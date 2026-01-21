Un año desde la inauguración de Trump, Concord protesta. NH con alta tasa de casos de gripe.

A continuación, lee las noticias del miércoles 21 de enero de 2026

"No puedo creer que esto esté pasando en nuestro país": Un año después del triunfo de Trump, manifestantes se reúnen en Concord

El aniversario número uno de la inauguración del Presidente Trump se topó con protestas en algunos sitios de New Hampshire.

Ayer martes en Concord, una multitud se reunió afuera de la Casa de Estado.

Jim Mason de Hancock dijo que él cree que el presidente está actuando sin ningún control sobre su poder.

“Creemos que necesitamos una vía de escape ya. No sé qué va a cambiar esto. Los republicanos no se están resistiendo, no están haciendo lo que deben hacer. Y siento que los muros se están cerrando”, dijo Mason.

Amy Corston de Moultonborough dijo que los primeros doce meses del segundo mandato de Trump han quebrantado su fe en la capacidad del país para avanzar.

"La verdad es que, como mujer blanca de clase media alta en un pueblo pequeño, no me ha afectado especialmente, solo tengo el corazón roto. Ese ha sido el principal impacto para mí. Simplemente no puedo creer que esto esté pasando en nuestro país", dijo Corston.

Otros manifestantes dijeron que estaban desanimados por la agresiva campaña migratoria, y las demandas del presidente por Groenlandia.

Un proyecto de ley que obliga a los votantes de New Hampshire a decidir sobre los límites de impuestos locales recibe una audiencia y muchas críticas

Un comité en la Cámara de New Hampshire se reunió con el público ayer martes para hablar sobre el reciente esfuerzo de líderes Republicanos de requerir límites en los impuestos locales sobre la propiedad.

La mayoría de su evaluación fue negativa.

El proyecto de ley fue criticado por la Asociación Municipal de New Hampshire y el sindicato más grande de maestros del estado.

La representante Republicana de Londonderry Kristine Perez también se unió, argumentando que los esfuerzos por limitar el gasto local por parte de los legisladores estatales sólo terminarían perjudicando a las ciudades y los pueblos.

“Si le impones este límite a un pueblo, sabes lo que va a pasar. Te preocupas por despedir a la policía y a los bomberos. No vas a limpiar las calles. Esto es una crisis”, dijo Perez.

El principal patrocinador del proyecto, el republicano de Weare Ross Berry dijo que el aumento de los impuestos a la propiedad es una crisis que la legislatura debería abordar, brindando a los votantes más herramientas para limitar los aumentos de impuestos locales.

New Hampshire sigue con altas tasas de enfermedades respiratorias, recomiendan quedarse en casa en caso de síntomas

Los casos de gripe y enfermedades respiratorias siguen siendo “muy altos” en la mayoría de condados en el estado, según el reciente reporte del departamento estatal de salud.

Ha habido un ligero descenso en el número de personas que van a salas de emergencias con síntomas que parecen de gripe, pero la gripe sigue esparcida en todo New Hampshire.

Se han reportado 21 muertes de adultos vinculadas a gripe hasta ahora en la temporada. No se han reportado muertes pediátricas.

Los funcionarios de salud recomendaron quedarse en casa si están enfermos, y estar atentos a los que tengan mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa.

Estudiantes de Brown University regresan a las aulas tras tiroteo en el campus

Hoy miércoles 21 de enero es el primer día de clases en Brown University desde el tiroteo que se dio el 13 de diciembre y resultó en la muerte de 2 estudiantes y 9 heridos. Según el Ocean State Media, los estudiantes dicen que el edificio donde ocurrió el tiroteo se siente como un memorial.

La universidad ha incrementado la seguridad en el campus y ha lanzado una iniciativa que se llama en inglés, “Brown Ever True,” nombrada por la primera canción de lucha de la universidad, para ayudar a los estudiantes a sanar tras el suceso.

Fiscal general de Massachusetts publica tablero digital que rastrea demandas del estado contra Trump

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, está marcando el aniversario de la inauguración de Trump con un nuevo tablero en línea que rastrea las demandas de su estado contra su administración.

Campbell ha demandado al gobierno federal 47 veces durante el pasado año.

Ella dice que ha preservado tres mil millones de dólares de fondos para Massachusetts a través de sus acciones legales.

“Estos miles de millones son para educar a nuestra juventud, promover la seguridad pública, proteger la salud, fortalecer nuestra infraestructura, apoyar a nuestras comunidades más vulnerables y mucho más”, dijo Campbell.

Ella dice que anticipa más demandas en el futuro.

También está pidiendo a los residentes de Massachusetts que compartan historias personales de cómo se han visto afectados por las políticas de la administración de Trump.

Esto también pasa en New Hampshire:

La ciudad de Keene planea construir un pequeño paso subterráneo para ayudar a una especie de salamandra en peligro de extinción a cruzar la calle de forma segura.

El Keene Sentinel reporta que la ciudad recibió un subsidio estatal de $375 mil para el corredor de vida silvestre bajo Jordan Road.

El Centro Harris para la Educación en Conservación, con sede en Hancock, se está aliando con la ciudad en el proyecto.

Las redes subterráneas buscan ayudar a la salamandra topo, considerada una especie de especial preocupación, en peligro de extinción. Muchos otros anfibios también podrán utilizar la ruta.