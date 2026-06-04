Cómo disfrutar del fin de semana en NH: ArtHub en Nashua, Salsa y Bachata en Manchester

Este fin de semana trae de todo un poco: senderismo, arte, y baile. Escoge tu plan favorito y sal a disfrutar de New Hampshire en el verano.

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Eleganza Meets Melaza el viernes 5 de junio en Melaza Dance Studio en Manchester. Una noche de “salsa, bachata y pura energía latina”. La clase empieza a las 7 p.m., el social a las 8 p.m. La entrada cuesta $20. Más información.

el viernes 5 de junio en Melaza Dance Studio en Manchester. Una noche de “salsa, bachata y pura energía latina”. La clase empieza a las 7 p.m., el social a las 8 p.m. La entrada cuesta $20. Summer Salsa Spectacular el viernes 5 de junio de 6 p.m. a 8 p.m. en el RWB Community Center en Hanover. Habrá una clase de baile de "Salsa Cubana" de 6 a 6:30 p.m., seguida de un baile social con música en vivo. Es gratis. Más detalles.

el viernes 5 de junio de 6 p.m. a 8 p.m. en el RWB Community Center en Hanover. Habrá una clase de baile de "Salsa Cubana" de 6 a 6:30 p.m., seguida de un baile social con música en vivo. Es gratis. ArtHub de la Asociación de Artistas del Área de Nashua el sábado 6 de junio de 2 p.m. a 6 p.m. en 98 Main Street. Se celebra el primer aniversario en su local de Main Street, con pastel, snacks, música, rifas y más. La entrada es gratis. Más información .

el sábado 6 de junio de 2 p.m. a 6 p.m. en 98 Main Street. Se celebra el primer aniversario en su local de Main Street, con pastel, snacks, música, rifas y más. La entrada es gratis. . National Trails Day (Día Nacional de los Senderos) el sábado 6 de junio de 9 a.m. a 2 p.m. en el inicio del sendero en Mead Base en Sándwich. Un día dedicado a despejar senderos para excursionistas con la Asociación de los Lagos Squam en esta caminata de 3.2 kilómetros por el sendero Wentworth del Monte Israel. Es gratis, una oportunidad de voluntariado. Más información .

el sábado 6 de junio de 9 a.m. a 2 p.m. en el inicio del sendero en Mead Base en Sándwich. Un día dedicado a despejar senderos para excursionistas con la Asociación de los Lagos Squam en esta caminata de 3.2 kilómetros por el sendero Wentworth del Monte Israel. Es gratis, una oportunidad de voluntariado. . Arts in the Park (Arte en el Parque) el sábado 6 de junio de 10 a.m. a 3 p.m. en Rollins Park en Concord. Este mercado mensual cuenta con artistas locales, puestos de comida y música en vivo. Es gratis. Más detalles.

el sábado 6 de junio de 10 a.m. a 3 p.m. en Rollins Park en Concord. Este mercado mensual cuenta con artistas locales, puestos de comida y música en vivo. Es gratis. Bethlehem Day on Main de 10 a.m. a 4 p.m. el sábado 6 de junio en la Main Street en Bethlehem. Habrá más de 40 vendedores locales, puestos de comida, música en vivo y mucho más para celebrar la “vibrante comunidad” de Bethlehem. Es gratis. Más información.

de 10 a.m. a 4 p.m. el sábado 6 de junio en la Main Street en Bethlehem. Habrá más de 40 vendedores locales, puestos de comida, música en vivo y mucho más para celebrar la “vibrante comunidad” de Bethlehem. Es gratis. NH Maker Fest de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado 6 de junio en el Museo de Niños de NH en Dover (Children 's Museum of NH). Esta celebración de la creatividad y la innovación para todas las edades reúne a artistas, científicos, chefs y otros creadores. Más información. (Donación sugerida: $5)