Residentes de NH y la economía del hogar. Reparaciones en un sendero en los White Mountains.

A continuación, lee las noticias del miércoles 3 de junio de 2026

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Un sendero de White Mountains estará cerrado por reparaciones y construcción

Un tramo del sendero Lincoln Woods en el Bosque Nacional White Mountains estará cerrado para reparaciones y estabilización de una orilla de río cercana, a partir del 15 de junio.

El Bosque Nacional White Mountains dijo que el cierre temporal incluye un segmento del sendero para caminatas desde la carretera Kancamagus [KANK-uh-MAW-gus] hasta el cruce con el sendero Osseo [AW-see-oh].

Se espera que los trabajos en el sendero continúen hasta noviembre.

La participación en el desayuno escolar está en aumento, y el distrito está dejando que los estudiantes opinen

Algunas escuelas en New Hampshire están experimentando con maneras para que más estudiantes reciban desayuno en la escuela.

El distrito escolar de Winnisquam está participando en un programa para ofrecer desayunos durante el primer periodo, en lugar de antes de empezar las clases.

Trevor Haggerty es el director de servicios alimenticios para el distrito. Él dice que quitar el estigma sobre el desayuno gratis, y ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de evaluar sus opciones de desayunos ha hecho una diferencia.

“Creo que la degustación del desayuno les permitió a muchos niños conocer los alimentos que ofrecemos. Quizás no habrían venido antes y no los habrían conocido. Quizás tenían el prejuicio de que el almuerzo y el desayuno escolar son asquerosos, lo cual no es cierto”, dijo Haggerty.

El batido de desayuno fue uno de los favoritos, y la cafetería de la escuela ofrece sabores especiales por semana.

Haggerty dice que el distrito planea extender el menú de degustación a estudiantes de escuela media, el próximo año.

La vacuna de la gripe es efectiva para niños, afirma un reciente estudio de Harvard

Una nueva investigación de la Escuela de Medicina de Harvard descubrió que la vacuna de la gripe es efectiva para niños.

WBUR reporta que este estudio aparece medio año después de que los funcionarios de salud trataron de terminar con las recomendaciones de la vacuna de la gripe o flu shot para niños.

Los investigadores encontraron que niños entre los 2 y 5 años que recibieron su vacuna cada año, eran menos propensos a enfermarse de gripe.

Dicen que eso es significativo porque la calidad de la vacuna puede variar cada año.

El autor del estudio e investigador de Harvard, Anupam Jena dice que cierta protección fue evidente incluso en años en los que la vacuna se consideraba menos potente.

and what we show is that it actually appears to be quite helpful in every single year. Even though you might think that in some years it's less effective, it turns out to actually be effective.

“Y lo que demostramos es que, en realidad, resulta bastante útil cada año. Aunque se podría pensar que en algunos años es menos eficaz, resulta ser buena”, dijo Jena.

Él agregó que la investigación despegó en parte por el cambio federal en políticas de vacunas infantiles, que en enero eliminó las vacunas antigripales de amplio espectro para niños.

El esfuerzo fue temporalmente bloqueado por un juez federal en marzo.

Los residentes de New Hampshire están preocupados por los precios de gasolina, según una nueva encuesta de la UNH

Los residentes de New Hampshire están preocupados y pesimistas sobre los actuales precios de la gasolina y por la economía nacional, según una encuesta del centro de encuestas de la Universidad de New Hampshire.

Casi la mitad de los residentes de New Hampshire creen que sus finanzas de hogar están peor que hace un año. Casi el 40% de personas dicen que han recortado los gastos no esenciales durante los pasados tres meses por los precios de la gasolina, y alrededor del mismo número de personas dicen que están viajando menos millas como parte de su día a día.

Las preocupaciones por accesibilidad de gasolina también se dividen en líneas bipartidistas, con más de 75% Demócratas e Independientes diciendo estar preocupados en comparación a solo el 35% de los Republicanos.

Para el 1 de junio, el precio promedio de la gasolina en New Hampshire era de $4.37 por galón, según la Asociación Americana de Automóviles.

Esto también pasa en NH:

Una mujer está muerta después de un incendio en un hogar multi familiar en Nashua,el domingo por la noche.

Stephanie D. Lemay de 46 años murió por inhalación de humo, según la oficina estatal de bomberos.

Diez personas fueron desalojadas a causa del incendio. Aún no hay información adicional sobre la causa del incendio.

El incendio se encuentra actualmente bajo investigación.