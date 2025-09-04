Precauciones al conducir mientras regresan a las escuelas. Cambios en USCIS preocupa a defensores.

A continuación, lee las noticias del jueves 4 de septiembre de 2025

Defensores locales se preocupan de cambio en proceso de USCIS que podría demorar la aprobación de ciudadanías para inmigrantes

La agencia federal que maneja las aplicaciones a la ciudadanía regresará a una política que podría complicarle el camino a inmigrantes hacia la ciudadanía.

Esto es según defensores locales que están preocupados sobre lo que el cambio de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) podría significar para los aplicantes en New England.

La agencia retomará los “chequeos en barrios”, con agentes entrevistando a contactos cercanos de los inmigrantes que quieren ser americanos.

La entrevista fue eliminada cuando se realizaron mejoras en la tecnología de revisión de antecedentes.

Sarang Sekhavat con la MIRA Coalition dijo que esta decisión es rara.

"Sospecho que en realidad se trata simplemente de demorar el proceso, de añadir más obstáculos a quienes intentan convertirse en ciudadanos porque no tienen una buena justificación para hacerlo", dijo Sekhavat [SEK-uh-vot].

Un vocero de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) dice que la agencia quiere asegurarse que solo los aplicantes más calificados sean aprobados como ciudadanos.

Sobrevivientes y familiares de víctimas del tiroteo en Maine en 2023 demandan al gobierno federal por falta de responsabilidad

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas del peor tiroteo masivo en la historia de Maine están demandando al gobierno de EE.UU. Ellos alegan que la Armada y otros que siguieron protocolos de seguridad, pudieron haber prevenido el tiroteo en Lewiston por un reservista de la armada que dejó 18 muertos y 3 heridos.

Maine Public Radio reporta para el New England News Collaborative que en los meses antes del tiroteo, la salud mental del reservista Robert Card estaba deteriorada y que él tenía ideas de violencia. La demanda alega que la Armada ignoró las señales de alerta y falló en quitarle el acceso a Card a armas y brindar un adecuado cuidado de salud mental.

El esposo de Cynthia Young, William, y su hijo adolescente, Aaron, murieron en el tiroteo. Ella está entre los más de 100 familiares y sobrevivientes que son demandantes en el caso. Ella dice que los demandantes han perdido toda su confianza en los funcionarios del gobierno que consideran responsables.

Young y otros dicen que quieren que el gobierno de EE.UU. se haga responsable. Según la demanda, el tiroteo masivo en Maine se encuentra entre aproximadamente una docena de tiroteos cometidos por personal militar actual y anterior desde la década de 1990.

John E. Sununu dice que está considerando otra candidatura al Senado de Estados Unidos.

El exsenador nacional John Sununu está considerando un regreso a Washington. Su posible candidatura podría cambiar la elección para reemplazar a la senadora Jeanne Shaheen.

Sununu sirvió un mandato en el Senado antes de perder contra Shaheen en 2008. Pero los líderes republicanos consideran que Sununu podría ganar otra vez … Sununu le dijo a WMUR que decidirá su candidatura el próximo mes.

El nombre Sununu es sinónimo de políticas republicanas en NH. El padre de Sununu fue gobernador. Su hermano Chris, quien este año terminó 4 mandatos en ese rol, también ha sido incentivado de unirse a la elección al Senado, incluso desde el presidente Trump, pero Sununu decidió no hacerlo.

El congresista demócrata Chris Pappas, a quien Shaheen apoya, es considerado como el líder demócrata en la elección. Del lado republicano, el exsenador de Massachusetts Scott Brown enfrenta al senador estatal de Bradford Dan Innis.

Policía pide precaución al conducir mientras comienza el año escolar

Con estudiantes de regreso a las escuelas en NH, los funcionarios estatales y locales le están recordando a los conductores a bajar la velocidad y tener precaución con los niños.

Las escuelas de Manchester empiezan clases hoy, y el jefe de la policía de la ciudad, Peter Marr, le está recordando a los conductores a mantener seguros a los estudiantes.

“Disminuyan la velocidad en las zonas escolares. Estén atentos a los guardias de cruce y a los autobuses. Y vigilen siempre a los niños cuando suben o bajan. Deben detenerse por ellos. Un poco de paciencia ayuda mucho a mantener a nuestros niños seguros”, dijo Marr.

Los funcionarios de Manchester dicen que las pocas horas del día en el otoño pueden hacer más difícil ver a los niños caminar, en bicicleta o esperando al bus escolar.

Junta de Claremont aprueba préstamo bancario mientras enfrenta déficit a comienzos del año escolar

La junta escolar de Claremont votó a favor de obtener el préstamo bancario de $4 millones [de dólares] para cubrir gastos diarios. Esto ocurre mientras el estado enfrenta un déficit presupuestario de $1 a $5 millones.

WMUR reporta que el préstamo bancario es similar a un préstamo de día de pago y adelanta fondos de una beca estatal de educación... Tampoco reducirá el déficit del distrito, sino que cubrirá gastos como la nómina y el seguro médico.

El presidente de la junta escolar anunció que se realizará una auditoría... y el distrito también está solicitando la ayuda de las autoridades para investigar las causas de los problemas presupuestarios del distrito.

Massachusetts es uno de los 16 estados en corte esta semana, demandando al gobierno federal por recortes de fondos en programas de salud mental en escuelas.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que la administración de Trump recortó subsidios para entrenar a más trabajadores de salud mental en escuelas. El dinero viene de una ley aprobada después del tiroteo en Uvalde Elementary en Texas.

Isabel Adams se está capacitando para ser psicóloga escolar en un programa llamado

'Project Beacon'– el cual cubre el subsidio. Ella ha visto a más colegas irse del campo, mientras hay un aumento de servicios y el fondo disminuye.

En una declaración a NPR, un vocero del departamento de educación citó los esfuerzos del programa para diversificar la contratación como motivo de la cancelación.

