graham.

A continuación, lee las noticias del lunes 13 de julio de 2026

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La comunidad Colombiana en New Hampshire se reunió este fin de semana para celebrar la Independencia de su país con música, baile … y empanadas.

Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta más desde una izada de bandera en Manchester.

Hace buen viento mientras se alza la bandera de Colombia afuera de la alcaldía de Manchester sobre un grupo vestido de tricolor. Habla María Camila Hernández, la Cónsul de Colombia en Boston. Ella dice que es una gran oportunidad para celebrar a su país.

“Sin importar dónde estemos, seguimos unidos por nuestra historia, nuestros valores y el profundo amor por nuestro país Colombia”, dijo.

John Zapata es de Cartago en el Valle del Cauca y lleva 30 años en Manchester. Como una de las primeras personas que llegó a la ciudad, dijo que venir a estos eventos lo hacen sentir como si estuviera en casa.

“En estos eventos uno se transporta como si estuviera en Colombia, no acá en Estados Unidos”, dijo. “Y uno que lleva tantos años fuera de la patria se le hace muy duro”.

Falta aún una semana para el día de la independencia de Colombia, que cae lunes 20 de Julio.

New Hampshire honra al fallecido senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham

La gobernadora Kelly Ayotte ha ordenado que todas las banderas en terrenos públicos de todo el estado ondeen a media asta en memoria del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. Esto según instrucciones del presidente Donald Trump … Este tributo de las banderas durará hasta la noche del sábado.

Ayotte escribió en X que ella estaba rezando por la familia de Graham, los amigos y el personal el domingo, escribiendo que “Nadie fue más apasionado y enfocado en mantener seguro al país que Lindsey”.

Miembros de la delegación del congreso de NH también publicaron mensajes de condolencias. Ambas Senadoras nacionales Maggie Hassan y Jeanne Shaheen resaltaron el esfuerzo de Graham de representar al país en el extranjero. Shaheen reconoció el enfoque de Graham en apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia.

Exeter celebró Festival de la Independencia con artesanía local que reviven épocas de la Guerra Revolucionario en NH

Exeter recreó un poco de su pasado en la capital de la Guerra Revolucionaria de New Hampshire este fin de semana, en el Festival de la Independencia Americana.

El artesano Eric Von Aschwege demostró habilidades que ha estudiado por años… entre estas, las armas revolucionarias reacondicionadas y fabricadas a medida.

“El arte, el trabajo en madera, el tallado, el grabado... Esa es la mejor parte. No soy aficionado a las armas, pero me encanta la historia de las antigüedades y el arte que se plasma en estas piezas”, dijo Von Aschwege.

En el día, hubo demostraciones de batallas entre las armadas Coloniales y Reales, mientras que los vendedores locales y artesanos vendían sus bienes en el centro del marketplace.

Olivia Richardson / NHPR Eric Von Aschewege makes and restores 18th century guns. They can weigh anywhere from 7 to 12 pounds.

Un australiano venció a Joey Chestnut, campeón de comer hot dogs, en un concurso de alitas de pollo.

Hubo trece participantes en el Campeonato inaugural de comer alitas de pollo de Saugus en The Brook en Seabrook este fin de semana.

Quién podía comer la mayor cantidad de alitas, ganaba el desafío, y cinco mil dólares.

Entre los participantes estaba el número uno de Australia, James Webb, y al hombre que más de dos mil personas fueron a ver, el 18 veces campeón de comer hot dogs de Nathan 's, Joey Chestnut.

Chestnut dice que las alitas requieren una estrategia diferente.

“Tomo dos huesos planos, agarro uno con fuerza y lo aprieto como si fuera un paraguas, y uso la boca y la mano para sacar la carne y paso al siguiente”, explicó Chestnut.

James Webb se llevó el título, Chestnut fue el vicecampeón.

Pronto comienza la audiencia para la revisión de la sentencia del adolescente asesino en el caso de los profesores de Dartmouth.

Uno de los dos adolescentes que mataron a dos profesores de Dartmouth hace más de 25 años le pedirá al juez hoy lunes que reduzca su sentencia de prisión.

Robert Tulloch fue originalmente sentenciado a consecutivas cadenas perpetuas después de apuñalar a los Zan-tops en su hogar en Etna en 2001. Tulloch tenía 17 años en el momento del crimen. James Parker, de 16 años, también fue arrestado y declarado culpable de los asesinatos.

En 2012, la Corte Suprema Nacional consideró que las cadenas perpetuas obligatorias para jóvenes son inconstitucionales, lo que generó una revisión de sentencias en todo el país.

Tulloch ahora está pidiendo una nueva sentencia de 30 o 40 años. En los documentos de la corte, él ha dicho que se arrepiente significativamente de los asesinatos.

Parker pasó casi 24 años de una condena de 25 años a cadena perpetua, antes de obtener la libertad condicional en 2024.