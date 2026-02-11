NH defiende información de votantes, legisladores preparan plan de seguridad para primaria 2028

A continuación, lee las noticias del miércoles 11 de febrero de 2026

Pastor de Vermont está detenido en NH: sus abogados luchan por su liberación y atención médica adecuada en la prisión

Los abogados de un pastor de Vermont y aplicante de asilo, le dijeron a un juez federal en New Hampshire el martes que su cliente no está recibiendo la medicina necesaria dentro de la prisión en Dover donde está.

El pastor Steven Tendo fue detenido en Vermont el pasado miércoles, y transportado a una prisión en el condado de Strafford el mismo día, en New Hampshire.

Su abogado Christopher Worth dijo que las necesidades médicas de Tendo siguen siendo una preocupación principal, pero el juez Joseph LaPlante abordó eso en una audiencia el martes.

“El tribunal primero intentó resolverlo para asegurarse de que recibiera todos los medicamentos que necesitaba. Por ello, dio instrucciones a ambas partes para que se hicieran todos los ajustes necesarios”, dijo.

Los abogados de Tendo también buscan liberarlo de la detención mientras su apelación continúa. Se espera que el juez ordene sobre esa solicitud en una próxima fecha.

El estado se opone a la demanda "sin precedentes" de Trump de datos de votantes de New Hampshire

Los abogados para el estado y un grupo de residentes están diciendo que las demandas de la administración de Trump por acceder a información confidencial de votantes, es ilegal y no tiene precedentes.

En nuevas presentaciones legales, la oficina de la fiscalía general estatal le pidió a un tribunal a desestimar la demanda del gobierno federal, la cual solicita que New Hampshire presente información de votantes, incluyendo números parciales de seguro social y números de licencia de conducir de cada votante.

Un grupo bipartidista de residentes también le está pidiendo a la corte que desestime la demanda, diciendo que los esfuerzos de la administración de Trump por nacionalizar las elecciones son una extralimitación federal.

Goodlander dice que el Departamento de Justicia intentó y no logró acusarla por su papel en el video a miembros del servicio.

Un gran tribunal en Washington se negó el martes a imputar a la congresista de New Hampshire Maggie Goodlander y a otros demócratas del Congreso.

La Associated Press reporta que estos fueron investigados por el Departamento de Justicia por un video que salió el año pasado, donde le pedían a miembros de la armada a resistirse a órdenes ilegales. Todos los legisladores involucrados han servido previamente en la armada o en la inteligencia.

En un comunicado a WMUR, Goodlander dijo que el presidente Donald Trump le dijo y ordenó al Departamento de Justicia a, traduzco y cito, "investigarme, arrestarme, colgarme, simplemente por hacer mi trabajo".

Goodlander dijo que ella se negó a hacer una entrevista con el Departamento de Justicia mientras investigan su participación en el video.

Gobernadora preocupada por proyecto de ley que promueve inscripción abierta en escuelas de NH

La gobernadora Kelly Ayotte compartió sus preocupaciones por una propuesta de inscripción abierta en escuelas públicas, un proyecto el cual su partido quiere pasar rápido en la Cámara. El proyecto de ley, al cual se oponen los líderes de los distritos, permitiría que los estudiantes vayan a CUALQUIER escuela de New Hampshire, y hacer que su distrito local pague por ello.

Ayotte le dijo a WMUR que la legislación propuesta “necesita trabajo” pero no fue específica. Su oficina no respondió a la solicitud de comentario de NHPR.

Según el senador Tim Lang, el patrocinador del proyecto, la principal preocupación de la gobernadora son los tiempos. Su proyecto tomaría efecto inmediato, mientras las escuelas de New Hampshire adoptan sus presupuestos para el próximo año escolar.

Lang le dijo a NHPR que está dispuesto a abordar las preocupaciones de la gobernadora.

Bajo su proyecto, los distritos escolares tendrían que inscribir a estudiantes de otras comunidades si tienen, cito, “vacantes”. El proyecto no explica cómo se van a determinar las vacantes.

La legislación aparece mientras muchos distritos escolares están tratando de controlar las inscripciones al prohibir que sus estudiantes vayan a escuelas fuera del distrito, y limitar el número de no residentes que aceptan.

Los legisladores consideran un plan para un grupo de trabajo de seguridad para las primarias presidenciales de 2028

La policía estatal de New Hampshire está cuestionando el valor de una propuesta de crear un equipo de trabajo estatal para mejorar la seguridad pública para la primaria presidencial de New Hampshire de 2028.

El capitán de la policía estatal Matthew Amatucci le dijo al comité electoral de la Cámara que emitir guías de seguridad pública a los candidatos, campañas y votantes podría ser contraproducente.

"La publicación de directrices de seguridad detalladas y los informes posteriores a la acción corren el riesgo de brindar a los actores malos, información sobre las tácticas de las fuerzas del orden", dijo Amatucci.

La idea de un equipo de seguridad vinculado a la primaria 2028 tiene el apoyo de los principales legisladores de la Cámara de ambos partidos, quienes lo ven como una forma de preservar la campaña cara a cara en una época de creciente violencia política.

Entre otras noticias:

Dos atletas olímpicos de New England celebraron victorias en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, el martes.

El esquiador de cross-country de Burlington, Vermont, Ben Ogden ganó medalla de plata en el clásico evento de sprint masculino. Ogden es el primer estadounidense en ganar una medalla olímpica en el deporte desde 1976.

La esquiadora alpina de Vermont, Paula Moltzan [MOLT-zin] también trae una medalla a casa. Ella y su colega estadounidense Jackie Wiles ganaron el bronce en esquí alpino combinado como equipo femenino, una nueva prueba en estos Juegos Olímpicos.

Moltzan y Ogden tienen previsto competir en otros eventos esta semana.