Latin Bakery en Nashua unió a la comunidad colombiana para el Mundial, y más noticias de NH

A continuación, lee las noticias del miércoles 8 de julio de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

La Latin Bakery de Nashua fue el sitio predilecto para reunir a la comunidad colombiana y ver los partidos de la selección Colombia.

Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta que aunque perdieron Los Cafeteros frente a Suiza …se disfrutó del ambiente.

A medida que pasa el reloj del partido … la panadería se llena más y más con una ola amarilla … ya ni le cabe un tinto. Entre abucheos y aplausos, Colombia empata 0-0 frente a Suiza y pierde en penales.

Sandra Jiménez de Mánchester … dice que ha ido este mundial a la panadería porque le gusta la experiencia de ver el partido con otros hinchas colombianos.

“Me encanta compartir acá con mi gente Latina, con mi gente colombiana – este ambiente colombiano es fantástico. Siempre que juega la ‘sele’, nosotros nos enloquecemos, vibramos con nuestro fútbol, con nuestra pasión. Y por qué tenemos el mejor equipo del mundo”, dijo.

La celebración colombiana continúa el viernes en Manchester con una izada de bandera en la alcaldía para celebrar la independencia de Colombia.

Lau Guzmán Aunque perdieron Los Cafeteros frente a Suiza, se disfrutó del ambiente en la Latin Bakery de Nashua, el martes 7 de julio.

El reporte del Fiscal General de NH dice que la "disfunción crónica" provocó condiciones inseguras en el centro de detención juvenil.

El martes, la oficina de la Fiscalía General dijo que las denuncias de agresiones a menores dentro del centro de detención juvenil estatal carecen de fundamento. Pero la oficina del fiscal descubrió que la mala administración estatal del Centro de Servicios Juveniles Sununu está poniendo en riesgo tanto al personal como a los jóvenes.

La Fiscalía comenzó su investigación después de que dos agencias de vigilancia reportaran en marzo que estos niños estaban siendo retenidos con sujeciones ilegales y encerrados en sus habitaciones durante un período prolongado.

En un reporte publicado el martes, la Fiscalía General dijo que el Centro Sununu está plagado de, traduzco y cito, “una disfunción crónica”. Dijo que la División de Niños, Jóvenes y Familias debería contratar más personal, mejorar la capacitación y poner líderes más efectivos a trabajar. Y además, que la agencia debería considerar que el personal utilice cámaras corporales. La gobernadora Kelly Ayotte dijo que ella apoyaba esa recomendación.

El Centro de Derechos con Personas con Discapacidad en New Hampshire, cuyas preocupaciones despertaron la necesidad de la investigación de la Fiscalía, mantuvo su reporte sobre las sujeciones ilegales y dijo que los investigadores no se pusieron en contacto con el centro durante su investigación.

Un exsenador de NH se declara culpable de malversar más de $250,000 de fondos de ayuda por la pandemia.

El propietario de un casino y ex senador estatal Andy Sanborn se ha declarado oficialmente culpable de malversar doscientos cincuenta mil dólares de ayuda federal para la pandemia.

Sanborn utilizó la ayuda originalmente destinada a su negocio para gastos personales, como comprar para él un Porsche.

Sanborn llegó a un acuerdo con la fiscalía durante su audiencia en el tribunal federal de Concord ayer martes. Su sentencia está programada para octubre de este año.

Zona sureste de NH pasó de tener sequía severa a moderada, según Monitor de Sequía de EE.UU.

La sequía en New Hampshire se redujo hasta el martes pasado [30 de junio], según la última actualización del Monitor de Sequía de EE. UU.

Gracias a las recientes lluvias de verano, la mayoría de la región sureste, la cual estaba anteriormente bajo severa sequía, ahora se ha reducido a un estatus de sequía moderada.

Mary Stampone es la climatóloga del estado y profesora de geografía en la Universidad de New Hampshire.

“En el norte y el oeste, no tenemos sequía, lo cual es fantástico. Además, las condiciones están mejorando en algunas zonas centrales del estado”, dijo.

Sin embargo, algunas partes de la esquina sureste del estado siguen bajo sequía severa.

Necesitan lluvias en verano para ayudar al estado a finalmente salir de esta sequía de largo plazo, la cual empezó en agosto del año pasado.

Una enfermedad transmitida por garrapatas, antes poco común, está en aumento. Este investigador de la UVM busca una cura.

Un investigador de la Universidad de Vermont podría tener algunas pistas prometedoras sobre un tratamiento para una enfermedad transmitida por garrapatas, reporta Vermont Public para el New England News Collaborative.

Las tasas de babesiosis han aumentado en un 1600 por ciento en Vermont en recientes años.

Es causada por un pequeño parásito que coloniza las células de glóbulos rojos y las hace explotar. Las personas mayores o inmunocomprometidas podrían enfermarse severamente.

El doctor Peter Hyson es un investigador de enfermedades infecciosas en la Universidad de Vermont. Él dice que el cambio climático y la expansión urbana descontrolada está ayudando a que las garrapatas de patas negras, transmisoras del parásito, se desplacen hacia el norte.

"Estamos cosechando lo que sembramos en lo que respecta a los artrópodos que ahora nos causan problemas. En realidad, con la babesiosis, estamos viendo algo parecido a la malaria en el New England desarrollado", dijo el doctor.

Hyson ha aislado algunas drogas que interrumpen la habilidad del parásito de desarrollar proteínas. Él acaba de obtener una beca de $150 mil dólares de la Bay Area Lyme Foundation para probar estas drogas en ratones. La meta es un día desarrollar un tratamiento enfocado en la babesiosis.