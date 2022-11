A unos días de las elecciones, expertos contestan preguntas frecuentes de los votantes

Hay mucho en juego en las elecciones de mitad de período de este año, las cuales se llevarán a cabo el 8 de noviembre. Determinará quién representará a New Hampshire en una variedad de cargos, desde el Congreso hasta la Cámara de Representantes. ¿Qué deben saber los residentes sobre votar en las próximas elecciones? Melanie Plenda, presentadora de The State We're In de NH PBS, habló con el secretario general de New Hampshire, David Scanlan, y la directora de NH Alliance for Immigrants and Refugees y defensora del voto, Eva Castillo, sobre votar en las elecciones de medio mandato.

Melanie Plenda: Secretario Scanlan, empecemos por usted. ¿Cómo van los preparativos para las elecciones en todo el estado?

David Scanlan: Estamos listos para tener una elección sin problemas mientras hablamos. Las últimas boletas oficiales que se utilizarán el día de la elección se entregarán a los secretarios municipales, de ciudades y pueblos. Todos los empleados han tenido papeletas de voto en ausencia durante varias semanas, por lo que están fácilmente disponibles para los votantes que se ausentarán de las elecciones o tienen una discapacidad que les impedirá presentarse en las urnas para votar. Sugeriría que todos los votantes hagan un plan para ejercer su derecho al voto. Es un proceso realmente fácil en New Hampshire. No debe ser intimidante. Si los votantes tienen preguntas sobre ese proceso, deben comunicarse con los funcionarios electorales locales, el secretario de su ciudad o pueblo, o ciertamente llamarme y ayudaremos al votante.

Melanie Plenda: Analicemos eso un poco. Cuando dice hacer un plan, ¿cuál sería un ejemplo de un plan?

David Scanlan: Bueno, solo asegúrese de saber dónde está su lugar de votación y que la información esté disponible en el sitio web de la Secretaría de Estado. Es muy fácil de encontrar. Puede llamar al secretario de su ciudad o pueblo y preguntarles dónde estará el lugar de votación. Asegúrese de estar al tanto de las horas de votación para que pueda llegar a las urnas durante el tiempo que las urnas están abiertas. Puede ingresar al sitio web del Secretario de Estado y echar un vistazo a una boleta de muestra para que pueda ver quién se postula realmente en la elección e investigar a los candidatos para saber por quién votar. Hay información en el sitio web del Secretario de Estado o disponible a través del secretario de la ciudad o del pueblo sobre cómo registrarse para votar si aún no ha pasado por ese proceso. En la medida en que pueda hacer esas cosas antes de las elecciones, será un proceso muy fácil emitir su voto el día de las elecciones.

Melanie Plenda: ¿Hay registro el mismo día en el lugar de votación?, ¿o hay una fecha límite para eso?

David Scanlan: Hay registro de votantes el día de las elecciones, así que si no está registrado para votar y esperó hasta el último día, simplemente vaya a las urnas. Habrá una mesa que se establecerá con los supervisores de la lista de verificación, y esas son las personas en un pueblo que podrían ser miembros de la junta de un distrito de la ciudad con quienes puede completar su solicitud de registro de votante. Una vez que se haya hecho, se lo colocará en la lista de verificación y luego podrá pasar a la mesa de registro, obtener su papeleta y luego votar por sus opciones.

Melanie Plenda: ¿Qué hay de nuevo para 2022?,¿hay nuevas leyes o procedimientos que la gente debería conocer?

David Scanlan: Hay algunos artículos que son nuevos. Es posible que el votante no los reconozca porque quizás no se vea afectado por ellos, pero lo principal es que, por primera vez en New Hampshire, proporcionamos la información electoral estatal en tres idiomas diferentes. Esa información está disponible en el sitio web, pero si una persona no habla inglés como idioma principal y prefiere leer la información en español, francés o chino mandarín, esa información ahora está disponible en el sitio web del Secretario de Estado. Les hemos pedido a los funcionarios electorales locales que se aseguren de que esa información esté disponible en el lugar de votación, de modo que si alguien quiere usarla para ayudarlos a informarse, esté disponible. Más allá de eso, la legislatura aprobó la ley que requiere que las boletas que tengan exceso de votos se devuelvan al votante desde la máquina de conteo de boletas que podría usarse en un lugar de votación para que esa boleta se pueda colocar en un contenedor lateral de conteo manual, para contarlo manualmente al final de la noche.

Melanie Plenda: Para las personas que tal vez no lo sepan,¿puede explicar qué es un voto excesivo?

David Scanlan: Un “sobrevoto” es cuando un votante vota por más puestos en una contienda en la boleta electoral de los que puede elegir. Si hay una oficina que podría ser para Representante Estatal donde dice votar por no más de dos, y el votante en realidad llena tres óvalos en esa carrera, la máquina de conteo de boletas lo reconocerá como un voto excesivo, quiere decir, demasiados votos en la boleta. Esta boleta se devolverá al votante para que la coloque en el contenedor lateral para que los funcionarios electorales al final de la noche puedan contarlas a mano, reconociendo cuál era la intención del votante en esa boleta, y tomarla en cuenta de esa manera.

Melanie Plenda: Eva, desde 1982, has estado trabajando alrededor del acceso de los votantes. ¿Puede contarme sobre los cambios que ha visto en los últimos 40 años y qué se ha logrado?

Eva Castillo: Lo que he visto, en primer lugar, es la cantidad de nuevos estadounidenses que tenemos en la ciudad. Cuando llegué por primera vez no había tantos, así que es un crecimiento tremendo el que hemos tenido. Con el crecimiento viene la necesidad de más educación y responsabilidad. Estoy emocionada de ver que finalmente, nuestro Secretario de Estado -- no puedo agradecerle lo suficiente -- ha decidido hacer que la información esté disponible en diferentes idiomas. Espero que siga creciendo. Personalmente, he puesto los enlaces en los volantes que distribuyó durante el sondeo que hacemos y para cuando nos acercamos a la comunidad, para que estén al tanto y es un lenguaje muy simple, muy fácil de entender. El sitio web en sí es muy fácil de navegar.

Melanie Plenda: ¿Puede contarnos más sobre el trabajo reciente que ha realizado para esta elección?,¿cómo ha estado alentando a los votantes a acudir a las urnas?

Eva Castillo: Mucha gente vota para la elección presidencial y luego se olvida de votar, o no cree que sea tan importante votar en las elecciones locales. Hablo con ellos y les digo que sí, quienquiera que se siente en la Casa Blanca es importante, pero nuestros representantes estatales y su gobernador son los que realmente hacen las leyes que afectan nuestra vida diaria aquí en New New Hampshire. Si fuera así, si no más importante que voten por esto en las elecciones estatales que presidenciales, o tanto como en las presidenciales, no debo decir lo uno o lo otro, deben votar en todo. Sigo diciéndoles que ayer hice un video corto para poner en el sitio web Welcoming New Hampshire sobre por qué voto.

Lo hice en español y digo, yo voto a medida que aumenta la población Latina en el país. Nuestro poder ha aumentado y tenemos una gran influencia sobre quiénes son seleccionados como nuestros funcionarios. Necesitamos ejercer el poder y la única forma de hacerlo y de que se escuchen nuestras voces es votando. Votar no solo sirve para elegir a las personas, sino también para que rindan cuentas por la forma en que votaron o por lo que hayan hecho durante los períodos en que fueron elegidos. La única forma de participar plenamente en esta sociedad es hablar y hablar por uno mismo. Les dije en el video, y me escuchan. Si no expresa su opinión, entonces los que hablan son los que van a poner sus problemas sobre la mesa. No dejes que otros hablen por ti.

Melanie Plenda: Sé que el secretario Scanlan se refirió un poco a esto, pero ¿hay asistencia adicional con el idioma en la mayoría de los lugares de votación o alojamiento para hispanohablantes?

Eva Castillo: Lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, voy a un pabellón específico y sí tenemos un grupo informal de personas que llevamos. Nos hemos encargado de ocuparnos de los lugares donde es más probable que se encuentren los votantes Latinos. Pasamos todo el día allí y nos comunicamos entre nosotros. Si alguien necesita transporte, nos enviamos mensajes de texto y nos aseguramos de que todos los que necesitan votar, lleguen.

Melanie Plenda: Si alguien quisiera ser voluntario para ayudar con eso, ¿cómo lo haría?

Eva Castillo: Me podrían llamar. Mi número de teléfono es (603) 661-2873. No es un secreto de seguridad nacional. Puedes buscarlo en Google y ahí está. Recibo todo tipo de llamadas aleatorias, buenas y malas.

Melanie Plenda: ¿Tiene algún otro consejo o sugerencia para los votantes?

Eva Castillo: Votar es el último paso para ser miembro de pleno derecho de esta sociedad. La gente debería estar realmente emocionada de ser parte de esto. Hemos luchado mucho para convertirnos en ciudadanos de esta nación. Ahora el último paso es hacer oír nuestra voz. El viernes, tengo la oportunidad de ir a interpretar para una persona que prestará juramento como nuevo ciudadano. Inmediatamente después de la ceremonia en Concord, planeo llevarlo al Ayuntamiento de Manchester y ayudarle a registrarse para votar. Eso es realmente emocionante para mí.

Melanie Plenda: Secretaria Scanlon, ¿hay algún arreglo especial planeado para COVID este año?

David Scanlan: No. Las disposiciones que estaban vigentes para el ciclo electoral de 2020 cuando estábamos realizando las elecciones bajo una pandemia en toda regla, han expirado. La elección de este año se llevará a cabo de la misma manera que se llevó a cabo en 2018. Ahora, si un votante se ha contagiado de COVID, no debe ir al lugar de votación donde se puede contagiar. Esa sería razón suficiente para solicitar una papeleta de voto en ausencia, que se puede obtener hasta las cinco de la tarde del día de la elección. Si es algo de última hora, hay una disposición legal que podría acomodar a esa persona el día de la elección. Si una persona tiene algún tipo de deficiencia inmunológica en la que, en el curso normal de su vida cotidiana, no saldría en público porque le preocupa contraer algo que realmente podría afectar su salud, entonces eso también es una razón para solicitar una papeleta de voto en ausencia. La disposición que estaba vigente en las últimas elecciones donde solo una preocupación por COVID fue suficiente para solicitar una boleta de voto en ausencia ya no está vigente.

Melanie Plenda: ¿Existen adaptaciones especiales para las personas con discapacidad?

David Scanlan: Oh, claro, y esas adaptaciones están creciendo con el tiempo. Cada lugar de votación ahora tiene equipo de votación accesible, que es básicamente una tableta de computadora que tiene la boleta programada en ella, por lo que el votante puede hacer sus elecciones en la boleta y una vez que haya completado eso, presione un botón y aparecerá una boleta normal a una impresora, y la impresora imprimirá las elecciones que hizo ese votante en una boleta oficial para que ese votante pueda verificar las elecciones hechas. Si es precisa, pueden tomar esa boleta y ponerla en el dispositivo de conteo de boletas o entregársela al moderador en un pueblo de conteo manual para que la coloque en la urna. Además de eso, ahora hay algunos equipos de votación accesibles en línea para personas con discapacidades de lectura. Una persona ciega, por ejemplo, puede comunicarse con el secretario municipal y solicitar que le envíen una boleta por correo electrónico. Pueden usar un software para usar una impresora doméstica para marcar las opciones en una boleta y, una vez hecho esto, el votante puede imprimir la boleta, colocarla en el sobre de la declaración jurada y luego enviarla de vuelta al secretario municipal o entregarla el votante o alguien que asiste al votante. Hay adaptaciones como esa que se están haciendo y mejorando.

Melanie Plenda: Pasemos a la seguridad electoral y la desinformación, y sobre la seguridad de las elecciones del estado. ¿Qué medidas de protección existen para garantizar la integridad de las elecciones?

David Scanlan: Lo primero es que hay mucha información errónea en las redes sociales relacionada con las elecciones e información relacionada con las elecciones. El mensaje que estamos tratando de transmitir a los votantes en general es que sus funcionarios electorales estatales y locales son su fuente confiable de información electoral. Si tiene dudas sobre cualquier cosa que haya escuchado sobre las elecciones y cómo puede ejercer su derecho al voto, puede ingresar al sitio web del Secretario de Estado y ver si puede encontrar la información allí. Puede ir al sitio web del secretario de su ciudad o al sitio web del secretario de la ciudad y ver si puede encontrar la información adecuada allí. Si no puede, simplemente levante el teléfono y llame al secretario de su ciudad o a la oficina del Secretario de Estado, y le daremos la información que necesita que sea precisa y que pueda ayudarlo a descubrir cómo ejercer su derecho al voto el día de la elección.

Hay temas relacionados con las máquinas de votar y cosas así. Contamos con todo tipo de medidas de seguridad: pruebas previas de las máquinas de conteo de boletas, asegurándonos de que estén bloqueadas con los sellos apropiados; los empleados los mantienen seguros, tienen que mantener registros de dónde ha estado el dispositivo y quién ha tenido acceso a él y el número de cada sello que se le ha colocado. Luego, hay un proceso para asegurarse de que se mantenga la integridad de las boletas en sí, manteniéndolas en cajas debidamente selladas con la cinta de seguridad adecuada, las firmas adecuadas en los sellos para que tengamos una cadena de custodia sólida de principio a fin.

Melanie Plenda: Dos preguntas sobre eso. Solo para reiterar, ninguna de las máquinas de votación en New Hampshire está o puede estar conectada a Internet de ninguna manera, ¿es correcto?

David Scanlan: Eso es correcto. Los dispositivos que usamos en New Hampshire son la máquina AccuVote OS. Son unidades independientes que no están conectadas a Internet ni a tecnología inalámbrica. Los componentes inalámbricos en ellos se han deshabilitado y todos los puertos externos para dispositivos de complemento se han deshabilitado. El único cable que sale de la máquina es el cable de alimentación. Al final de la noche, cuando cierran las urnas, cada máquina ejecuta lo que se llama una cinta larga, que habla sobre la cantidad de papeletas que pasaron por la máquina, la cantidad de votos que se emitieron para cada candidato. Al final de la noche, el moderador hará públicas esas cintas y también agregaremos los votos que tuvieron que contarse a mano, que se agregan a las cintas de la máquina, y luego publicaremos esos resultados y los anunciaremos públicamente en lugar de votación. Luego, el moderador completa un formulario de devolución de votos, que tiene todos los resultados de la elección, el número total de votos de cada candidato, y luego esos formularios son recogidos por la policía estatal y entregados a la oficina del Secretario de Estado muy temprano en la siguiente mañana. Tomaremos esos resultados exactos que se publicaron la noche de la elección en el lugar de votación y comenzaremos a compilarlos para que podamos declarar el resultado de todas las contiendas para cada distrito electoral en el estado de New Hampshire.

Melanie Plenda: Hablemos de uno de los problemas de la primaria. Los conteos se retrasaron porque las personas escribieron los nombres de los candidatos que ya están en la boleta electoral para forzar un conteo manual. ¿Por qué es problemático, y está haciendo algo diferente por eso para esta elección?

David Scanlan: En primer lugar, cada votante tiene derecho a escribir sus nombres en una boleta, y no queremos hacer nada para desalentar eso. Lo que ocurrió en las elecciones primarias fue que algunos votantes estaban escribiendo los nombres de los candidatos cuyos nombres ya aparecían en la boleta y votaron por ellos de esa manera, por lo que al menos esa parte de la boleta tenía que contarse a mano, eso simplemente agrega trabajo para los funcionarios electorales locales. En las primarias, las ciudades y los pueblos no estaban preparados para ese trabajo adicional, por lo que tomó más tiempo en la noche para contar manualmente esas boletas. Les pediríamos a los votantes que lo piensen dos veces antes de hacerlo porque nuestra experiencia ha sido que, cuando están debidamente marcadas, esas máquinas cuentan las boletas con precisión después de que termina una elección.

Si un candidato tiene una pregunta sobre los resultados que se informaron, el candidato tiene derecho a solicitar un recuento. Eso es muy fácil de hacer. Cuando eso sucede, cada boleta se cuenta a mano frente a los candidatos para que puedan ver los votos y cómo se cuentan. Les hemos pedido a los pueblos que estén listos para recibir más votos por escrito en esta elección y que se aseguren de tener trabajadores de campaña adicionales disponibles para ayudar a contar esas boletas. La otra cosa que les diría a aquellos votantes que quieren continuar escribiendo los nombres de los candidatos que ya están en la boleta electoral, al hacerlo, en realidad pueden causar una situación en la que puede haber más errores en la boleta electoral debido al hecho de que los contadores están cansados y la forma en que se marcan las papeletas que se tienen que contar a mano puede ser confusa cuando se realiza el recuento real. Es más fácil cuando las personas votan de la forma en que se indica en la boleta, y si el candidato tiene preguntas sobre los resultados, estas preguntas se responden solicitando un recuento después de la elección.

Melanie Plenda: Solo tengo una pregunta más sobre las boletas. Con las papeletas de voto en ausencia, ¿se cuentan las de la noche de las elecciones?, o, ¿cómo manejan las papeletas de voto en ausencia?

David Scanlan: Cada boleta en New Hampshire se cuenta la noche de las elecciones. Nuestra constitución así lo exige. Una vez que el proceso comienza cuando cierran las urnas, el moderador y los funcionarios electorales locales pasan al modo de conteo de boletas y continúan ese proceso hasta que terminan. Cuando se informan los resultados al final de la noche, sabemos que esos son los resultados de esa elección en ese lugar de votación.

Melanie Plenda: Las boletas de voto en ausencia , ¿se ponen en la máquina ese día, o cómo funciona eso?

David Scanlan: Las boletas de voto en ausencia pueden comenzar a procesarse dos horas después de que se abren las urnas, siempre que el moderador haya publicado la hora en que planea comenzar. En caso contrario, la ley obliga a que la tramitación del voto en ausencia comience a la una de la mañana. A medida que se procesan las boletas en ausencia, los nombres se tachan de la lista de verificación y luego esas boletas se alimentan a través del dispositivo de conteo de boletas o se colocan en la urna si se trata de una ciudad de papel de conteo manual. Eso se hace a lo largo del día, por lo que las boletas en ausencia deben mezclarse con las boletas oficiales que los votantes del día de las elecciones también están emitiendo.

Melanie Plenda: Esta pregunta es para los dos. ¿Qué debe hacer la gente si ve algo extraño o intimidante en las urnas durante las elecciones? Eva, empezaremos contigo.

Eva Castillo: Si ven algo mal, pueden llamar al Secretario de Estado. Así lo llamaría yo, pero algo les puedo decir de trabajar tantos años en la misma encuesta. Las elecciones de New Hampshire son justas, claras, transparentes, fáciles de navegar, y me quedé hasta el último minuto y nunca había visto nada malo. Si alguien tiene un problema, llame al secretario de la ciudad o directamente al Secretario de Estado.

Melanie Plenda: Secretaria Scanlon, a usted, le hago el mismo tipo de pregunta. Parece que la gente puede llamar a la oficina del Secretario de Estado, pero ¿cuál es el proceso de planificación? Afortunadamente, realmente no hemos tenido ningún problema con eso, pero en este momento en todo el país, hay lugares donde están viendo algo de intimidación y están viendo algunas cosas inusuales. ¿Eso ha entrado en tu planificación para este año?

David Scanlan: Eso siempre es parte de nuestro proceso de planificación. No es que lo esperemos, pero ciertamente queremos estar preparados para eventos como ese. Si un votante ve algo inusual en el lugar de votación, o ha experimentado algo que lo hace sentir incómodo con el proceso de votación en primera instancia, el votante debe acercarse al moderador en el lugar de votación y alertar a esa persona sobre lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos, el moderador debería ser capaz de manejar casi cualquier situación, pero si hay problemas más allá de eso o si el votante todavía tiene preguntas y cree que alguien más debería saberlo, entonces definitivamente llame a la oficina del Secretario de Estado o llame a la Fiscalía General del Estado y manejaremos situaciones rápidamente. Nuestras oficinas, la Secretaría de Estado y la Fiscalía General tienen mucha gente en el campo para que podamos responder físicamente a un lugar de votación dentro de un período de tiempo bastante corto. Si se necesitan recursos adicionales, ciertamente podemos abordar eso.

Melanie Plenda: Finalmente, aquí hay otra pregunta para ambos. ¿Qué le gustaría que supieran los votantes antes de dirigirse a las urnas el 8 de noviembre? Comencemos con el secretario Scanlan.

David Scanlan: Creo que probablemente la parte más difícil de votar es comenzar, hacer el esfuerzo de registrarse y luego obtener su boleta y llenarla por primera vez. Espero que eso no sea intimidante para algunas personas, pero podría ser porque tienes que salir en público y hay un proceso en el que tienes que participar. Lo que me gustaría que los nuevos votantes entendieran y se dieran cuenta es que hay personas que están a cargo del lugar de votación, los funcionarios electorales locales están allí para ayudarlo con ese proceso, para facilitarlo, para responder sus preguntas, para hacerlo sentir bien al ejercer ese derecho tan importante del voto. Una vez que los votantes hacen eso por primera vez, creo que después de eso, es automático. Es muy fácil. Si aún no ha ejercido su derecho al voto y cumple con los requisitos para ser un votante, asegúrese de hacerlo. Creo que estará feliz de haberlo hecho. Todas las elecciones son importantes y como dijo Eva, las locales son particularmente importantes, así que practique ese derecho. Esa es su voz en cómo funciona su gobierno, y no deberían funcionar sin que usted hable. Así que salga y vote.

Eva Castillo: Coincido con las palabras del secretario. De todas las agencias gubernamentales, que hacen que todo sea tan difícil de navegar, el proceso de votación de todos es tan fácil de navegar. Simplemente llegas allí y lo haces. Nunca había visto a la gente hacerle pasar un mal rato a nadie. Realmente lo hacen fácil. Los ayudan mucho y hacen que se escuchen sus voces y se cuenten sus valores, y da una gran sensación salir de ahí sabiendo que no solo cumplieron con su deber, sino que hicieron algo por nuestra comunidad y por su vida y la vida de su familia.