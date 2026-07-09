Nuevas leyes (y vetos) de vivienda en NH. Se acaba el Mundial en Massachusetts.

A continuación, lee las noticias del jueves 9 de julio de 2026

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New Hampshire se une a un creciente grupo de estados con leyes sobre energía solar enchufable.

Los residentes de New Hampshire ya pueden utilizar dispositivos solares portátiles compatibles con enchufes eléctricos gracias a una nueva ley promulgada por la gobernadora Kelly Ayotte.

Los dispositivos solares enchufables se conectan al cableado de una casa y se utilizan para compensar el consumo de electricidad en el lugar. Pero como reporta el New Hampshire Bulletin, hay algunas precauciones de seguridad, como el riesgo de sobrecarga del circuito y peligro de incendio.

La nueva ley limita la tecnología a una unidad por cliente con contador, y debe cumplir con ciertos estándares de seguridad.

New Hampshire se une a otros estados americanos en adoptar leyes para utilizar dispositivos solares portátiles de enchufe, como Maine, Vermont, y Connecticut.

Una nueva ley pretende simplificar los trámites burocráticos de zonificación para las viviendas accesorias.

Una nueva ley busca simplificar los trámites burocráticos de zonificación para la construcción de viviendas accesorias, conocidas como A-D-U por sus siglas en inglés.

Estas viviendas también se las llaman apartamentos de familiares o apartamentos en el sótano, y la nueva ley va a permitir que las propiedades queden exentas de ciertas normas de zonificación cuando el propietario la convierta en una vivienda accesoria.

El representante de Durham, Allan Howland es el patrocinador de la legislatura. Él dice que sus constituyentes fueron previamente avisados de ir ante el comité de zonificación local y obtener una excepción a las reglas municipales de zonificación antes de convertir su propiedad en un ADU.

“Eso toma más tiempo, molestias y costos. Y una de las cosas más importantes que hemos oído sobre la vivienda es que las barreras locales están añadiendo tiempo para su finalización y aumentando los costos”, dijo.

Los que critican el proyecto de ley dicen que podría llevar a problemas para propietarios y municipalidades tratando de interpretar las regulaciones ADU.

Lee más: Defensores de vivienda asequible celebran veto de Ayotte al proyecto de depósitos de seguridad

El Consejo Ejecutivo aprueba fondo de compensación para víctimas de abuso del YDC.

El Consejo Ejecutivo aprobó $20 millones [de dólares] ayer para un fondo creado para pagar por acuerdos para personas que fueron abusadas en el ex centro de detención juvenil estatal.

Los legisladores aprobaron la solicitud en junio.

El juez jubilado Gerard Boyle, administrador del fondo de compensación, ha dicho que podría costarle al estado mil millones de dólares resolver cerca de 1,700 reclamaciones pendientes.

Se acaba el Mundial en Massachusetts: ¿impulso económico en la región o no?

Es el último día de la región como anfitrión de la Copa del Mundo.

El partido entre Francia y Marruecos empieza en Foxboro a las 4 de la tarde.

WBUR reporta que mientras el campeonato ha sido divertido, un experto no espera que esto marque una diferencia en la economía.

Hace una década, Chris Dempsey lideró la campaña para poner fin a la candidatura de Boston para los Juegos Olímpicos de Verano de 2024.

También es escéptico frente al Mundial. Dice que lo ha disfrutado, pero le alegra que Massachusetts no gastó mucho como anfitrión.

Dempsey no cree que el impulso en ingresos por turismo este verano será tan dramático.

You have to remember that some of that economic activity is a displacement of activity that would have otherwise occurred, Boston hotels in the summer are already 90, 95% booked. They don't really need that much of a boost from the world cup.

“Hay que tener en cuenta que parte de esa actividad económica supone un desplazamiento de la actividad que se habría producido de otro modo. Los hoteles de Boston ya tienen una ocupación del 90 o 95% en verano. No necesitan realmente un gran impulso gracias al Mundial”, dijo Dempsey.

La gobernadora de Massachussetts Maura Healey dice que ella sí cree que el campeonato generará ingresos, pero falta tiempo para saberlo.

Esto también pasa en NH:

Hoy jueves y mañana viernes regresa un clima muy caluroso a New Hampshire, según el Servicio Nacional del Clima.

El calor y la humedad llegarán antes que un frente frío, lo que traerá consigo probabilidades de tormentas y pronósticos de índices de calor máximos en mediados de 90°Farenheit.

Se espera que Manchester, Nashua y Portsmouth sean los sitios más calientes en el estado en los próximos días.

El calor y las tormentas deberían disipar este fin de semana, trayendo clima más seco y temperaturas en los 80s Farenheit.