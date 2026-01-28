Líderes políticos de NH piden la renuncia de Kristi Noem. Se acaban las inspecciones de autos.

A continuación, lee las noticias del miércoles 28 de enero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Congresista Pappas, gobernadora Healey de Mass. entre el grupo de líderes políticos que piden la renuncia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

El congresista de New Hampshire, Chris Pappas, está pidiendo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sea destituida.

Pappas anunció ayer martes que está co-patrocinando artículos de destitución en la Cámara.

En una declaración, Pappas dijo que Noem le mintió al público al decir que los dos ciudadanos que murieron en Minnesota en manos de agentes federales fueron “terroristas domésticos”.

Pappas dijo que su liderazgo ha llevado a violaciones del debido proceso y de valores constitucionales, y que el Congreso necesita empezar las audiencias de destitución si es que ella no renuncia.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también está entre el creciente número de líderes políticos que están pidiendo que la secretaria Noem de Seguridad Nacional renuncie.

Los comentarios de la gobernadora corresponden a un tiroteo mortal de un hombre en Minneapolis en manos de un agente federal , durante el fin de semana.

Healey dice que el reciente comportamiento de los agentes de migración de EE.UU. está afectando la seguridad pública y poniendo el bienestar de los americanos en riesgo.

“Esto está muy mal. ¿Qué pasó? Fue innecesario. No había necesidad de que todo esto ocurra así. Es solo un ejemplo de lo descontrolado que está ICE”, dijo Healey.

La congresista de New Hampshire Maggie Goodlander también pide la renuncia de Noem, pero no ha pedido su destitución aún.

NH dejará de solicitar inspecciones anuales de autos este fin de semana, pero aún hay requisitos a cumplir para evitar multas

A partir de este domingo, la ley estatal no requerirá más las inspecciones anuales de carros y camiones.

Pero bajo una nueva propuesta legislativa, los automovilistas aún pueden enfrentar multas y un registro suspendido por manejar un auto que saben que es inseguro o está defectuoso.

El proyecto de ley también define que un vehículo es inseguro cuando no tiene frenos, llantas u otro equipo requerido por la ley, entre otros requisitos.

El Union Leader reporta que esto también le da a la policía el poder de emitir una citación por un equipo defectuoso y darle al conductor una semana para repararlo y evitar recibir una multa.

Proyecto de ley que buscaba poner tarifa a usuarios de bicicletas en NH no parece encontrar éxito entre legisladores

Un proyecto de ley para establecer una tarifa anual de registro estatal de $50 para bicicletas y bicicletas eléctricas no parece tener futuro.

Durante su primera audiencia en Concord el martes, el principal autor del proyecto de ley, el Republicano de Hooksett Tom Walsh, dijo que la clara oposición a la idea de establecer lo que llamó una tarifa estatal para el usuario de bicicletas no es viable.

"Reconozco que esto va a ser una tarea más difícil de lo que pensé al principio. No lo veo posible", dijo.

Walsh, quien lidera el comité de transporte de la Cámara, dijo que una de las razones por las que presentó este proyecto fue para ayudar a cerrar una brecha de $400 millones en el fondo de financiamiento de carreteras estatales.

Pero decenas aparecieron a criticar el proyecto de Walsh, quienes dijeron que esto afectaría la salud pública, la economía del turismo estatal, y costaría mucho dinero ejecutarlo.

NH abre un programa de certificación voluntaria de doulas en el estado para ampliar el acceso a servicios de salud maternal

Las doulas en New Hampshire ahora pueden obtener certificación a través del estado.

A comienzos de este mes, el estado abrió las aplicaciones para certificaciones voluntarias de doulas. Estas permiten que las doulas con licencia reciban reembolsos de Medicaid por sus servicios.

Heather Martin, una coordinadora de salud maternal en la Clínica Infantil de Dartmouth y una doula posparto certificada, dice que esto es parte de un esfuerzo más amplio para brindar una variedad de servicios de atención para la salud materna.

“Es increíble … Todos podrán tener una doula”, dijo Martin.

Las doulas pueden certificarse como servicios para embarazadas, perinatales y posparto, y deben tener certificación a través de una organización que cumpla con los criterios de la Junta Nacional de Certificación de Doulas u otra capacitación.

¿Quieres saber más de este tema en español? Contáctate con el Centro Latino de NH y aprende más.

Después de la orden de un juez en Boston, el proyecto Vineyard Wind se retomará

El proyecto de turbinas eólicas Vineyard Wind puede reanudarse en la costa de Massachusetts.

Esto se da después de que, el martes, un juez federal en Boston emitiera un fallo en contra de la administración de Trump, la cual ordenó parar la obra en diciembre.

Nicole Horberg Decter es una abogada que representa al sindicato de trabajadores impactados por la orden de suspensión.

Ella dice que al emitir la suspensión contra la administración, el juez no quedó convencido por la afirmación de que el proyecto representaba un riesgo para la seguridad nacional.

“No vio ninguna conexión racional para que la orden de suspensión continúe, así que la suspendió. Y el trabajo continuará”, dijo Horberg Decter.

Se espera que Vineyard Wind, que estaba 95 por ciento completada cuando emitieron la orden de suspensión, brinde electricidad para 400,000 casas.

Entre otras noticias:

La gobernadora Kelly Ayotte ha nominado al juez de la Corte Superior de New Hampshire Daniel Will para que se una a la máxima corte estatal.

Si se confirma, Will llenará la vacante abierta en la Corte Suprema que se abrió por el retiro obligatorio de la jueza Anna Barbara Hantz Marconi.

Will fue apuntado a la Corte Superior estatal en 2021 por el ex gobernador Chris Sununu.

Antes de eso, él fue el principal abogado general del estado, un puesto en el que dirigió importantes trabajos de apelación para New Hampshire.

La nominación de Will requiere la aprobación del Consejo Ejecutivo, compuesto por cinco miembros.