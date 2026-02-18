Los efectos de este invierno en la primavera. Motivan a bomberos de NH a unirse a estudio sobre riesgos de salud.

A continuación, lee las noticias del miércoles 18 de febrero de 2026

Surge un futuro incierto para joven pareja tras arrestos de ICE en Twin Mountain

En diciembre, Moriah Morgan fue testigo de una de las operaciones más grandes de ICE que ha habido en New Hampshire. La policía local asistió a ICE para detener a siete personas – el novio de Morgan, tres compañeros de casa y tres vecinos en Twin Mountain, una comunidad dentro del pueblo de Carroll.

Como la única ciudadana americana de la casa, dijo que fue la única que se quedó. Dijo que lo último que le dijo su novio fue que la amaba y no lo ha visto desde entonces.

Mientras el número de deportaciones se ha multiplicado por seis durante la administración de Trump, las consecuencias plantean preguntas sobre el rol de la policía local en la aplicación de las leyes migratorias.

La alcaldesa de Burlington anuncia preparativos en caso de aumento de ICE

La alcaldesa de la ciudad más grande de Vermont está preparándose en caso de que la aplicación de la ley migratoria escale.

Como reporta Vermont Public para el New England News Collaborative, la orden ejecutiva firmada el martes detalla cómo Burlington va a responder.

La orden de la alcaldesa Emma Mulvaney-Stanak incluye una variedad de pasos como por ejemplo, capacitar a empleados municipales en cómo responder si un agente federal ingresa a una instalación.

La orden reiteró que los oficiales de la policía de Burlington no ayudarán con la aplicación civil de la ley migratoria.

Y además, Mulvaney-Stanak dice que aunque la policía no puede impedir las operaciones federales legales, deben responder a la escena para documentar los eventos y reportarlos al municipio y a la fiscalía estatal.

Mulvaney-Stanak dice que no hay indicación de que la actividad de aplicación de ley federal esté aumentando en Burlington, pero ella dice que quiere que la ciudad se prepare.

La policía identifica al sospechoso del tiroteo en la pista de hielo de Rhode Island: un empleado de Bath Iron Works de Maine

Bath Iron Works de Maine ha confirmado que la persona que disparó y mató a dos personas, hirió a tres otras, y luego acabó su propia vida en un juego juvenil de hockey en Rhode Island el lunes, era un empleado activo de su compañía.

En un comunicado de Bath Iron Works, un vocero dijo, traduzco y cito, “extendemos nuestras más profundas condolencias a las víctimas, sus familias, y todos los afectados por esta tragedia”.

Las autoridades dicen que parece ser que este evento fue atacado a propósito, y pudo haberse creado de una disputa familiar. Los nombres de las víctimas no han sido publicados, y el tiroteo está bajo investigación.

Experto de UNH dice que las condiciones de este invierno podrían traer problemas en primavera.

No es algo nuevo decir que este invierno ha estado lleno de nieve y con mucho frío en New Hampshire, especialmente en comparación a años recientes. Y algunos expertos en agua dicen que esto podría causar problemas en la primavera.

Alex Prusevich es hidrólogo en la Universidad de New Hampshire. Esto significa que él estudia los sistemas locales de agua, y le presta mucha atención a la precipitación. Él dice que las grandes inundaciones de primavera requieren tres ingredientes claves... y al menos desde donde él observa las cosas en Durham... algunas partes del estado ya tienen dos de ellos.

“Ya tenemos dos factores: suelo saturado y una gran acumulación de nieve. Para que ocurra el desastre... Si hay lluvias intensas y cálidas el próximo mes o a finales del invierno, eso podría causar otra inundación histórica en el área", dijo Prusevich.

Datos de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera demuestran que este invierno ha estado más frío que en años recientes, y mucho más cerca del promedio del siglo 20.

Motivan a bomberos de NH a unirse a estudio nacional sobre riesgos de salud en el trabajo

A los bomberos de New Hampshire les están pidiendo unirse a un estudio nacional sobre los riesgos de salud de toxinas, humo y otros carcinógenos asociados con el trabajo.

El Concord Monitor reporta que casi 43 mil bomberos se han registrado para el estudio, pero solo 200 son de New Hampshire.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual está encargado del estudio, busca a miembros de los cuerpos de bomberos voluntarios... que no han sido tan estudiados.

Los estudios han vinculado este trabajo a varias formas de cáncer.

Entre otras noticias:

Un Boy Scout fue rescatado de la cima del Monte Washington durante el fin de semana, después de sufrir una severa reacción alérgica.

The Boston Globe reporta que el chico de 15 años estaba caminando con un grupo de scouts de Connecticut, que ya estaban brindando primeros auxilios cuando llegaron los rescatistas.

Fue trepado en un Snowcat y transportado hacia abajo de la montaña, llegando a la base una hora después. Lo llevaron al hospital Androscoggin Valley Hospital en Berlin.

Los oficiales dicen que el grupo scout estaba apropiadamente preparado para el sendero durante el invierno.