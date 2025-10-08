Cuentos bilingües en Nashua todos los jueves. Un octubre caluroso.

A continuación, lee las noticias del lunes 6 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

De República Dominicana a Kazajistán: Familias de Nashua se conectan entre cuentos bilingües

El Centro Comunitario de Arlington en Nashua es la sede de un nuevo programa de cuentos bilingües todos los jueves por la mañana. Está diseñado para darle a niños pequeños la oportunidad de escuchar historias en inglés y español.

Nuestra reportera Lau Guzmán de QHDNNH nos cuenta más.

Escucha el resto de esta postal en el audio o aquí .

Kids listen to stories read in both English and Spanish at the Arlington Street Community center in Nashua on Thursday, Oct. 2, 2023. Lau Guzmán, NHPR News

CDC recomienda consultar con médico antes de recibir dosis de la vacuna de COVID-19

La CDC ahora recomienda que las personas consulten con sus médicos sobre los pros y los contras de la vacuna contra el COVID-19 antes de recibir la dosis.

El director interino de la CDC dijo en una declaración esta semana que la recomendación anterior de vacunarse podría disuadir a los médicos de hablar sobre los riesgos y beneficios de las vacunas con sus pacientes.

Doug Phelan, un médico familiar en Windham, dice que ese realmente no es el caso.

“Los médicos siempre han estado obligados a obtener el consentimiento informado para cualquier vacuna. No solo decimos: "Aquí está, en tu brazo", sino que recibes una hoja informativa de la persona que te la administra antes de que entre en la sala. Los profesionales sanitarios hablan con el paciente y le dicen: "Recomiendo esto. ¿Te gustaría ponértelo hoy?", dijo Phelan en inglés.

Phelan dice que las vacunas deberían estar disponibles en consultorios médicos y farmacias, y que la mayoría de seguros seguirán cubriendo la vacuna.

Seguridad Laboral de NH dice que está preparada para ayudar con beneficios de desempleo si el cierre de gobierno continúa

El comisionado estatal de seguridad laboral, George Copadis dice que él espera que alrededor de 3,000 de los trabajadores federales que viven en New Hampshire necesiten ser elegibles para los beneficios de desempleo estatal si el cierre de gobierno persiste.

Copadis también dijo que el estado está en una posición sólida para ayudar a cualquier trabajador federal aquí que pueda calificar para recibir beneficios.

“El fondo está bien equipado para gestionar este cierre. El saldo del fondo asciende actualmente a 391 millones de dólares, por lo que podemos gestionar el cierre mientras dure. Esperemos que no sea tan largo”, dijo Copadis en inglés.

Él dice que las oficinas estatales de seguridad laboral ahora operan en lo que llaman modo “todas manos a la obra”. Él dice que algunos trabajadores federales han aplicado para desempleo en New Hampshire hasta ahora, pero él espera que el número suba significativamente si el cierre se extiende hasta la próxima semana.

Con acuerdo de culpabilidad oficial, Hantz Marconi pone fin a pelea legal de alto perfil

La jueza de la Corte Suprema de New Hampshire Anna Barbara Hantz Marconi llegó a un acuerdo de culpabilidad el martes que pone fin a su caso penal.

Hantz Marconi no disputó el cargo de intentar convencer al entonces gobernador Chris Sununu el año pasado para que interviniera en nombre de su marido, que en ese momento estaba siendo investigado penalmente.

Todd Bookman de NHPR reporta que la declaración de ayer permite a Hantz Marconi evitar ir a prisión por cargos mucho más duros.

“Hantz Marconi le dijo al juez que entendía lo que se estaba alegando. Esto se convirtió en un solo cargo de incitación criminal. Conlleva una multa de $1200, sin pena de prisión. De nuevo, la audiencia duró solo unos 10 minutos. Hantz Marconi no habló con reporteros después. Fue un final muy discreto para lo que había sido un caso muy intenso y de alto perfil”, cuenta Bookman en inglés.

Y la Corte Suprema estatal anunció que había levantado la suspensión de Hantz Marconi del tribunal, pero dijo que no comenzaría a escuchar casos, ya que su licencia de abogada sigue suspendida.

Algunos residentes de New Hampshire cambian planes de otoño por intenso calor

Los pasados días han sido como un segundo verano para New Hampshire con temperaturas llegando a los 80 fahrenheit o más de 25 celsius. De hecho, ha estado 15 grados fahrenheit más caliente que el promedio máximo de principios de octubre, lo suficientemente caluroso para que algunos residentes se salten el huerto de calabazas y vayan a la playa.

Stephanie Faxon y su familia pasaron el fin de semana de una manera más tradicional en un huerto de manzanas. Estaban allí para tomarse fotos en familia, pero tuvieron que cambiar sus planes.

“No íbamos a salir con camisetas de tirantes. Sí, eran más bien camisas de franela, pantalones largos, botas y todo eso. Pero ahora llevamos vestidos de verano que intentamos que parezcan otoñales, porque no coinciden con el ambiente de las hojas, la recolección de manzanas y las calabazas”, contó Faxon en inglés.

Ella dice que es fan del calor, pero su esposo Ben si quería un octubre más frío.

El cambio climático está haciendo que New Hampshire sea más cálido. Según la reciente evaluación climática del estado, las temperaturas máximas de otoño podrían aumentar entre cinco y nueve grados fahrenheit hasta finales de siglo.

Esto también pasa en NH

Dos funcionarios de Claremont han renunciado mientras el distrito enfrenta una crisis financiera.

El Union Leader reporta que el director de recursos humanos, Patrick O'Hearn, y su superintendente asistente, Michael Koski, presentaron sus cartas de renuncia. Otro empleado de Recursos Humanos también renunció.

El directivo del distrito escolar no indicó las razones para las renuncias.

Para fines de octubre, todos los administradores escolares de alto nivel que trabajaron en el Distrito Escolar de Claremont antes de que se descubriera su crisis financiera se habrán ido o estarán en licencia pagada.