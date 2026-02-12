Policía de Epping y un acuerdo 287(g). Daniel Will se confirma en la Corte Suprema de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 12 de febrero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

La policía de Epping, New Hampshire firma acuerdo de colaboración con ICE

El Departamento policial de Epping es la fuerza policial número 14 en New Hampshire en firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE.

El acuerdo 287 (g) permite que la policía local interrogue y arreste personas sospechosas de violar las leyes federales de inmigración.

El Boston Globe reporta que el jefe de la policía de Epping, Michael Wallace, negó que su departamento hubiera firmado algún acuerdo con ICE... incluso cuando documentos obtenidos por el Globe mostraban la firma del jefe en un documento de ICE que lo confirmaba a fines de enero.

Fiscalía General revisa el tema de inspecciones de autos en NH tras confuso proceso de anulación

El Fiscal General John Formella le dijo al Consejo Ejecutivo que su oficina está trabajando para resolver problemas que impiden que el estado ponga fin a los requisitos de inspección de automóviles.

El requisito fue programado para terminar el 30 de enero, pero fue bloqueado por un juez federal después de que el estado demandara por alegadas violaciones de la Ley de Aire Limpio.

“Lo más importante, además de todos los otros problemas que enfrentamos con esta situación, es tener una orientación clara para el público, asegurarnos de que el público entienda lo que tiene que hacer o no tiene que hacer”, dijo el fiscal.

El estado le ha informado a los conductores que no aplicará las infracciones de inspección hasta abril. Formella dice que pronto se publicarán las nuevas guías.

Esta semana, el estado apeló el fallo en la corte federal que ordena que continúen las inspecciones de autos.

Formella dijo que su oficina sigue en constante contacto con la Agencia de Protección Ambiental, mientras trabaja para obtener aprobación para el plan de la contaminación ambiental que se requiere bajo la Ley federal de Aire Limpio.

Cámara discute possible comisión encargada de investigar alegaciones de abuso en Coalición de NH contra Violencia Doméstica y Sexual

El miércoles, hubo una tensa audiencia en la Cámara estatal de Representantes sobre un proyecto de ley que establecería una comisión para investigar la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica y Sexual. La organización brinda servicios directos y apoyo a las víctimas y sus familias.

Los patrocinadores y los que apoyan el proyecto de ley alegan fraude y abuso en la Coalición, incluyendo alegaciones de que la organización niega kits de abuso y no está administrando bien los fondos federales.

En una audiencia que duró más de dos horas, algunos miembros del Comité de Departamentos Ejecutivos y Administración de la Cámara, como el representante Heath Howard, cuestionaron el proyecto.

“He escuchado de algunas personas que esta legislatura no es necesariamente el lugar para este tipo de investigaciones”, dijo.

La Coalición dice que el proyecto es motivado por un residente de California, de quien alegan que fue abusado y acechado por empleados de la coalición.

Daniel Will confirmado para la Corte Suprema de New Hampshire, y otros nuevos liderazgos en varias agencias estatales de NH

Daniel Will ha sido confirmado para un puesto en la Corte Suprema de New Hampshire.

Will es un juez de corte superior y previamente trabajó como el procurador general del gobernador Chris Sununu.

En ese rol, Will defendió las restricciones durante la pandemia, lo cual hizo que algunos conservadores religiosos digan que no era ideal para la corte más alta del estado.

Pero el miércoles, el Consejo Ejecutivo votó 4 a 1 para confirmar el nuevo rol de Will.

La gobernadora Kelly Ayotte lo ha llamado un conservador constitucional calificado.

Por otro lado … Lucy Lange fue confirmada el miércoles para dirigir la agencia de desarrollo económico del estado.

Recientemente, Lange trabajó como líder de Manchester Media Group, y tiene una extensa experiencia en radio comercial.

Ella ocupará el puesto que dejó vacante el ex comisionado de Asuntos Económicos y Comerciales, Taylor Caswell. Caswell contaba con el apoyo de la gobernadora Kelly Ayotte para un nuevo mandato, pero se enfrentó a la oposición de la mayoría del Consejo Ejecutivo.

Esta agencia tiene la tarea de incrementar el sector privado estatal, y trabajar para impulsar nuevos negocios en New Hampshire.

Entre otras noticias:

El departamento de transporte de NH ha acordado construir un túnel para peatones debajo de una nueva carretera como parte del proyecto Exit 4-A en Derry… una medida celebrada por los defensores del ciclismo.

Los simpatizantes demandaron al estado y a los departamentos de carreteras federales después de que ellos dibujen nuevamente los planes para desechar el túnel. En cambio, el gobierno dijo que podría ahorrar dinero si el sendero peatonal cruza una carretera de seis carriles con un cruce peatonal.

El año pasado, un juez federal dijo que el estado incumplió las regulaciones al modificar el proyecto.