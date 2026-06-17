Aumento de peticiones de ‘habeas corpus’ trae desafíos para inmigrantes detenidos, abogados y cortes

Cristofer-Ortega Varela pasó casi un año en la Prisión del Condado de Strafford, esperando, mientras su petición de desafiar la legalidad de su detención avanzaba su proceso en la Corte de Distrito de EE.UU. de New Hampshire.

Sin embargo, él dijo que no tuvo la oportunidad de presentarse ante un juez.

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“Nunca fui a juicio. Así que literalmente esperé todo ese tiempo”, dijo en inglés. “Realmente no ves al mundo de la misma manera después de salir de un sitio así. Tú sales de un lugar como eso completamente diferente, tienes una diferente percepción de las personas”.

Oficiales de inmigración detuvieron a Ortega-Varela mientras manejaba a través de Manchester a comienzos de 2025. Fue deportado en abril y su caso fue eventualmente descartado.

La petición de habeas corpus de Ortega-Varela es una de las más de 200 que han sido presentadas en la Corte de Distrito de EE.UU. de New Hampshire durante el año pasado.

New Hampshire, como el resto del país , ha presenciado un rápido aumento de estas solicitudes mientras la administración de Trump detiene a más inmigrantes, pero las cortes migratorias tienen menos audiencias de fianza.

La enorme cantidad de solicitudes podría complicar la situación para detenidos, abogadas y cortes. Estas peticiones habeas corpus sólo representaron el 1% de casos en la corte de distrito federal de New Hampshire en 2024, pero llegaron al 27% en mayo, ya que abogados y detenidos las utilizaron para obtener audiencias de fianza.