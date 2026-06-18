‘El fútbol nos une’: Fanáticos de Manchester animaron a Congo en una reunión en arena en la ciudad

La Ciudad de Manchester está organizando reuniones gratuitas para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en el JFK Memorial Coliseum durante las próximas dos semanas.

Los fanáticos en el John F. Kennedy Memorial Coliseum de Manchester les gusta apoyar al equipo que tiene las de perder. El centro está organizando reuniones para ver el Mundial esta semana y la siguiente, incluyendo el partido del miércoles entre Portugal de RD Congo.

El partido terminó en empate tenso, pero se sintió como una victoria para Ndabola Gfredfred, de 16 años, un estudiante de último año de secundaria en Central High. Él es de la República Democrática del Congo y llegó a Manchester en 2022 con su familia.

“Pensé que iban a perder. Pero lo logramos”, dijo. “Necesitamos más personas que apoyen al Congo. Podrían lograrlo. Podrían ganar la Copa del Mundo este año, 2026. Podrían llevársela a casa”.

Durante el partido del miércoles, Congo metió su primer gol en una Copa Mundial, y la última vez que clasificaron fue en 1976 como Zaire – pero Congo no eran los únicos que rompieron récords, ya que esta es la primera vez que la ciudad organiza reuniones para ver partidos del Mundial.

El concejal de Manchester Jason Bonilla dijo que proyectar los partidos en vivo fue una colaboración entre diferentes departamentos de la ciudad, incluyendo a la policía, la estación de TV de acceso público, y parques y recreación. Él dijo que la respuesta de la comunidad ha sido positiva hasta ahora.

“Necesitamos una comunidad fuerte”, dijo Bonilla en inglés. “El fútbol nos une, a pesar de las diferencias que compartimos. Es un deporte que une a todos”, dijo.

Para el súper fanático del fútbol Paxton Ducharme, un partido a la 1 p.m. es solo parte de su horario. Él manejó desde Milford para animar a Congo. Ha jugado fútbol desde los 6 años, y durante toda la universidad. Pero ahora que el Mundial está en su jardín, ha dejado su horario libre para disfrutar de los partidos.

“He organizado esto por casi seis meses, para tener un mes libre para dedicarme de verdad a este Mundial, salir, sentir el ambiente de la comunidad y compartir mi amor por el deporte”, dijo.