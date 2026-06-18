© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Your sustaining gift today helps NHPR unlock $150,000!

‘El fútbol nos une’: Fanáticos de Manchester animaron a Congo en una reunión en arena en la ciudad

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published June 18, 2026 at 11:59 AM EDT
Gfred Fred es un estudiante de secundaria de la zona y su familia se mudó a New Hampshire en 2022; estaba muy emocionado con el partido.
Elena Eberwein
/
NHPR
Ndabola Gfredfred es un estudiante de secundaria de la zona y su familia se mudó a New Hampshire en 2022; estaba muy emocionado con el partido.

La Ciudad de Manchester está organizando reuniones gratuitas para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en el JFK Memorial Coliseum durante las próximas dos semanas.

Los fanáticos en el John F. Kennedy Memorial Coliseum de Manchester les gusta apoyar al equipo que tiene las de perder. El centro está organizando reuniones para ver el Mundial esta semana y la siguiente, incluyendo el partido del miércoles entre Portugal de RD Congo.

El partido terminó en empate tenso, pero se sintió como una victoria para Ndabola Gfredfred, de 16 años, un estudiante de último año de secundaria en Central High. Él es de la República Democrática del Congo y llegó a Manchester en 2022 con su familia.

“Pensé que iban a perder. Pero lo logramos”, dijo. “Necesitamos más personas que apoyen al Congo. Podrían lograrlo. Podrían ganar la Copa del Mundo este año, 2026. Podrían llevársela a casa”.

Durante el partido del miércoles, Congo metió su primer gol en una Copa Mundial, y la última vez que clasificaron fue en 1976 como Zaire – pero Congo no eran los únicos que rompieron récords, ya que esta es la primera vez que la ciudad organiza reuniones para ver partidos del Mundial.

El concejal de Manchester Jason Bonilla dijo que proyectar los partidos en vivo fue una colaboración entre diferentes departamentos de la ciudad, incluyendo a la policía, la estación de TV de acceso público, y parques y recreación. Él dijo que la respuesta de la comunidad ha sido positiva hasta ahora.

“Necesitamos una comunidad fuerte”, dijo Bonilla en inglés. “El fútbol nos une, a pesar de las diferencias que compartimos. Es un deporte que une a todos”, dijo.

Para el súper fanático del fútbol Paxton Ducharme, un partido a la 1 p.m. es solo parte de su horario. Él manejó desde Milford para animar a Congo. Ha jugado fútbol desde los 6 años, y durante toda la universidad. Pero ahora que el Mundial está en su jardín, ha dejado su horario libre para disfrutar de los partidos.

“He organizado esto por casi seis meses, para tener un mes libre para dedicarme de verdad a este Mundial, salir, sentir el ambiente de la comunidad y compartir mi amor por el deporte”, dijo.

La ciudad proyectará dos partidos más gratuitos en el JFK Memorial Coliseum: uno el próximo jueves por la tarde, Curaçao contra Costa de Marfil a las 4 p.m. y Turquía contra Estados Unidos a las 10 p.m.
Tags
Noticias en español Noticias en espanolWorld CupManchester, NH
Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
See stories by Lau Guzmán

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.