Precios de viviendas suben en NH. Defensores y medidas para el Mundial 2026.

A continuación, lee las noticias del miércoles 10 de junio de 2026

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El Mundial preocupa a defensores de derechos civiles de inmigrantes en NH y en el Noreste.

Cinco organizaciones de derechos de inmigrantes en New England emitieron un aviso de viaje conjunto, en anticipación a la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la Copa Mundial de Fútbol. Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta más.

Dylan Hoey de la Alianza de New Hampshire para Inmigrantes y Refugiados dijo que el aviso es especialmente relevante para visitantes que pasan por New Hampshire para ir a partidos en Massachusetts, New Jersey o Canadá, ya que la Policía Estatal de New Hampshire es una de las 22 organizaciones en el estado que ha firmado un acuerdo para trabajar de cerca con ICE.

“Cualquiera que esté viajando en carreteras con peaje o carreteras estatales, podría verse involucrada en una operación de control migratorio por una infracción de tránsito …Realmente incentivamos a las personas que viajan, aunque solo vayan a la casa de un amigo o si van a circular por la región en ruta a Boston, a estar al tanto de sus derechos”, dijo Hoey.

El aviso le pide a los visitantes a cargar sus identificaciones y documentos de estatus, al igual que información de un contacto de emergencia, un abogado de confianza, y la embajada o consulado más cercano en caso de que sean detenidos.

Unidad de la Guardia Nacional con base en Milford será desplegada al Medio Oriente

Una unidad de la Guardia Nacional de New Hampshire pronto será desplegada al Medio Oriente.

Más de 130 soldados de la compañía de infantería de montaña serán enviados.

La unidad del 172.º Regimiento de Infantería tiene su base en Milford.

Después de su entrenamiento en Texas, los soldados serán desplegados en Medio Oriente durante 10 meses.

Un joven de 18 años, acusado de asesinar a su hermana en un tiroteo en Thornton, fue detenido.

El joven de 18 años acusado de asesinar a su hermana en Thornton el lunes sigue en custodia. Las autoridades no han revelado un posible motivo.

Logan Anderson fue arrestado y acusado de un asesinato de segundo grado.

Alegadamente, él le disparó a su hermana de 21 años, Leah Anderson, dentro de su casa. Ella fue transportada a un hospital, donde después falleció.

Las autoridades no han publicado información adicional sobre el incidente. Logan Anderson renunció a su comparecencia ante el juez el martes y permanece detenido sin derecho a fianza.

Leah Anderson era una estudiante en Plymouth State University, donde estudiaba educación primaria. La escuela emitió un comunicado en el que decía que estaba brindando apoyo a los compañeros de clase y profesores que la conocían.

El precio medio de una vivienda unifamiliar en New Hampshire supera los $600 mil dólares.

El precio promedio de un hogar unifamiliar en New Hampshire es el más alto de la historia, alcanzando los $576 mil [dólares]. En el condado de Rockingham, los precios subieron aún más, llegando a los $700 mil [dólares], el precio promedio más alto registrado en cualquier condado de New Hampshire.

Los números vienen de un reporte de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de New Hampshire.

La Asociación dice que la escasa oferta de viviendas en el estado está impulsando los precios récord, dejando fuera a los compradores primerizos, ya que los precios superan el ingreso promedio del estado.

New Hampshire como uno de los mejores estados para niños, según nuevo reporte

Un nuevo estudio reveló que New Hampshire es el mejor estado para los niños, en cuanto a su bienestar económico, comunitario, de salud y familia.

El reporte de la Fundación Annie E. Casey demuestra que New Hampshire está detrás de tres otros estados cuando se trata de bienestar educativo. Depende de datos estatales y federales, y reportes oficiales por sus rankings.

Pero otro reporte más reciente, por el Proyecto State of the Nation, encontró que New Hampshire es el peor a nivel nacional en cuanto a depresión juvenil. Esto se basa en un análisis de una encuesta nacional.

Esto también pasa en NH:

Dos pasajeros fueron heridos el martes después de que un avión se estrelló en el Aeropuerto Municipal de Plymouth.

Los funcionarios dijeron que el choque ocurrió alrededor de las 4 de la tarde. El aeropuerto estaba cerrado mientras los equipos retiraban el avión, y lo movían a un hangar.

WMUR reporta que los pasajeros fueron llevados a hospitales locales y se espera que estén bien.

La Administración Federal de Aviación está investigando la causa.

Es el tercer choque de un avión pequeño en New Hampshire en recientes semanas.