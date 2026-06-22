Las primaveras más largas y los días de verano significan más polen e irritantes en New Hampshire

Puntos clave:

El calor y la humedad podrían aumentar la gravedad de los síntomas respiratorios provocados por irritantes como la contaminación y los alérgenos.

Las temporadas calurosas más largas y los inviernos más suaves causan que la temporada de alergia dure más tiempo.

Utiliza una aplicación del clima para revisar la calidad del aire.

Dúchate o cámbiate de ropa con más frecuencia para sacar los contaminantes de la piel y de la tela.

No te olvides de los ácaros del polvo en tu hogar, que proliferan con el calor y la humedad.

La primavera y el verano significan más polen y contaminantes de mayor tráfico y de incendios forestales, pero los doctores dicen que el clima más cálido puede exacerbar las alergias y las condiciones pulmonares, también.

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El doctor Muhammah Mirza, un neumólogo de Elliot Hospital, dijo que todos estos factores hacen que las alergias se sientan más intensas en comparación al otoño y al invierno.

“En New Hampshire a veces hay días ventosos que pueden prolongar la exposición a los alérgenos, ya que estos permanecen en el aire durante más tiempo”, dijo el doctor en inglés.

Mirza dijo que el calor intenso y la mayor cantidad de contaminantes de vehículos pueden aumentar el efecto que los alérgenos tienen en las vías respiratorias superiores e inferiores.

An Huynh, un alergólogo de Dartmouth Health, dijo que en esta época del año, el nivel de polen en los árboles es alto y la luz del sol hace que las plantas y los árboles florezcan, aumentando los niveles de polen.

El cambio climático está causando que las temporadas de cultivo sean más largas e inviernos más tibios, extendiendo los síntomas de alergia, y aumentando el área geográfica de las especies que pueden causar alergias.

“Al disminuir el periodo de heladas, los árboles comenzarán a polinizar un poco antes”, dijo Huynh.

Huynh dijo que hay una mayor superposición entre las estaciones, lo que provoca que algunos de sus pacientes presenten alergias más intensas, ya que están expuestos a múltiples alérgenos a la vez.

Consejos prácticos

Mirza dijo que les pide a sus pacientes con afecciones pulmonares como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que controlen la calidad del aire. Él recomienda utilizar aplicaciones meteorológicas, que suelen incluir reportes sobre el índice de calidad del aire.

Para alguien con alergias estacionales, Mirza podría recomendar, dependiendo de la gravedad de sus síntomas, se recomienda comenzar con los antihistamínicos antes de que comience la temporada de alergias.

Mirza también le recomienda a los pacientes cambiarse de ropa, y tomar duchas con más frecuencia cuando el nivel de polen sea alto, “porque si estás durmiendo con polen en tu cabello o en tus ropa toda la noche, podrías estar inhalando y esto podría exacerbar tus síntomas al día siguiente”, dijo en inglés.

Pero los niveles de humedad y calor influyen en cómo el polen y otros irritantes afectan las condiciones como el asma y las alergias. La falta de humedad y la sequedad del aire pueden provocar hinchazón corporal y una mayor producción de mucosidad.

“Puede provocar deshidratación porque es el mecanismo del cuerpo para rehidratarse todo”, dijo Huynh.

Por otro lado, explicó, la humedad alta podría dificultar la respiración y causar una sensación de congestión.

Huynh dice que las personas deberían considerar los ácaros en el polvo del hogar, lo cual dijo que podría contribuir a las alergias, y proliferan en la humedad propia de las estaciones cálidas. Los ácaros del polvo suelen vivir en los tejidos.

“Nuestras sábanas son un sitio bastante común para encontrar ácaros”, dijo Huynh. “Así que cuando duermes debajo de las sábanas, puedes producir tu propio microclima local de humedad a partir del calor de tu propio cuerpo, ese es uno de los principales entornos donde pueden prosperar".

Traducción de María Aguirre