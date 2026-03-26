Demanda de Primera Enmienda en Nashua. Tips para atraer abejas a tu jardín.

A continuación, lee las noticias del jueves 26 de marzo de 2026

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Caso de Michael Addison, único recluso condenado a muerte en NH, vuelve a la Corte Suprema estatal

El destino del único recluso condenado a muerte de New Hampshire volverá a presentarse frente a la Corte Suprema estatal esta mañana.

En 2006, Michael Addison disparó y mató al oficial de la policía de Manchester, Michael Briggs. Fue sentenciado a muerte y desde allí, ha presentado múltiples apelaciones.

Luego en 2019, la Legislatura de New Hampshire revocó usar el castigo capital, pero explícitamente dijo que esto no aplicaba a Addison.

Los abogados de Addison dicen que la revocación demuestra un, traduzco y cito, cambio profundo en las perspectivas estatales hacia el castigo capital, y que este castigo necesita estar en línea con lo que otros enfrentarían por el mismo crimen.

Pero los fiscales estatales dicen que la pena de muerte, en este caso, sigue justificada, ya que fue la intención del jurado del caso original y de la legislatura.

Una demanda sobre la Primera Enmienda busca poner fin a la política de Nashua de exigir nombre y dirección durante comentarios públicos.

Un residente de Massachusetts está demandando a la ciudad de Nashua, alegando que las normas municipales sobre reuniones públicas coartan la libertad de expresión.

Simon Price es un activista de los derechos anti-transgénero, quien quería testificar en contra de la decisión de la ciudad de izar una bandera del Orgullo. Cualquiera, incluyendo no residentes, puede hablar durante las asambleas municipales, pero primero necesitan mencionar su nombre y dirección para que quede registrado.

Según el documento judicial, Price renunció a su tiempo en lugar de compartir su dirección, alegando motivos de seguridad. Nashua aún no ha respondido a la demanda.

Muchas ciudades y pueblos en la región tienen políticas similares para sus asambleas.

Alianza de Educación de NH decide cerrar porque no pudieron recuperar fondos que la administración de Trump les recortó

La decisión de cerrar la Alianza de Educación de New Hampshire deja a casi 8,000 estudiantes de New Hampshire sin la orientación universitaria y profesional que las escuelas públicas no pueden brindar por su cuenta.

La decisión aparece después de que la delegación federal del estado y la gobernadora Kelly Ayotte no pudieron restaurar más de $24 millones en subsidios federales que la administración de Trump canceló en otoño.

El director de la escuela regional de Lisbon, Matt Natti, dijo que el subsidio pagaba por un consejero en su escuela que ayudaba a sus estudiantes a considerar sus opciones, no solo la universidad.



“Lo que estábamos empezando a ver con esto es un enfoque en las escuelas de formación profesional, diferentes oportunidades para los estudiantes que tal vez no hubieran visto. Y lo más importante, pudieron ponerse en contacto con personas que podrían emplearlos”, dijo Natti.

El subsidio también brindaba becas.

Consejo Ejecutivo de NH encuentra a la persona para administrar fondos de compensación del YDC

El Consejo Ejecutivo de New Hampshire votó ayer miércoles a favor de que el exjuez Gerard Boyle asuma el cargo de administrador del fondo de compensación del Centro de Detención Juvenil, o YDC por sus siglas en inglés.

Boyle fue reconocido por el Consejo como la persona ideal para supervisar cómo el estado compensa a las víctimas de abuso en la YDC.

El fondo ya ha pagado más de $200 millones a víctimas de abuso en el ex Centro de Detención Juvenil.

Boyle fue un juez de una corte de distrito y un marino que pasó décadas de voluntario con programas juveniles de reclutamiento. Fue felicitado por consejeros por tener los antecedentes correctos y el temperamento para supervisar el acuerdo con personas que han experimentado abuso en manos del estado.

Boyle sucede al ex jefe de la Corte Suprema de NH, John Broderick, quien chocó con la gobernadora Ayotte por la operación del fondo. Un cambio en la ley estatal le brindó a Ayotte, no a la rama judicial, el poder de apuntar el administrador de los fondos. La nueva ley también le brindó a la Fiscalía General el poder de bloquear cualquier acuerdo propuesto.

Hay abejas más efectivas que otras, según científicos de Connecticut

Según científicos de Connecticut, en lo que respecta al poder de la polinización, no todas las abejas son iguales.

Kelsey Fisher con la Estación de Experimentos de Agricultura de Connecticut dice que las bumblebees nativas, o abejorros, son más efectivas en la polinización que las abejas melíferas europeas.

“Los abejorros tienen esta estrategia de polinización vibratoria, en la que entran en una flor, revolotean mucho y consiguen que todo el polen se desprenda, depositándolo en su cuerpo. Luego van al siguiente lugar y hacen lo mismo, y así transportan mucho más polen que las abejas melíferas”, dijo.

Los abejorros tienen cuerpos más gruesos y peludos que las abejas melíferas, que son más pequeñas y delgadas. Además, suelen anidar en el suelo, mientras que las abejas melíferas viven en las tradicionales cajas blancas de donde se cosecha la miel.

New Hampshire tiene más de 200 especies de abejas. Fisher dice que si quieres atraer a los abejorros de New Hampshire a tu jardín, debes construir un hábitat nativo con mucha variedad.

Consejo Ejecutivo sigue destinando más fondos para arar la nieve en el estado, mientras costos de combustibles se mantienen altos

Puede que ya sea primavera, pero el estado aún se prepara para arar más nieve y poner más sal en las carreteras. Esto se da después de que el Consejo Ejecutivo aprobara ayer un nuevo monto de $6 millones para el mantenimiento de carreteras durante el invierno.

El comisionado de Transporte, David Rodrigue,le dijo a los consejeros que las aradas de nieve del estado han estado ocupadas, incluso a principios de esta semana.

“Nuestros equipos estuvieron trabajando en todo el estado, tratando las importantes nevadas en el norte, y se esperan más nevadas en esa región. Esperamos que esto nos permita superar el resto del invierno”, dijo.

El estado originalmente destinó $37 millones para el mantenimiento de carreteras en invierno, pero para fines de enero, se estaba quedando sin fondos. Los legisladores luego votaron para darles otros $9 millones. Los altos costos de sal y combustible han hecho que este invierno sea muy caro para todo el tema de arar la nieve.

Entre otras noticias …

En New Hampshire, las mujeres que trabajan tiempo completo ganan 81 por ciento de lo que los hombres ganaron en 2024, según nuevos datos del Censo nacional.

A nivel nacional, la brecha salarial promedio fue del 82 por ciento.

El análisis del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire encontró que las brechas salariales más grandes entre hombres y mujeres están en atención médica, el sector de servicios, y en la fuerza laboral de computación y matemáticas.

Las disparidades salariales siguen siendo mayores para las personas de color de todos los géneros en el estado... en comparación con los trabajadores blancos no hispanos.