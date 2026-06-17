Aumento de peticiones de ‘habeas corpus’ trae desafíos para inmigrantes detenidos, abogados y cortes
Cristofer-Ortega Varela pasó casi un año en la Prisión del Condado de Strafford, esperando, mientras su petición de desafiar la legalidad de su detención avanzaba su proceso en la Corte de Distrito de EE.UU. de New Hampshire.
Sin embargo, él dijo que no tuvo la oportunidad de presentarse ante un juez.
“Nunca fui a juicio. Así que literalmente esperé todo ese tiempo”, dijo en inglés. “Realmente no ves al mundo de la misma manera después de salir de un sitio así. Tú sales de un lugar como eso completamente diferente, tienes una diferente percepción de las personas”.
Oficiales de inmigración detuvieron a Ortega-Varela mientras manejaba a través de Manchester a comienzos de 2025. Fue deportado en abril y su caso fue eventualmente descartado.
La petición de habeas corpus de Ortega-Varela es una de las más de 200 que han sido presentadas en la Corte de Distrito de EE.UU. de New Hampshire durante el año pasado.
New Hampshire, como el resto del país, ha presenciado un rápido aumento de estas solicitudes mientras la administración de Trump detiene a más inmigrantes, pero las cortes migratorias tienen menos audiencias de fianza.
La enorme cantidad de solicitudes podría complicar la situación para detenidos, abogadas y cortes. Estas peticiones habeas corpus sólo representaron el 1% de casos en la corte de distrito federal de New Hampshire en 2024, pero llegaron al 27% en mayo, ya que abogados y detenidos las utilizaron para obtener audiencias de fianza.
¿Qué es una petición de habeas corpus?
Una manera en que las personas que han sido detenidas puedan desafiar la legalidad de su detención y formalmente pedirle al gobierno ser liberado. Está disponible para ciudadanos y no ciudadanos en los Estados Unidos, y está incluída en la Constitución de EE.UU..
Para Ortega-Varela, un joven de 21 años de Honduras, su petición de habeas no resultó en su liberación. Tenía una orden abierta de deportación de cuando era niño y se mudó a EE.UU. con su mamá. A pesar de un récord limpio y un camino hacia la ciudadanía a través de su estatus de Joven Especial Inmigrante, o SIJ en inglés, no recibió una audiencia de fianza. Su petición fue descartada por improcedente cuando fue deportado a Honduras.
Ahora, él vive con familiares y está tratando de mantenerse positivo mientras trata de ordenar sus papeles, recuperar su teléfono y encontrar un trabajo en Honduras mientras busca la manera de regresar a su hogar en New Jersey. A pesar del resultado, Ortega-Varela dice que él está agradecido con sus abogados.
“Realmente aprecio todo lo que hicieron para mí porque estas personas realmente trabajan duro”, dijo en inglés. “Te empoderan para que luches. La razón por la que la habeas corpus fue presentada fue porque ellos pelearon por mí y no se rindieron”.
'Una gran carga para el sistema'
Por otro lado, los abogados dijeron que presentar estas peticiones es una manera para que los detenidos obtengan su debido proceso, pero añaden presión por el alto volumen de casos que ya manejan las cortes.
En el caso de Brandon Ladebush, las peticiones representan la mayoría de su trabajo. El abogado de inmigración con sede en Dover estima que ha presentado de 30 a 40 casos de habeas este año.
“Creo que en general hay una enorme carga sobre el sistema que está causando un estrés inmenso a los inmigrantes, a los abogados, a los jueces”, dijo Ladebush en inglés. “Creo que es un efecto desafortunado de lo que está sucediendo ahora mismo, porque está causando mucho estrés y mucho sufrimiento”.
La Corte Distrito de EE.UU. de New Hampshire negó responder a una solicitud de comentario de NHPR sobre el impacto del aumento de casos.
En la mayoría de las peticiones de habeas presentadas en New Hampshire, la pregunta central es si el sistema de control de inmigración está siguiendo el debido proceso y darle a los detenidos la oportunidad de ser liberados en fianza.
Varias batallas legales en curso disputan las decisiones realizar por la Junta de Apelaciones Migratorias en 2025 que limitan quién es elegible para fianza tras la detención, especialmente inmigrantes que entran sin permiso, inmigrantes que fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza y luego liberadas en el país e inmigrantes a quien se les concedió la libertad condicional.
Algunos jueces han ordenado que estos grupos sean elegibles para fianzas, pero Ladebush dice que esto no se practica.
“Hemos visto una gran cantidad de casos que han llegado a nuestra Junta de Apelaciones de Inmigración que, en esencia, han eliminado el derecho de las personas presentes en Estados Unidos a solicitar una audiencia de fianza directamente ante la corte”, dijo Ladebush.
“Estas personas son elegibles para la fianza, pero los tribunales de inmigración no la están respetando. Por lo tanto, ha sido necesario que una gran cantidad de estos casos se sigan presentando en cortes federales”.
En New Hampshire, los jueces están concediendo la mayoría de peticiones de habeas – principalmente cuando el solicitante está buscando fianza. Pero algunos casos han sido descartados o retirados cuando el solicitante recibió una audiencia de fianza antes de que el juez tuviera la oportunidad de dictar una orden.
A pesar de la probabilidad de que un juez federal ordene a un juez de inmigración que celebre una audiencia de fianza, esto no significa automáticamente que el detenido sea puesto en libertad. Solo han habido ciertos casos presentados en New Hampshire cuando una petición habeas corpus concedida resulta automáticamente en liberación, pero es más común que hayan complicaciones en el proceso.
Incluso si un detenido recibe una audiencia de fianza mediante una habeas corpus, es posible que al detenido se le niegue la fianza por un juez migratorio, y se establezca un valor muy alto. En promedio, el monto de la fianza se fija en $7,500, pero este año ha oscilado entre los $2,000 y los $15,000.
Para un detenido, Ladebush dijo que lo más importante es llamar a un abogado inmigración de confianza. Dijo que un abogado puede revisar el caso e interponer una petición de habeas de ser necesario.
Traducción de María Aguirre