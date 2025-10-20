Hanover, Lebanon y las políticas migratorias. Protestas No Kings en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 20 de octubre de 2025

Ciudades de NH discuten políticas de inmigración por nuevas leyes impuestas

Las comunidades de Hanover y Lebanon han estado bajo escrutinio de los gobiernos estatales y federales por sus políticas favorables a los inmigrantes. Mientras se acerca la fecha límite para presentar una nueva ley estatal llamada, traduzco y cito, “prohibición de ciudad santuario” en enero, los líderes locales deben planear cómo responder.

A partir de enero, dos nuevas leyes prohibirán a las comunidades de New Hampshire a prevenir que la policía local coopere con autoridades federales de inmigración. Esto va en contra de una política en Hanover, la cual previene que la policía del pueblo pregunte sobre estatus migratorios, y otra política en Lebanon que acoge a residentes sin importar su estatus migratorio.

Ahora, los funcionarios locales deben pensar en una manera de cambiar estas políticas o perder un cuarto de los fondos que otorga el gobierno estatal. Esto sería alrededor de $75,000 para Hanover, según cifras reportadas por el Valley News.

El alcalde de Lebanon, Doug Whittlesey, presentó el borrador de una política que dice que los funcionarios de la ciudad pueden colaborar con ICE si reciben una orden judicial , o una solicitud de derecho a saber, pero el tema está programado a discutirse en una audiencia el próximo mes.

Multitudes en New Hampshire denuncian a Trump en las protestas de No Kings, Convención Estatal Demócrata en St. Anselm

Fue un fin de semana ocupado para la actividad política en New Hampshire para Demócratas, y para otros quienes se oponen al presidente Donald Trump.

Las protestas No Kings .. o anti-rey… se realizaron en docenas de ciudades y pueblos en el estado el sábado, atrayendo multitudes en Concord, Manchester, Portsmouth y más.

Sarah Knowles de Derry, parte de la multitud en Elm Street en Manchester, dice que su oposición a las políticas de Trump abarca prácticamente toda la gama.

“Hay tantas cosas que es realmente difícil identificarlas. Últimamente, gran parte de esto se debe a las redadas de ICE. Ya sea que un inmigrante esté aquí legalmente o no, la forma en que lo tratan es inhumana …”, dijo Knowles.

Jackie Harris / NHPR Lisa García, de Hillsborough, dijo que asistió a la manifestación "No Kings" en Concord en apoyo a la libertad y la democracia, y porque se opone a Trump. Dijo que cree que actualmente no existen controles ni contrapesos en el gobierno federal.

En Concord, las personas se juntaron en el césped del congreso estatal y alrededor de la calle principal mientras cargaban carteles y gritaban.

Lisa Garcia de Hillsborough dijo que ella salió a protestar las políticas migratorias de Trump, incluyendo la creciente detención de inmigrantes. Dice que fue testigo de alguien siendo detenido por ICE en Hooksett hace poco.



“Alguien detenido por ICE, tirado en el suelo, gente con armas y máscaras. Tenía dos niños pequeños conmigo y estaban aterrorizados. Eso está mal, eso está mal”, dijo Garcia.

Josh Rogers / NHPR “La gente de aquí ama a nuestro país y no es antiamericana, y quería que mi cartel lo dijera”, dijo Kathy Hoey, de 73 años, de Manchester.

Mientras tanto, los delegados del partido Demócrata se reunieron en St. Anselm College el sábado para debatir los estatutos del partido, escuchar discursos de los principales voceros y revisar a los candidatos que estarán en la papeleta en 2026, en la Convención Estatal del Partido.

La senadora Maggie Hassan le dijo a los delegados que ahora es momento para que los demócratas se movilicen en contra de las políticas de la administración de Trump.

“Tenemos muchas cosas en el país, pero descubrirán que no tenemos reyes. Somos estadounidenses. No somos simples súbditos que deben ser gobernados, somos ciudadanos que deben ser escuchados”, dijo Hassan.

Las personas también tomaron las calles para protestar en las principales ciudades de New Hampshire.

Josh Rogers / NHPR "Tengo que ser parte de la protesta contra los valores que Trump nos está imponiendo y que son contrarios a mis valores como cristiano y estadounidense", dijo Luke Gagne, de 84 años, de Manchester.

Dartmouth rechaza el pacto de Trump, diciendo que no va a comprometer su libertad académica

Dartmouth College ha rechazado un pacto con la administración de Trump, diciendo que no va a abandonar su libertad académica por acceso preferencial a fondos federales.

En un comunicado publicado el sábado, el presidente de Dartmouth Sian Beilock dijo que ella no cree que el gobierno debería determinar las políticas de la universidad .. sin importar el partido. Beilock dijo que sigue abierta a buscar otras maneras de trabajar con el gobierno federal para, traduzco y cito, “fortalecer la educación superior”.

Dartmouth fue una de las nueve universidades a quienes se le pidió firmar el acuerdo. Ofrecía a las escuelas acceso preferencial a la financiación federal a cambio de adoptar varias políticas de la administración Trump relacionadas con el género y la raza.

Casi 500 miembros de la facultad de Dartmouth y estudiantes graduados firmaron una petición para que Beilock rechazara el pacto.