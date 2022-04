Noticias actualizadas de New Hampshire: 4 de abril del 2022

A continuación, lee las noticias del lunes 4 de abril del 2022.

El estado ha cambiado cómo rastrea el número de hospitalizaciones de COVID

El número de personas hospitalizadas por COVID se redujo de 25 a 7. Es cierto que las hospitalizaciones están en su punto más bajo desde el verano del 2020…pero eso no es una comparación exacta.

El estado ahora esta rastreando pacientes que reciben remdesivir o dexamethasone, [dek-suh-meth-uh-zone], drogas para pacientes moderadamente o severamente enfermos. Funcionarios dicen que hicieron este cambio para mejor monitorear las consecuencias severas del virus.

Pero este número no representa la totalidad del estrés que el virus está poniendo en el sistema hospitalario. El New Hampshire Hospital Association, que rastrea el número de pacientes en hospitales que han dado positivo y los que se están recuperando, dice que hay más de 90 pacientes hospitalizadas con COVID, en alguna forma, en todo el estado.

El cambio en cómo el estado rastrea el número de hospitalizaciones impacta otras medidas…como el CDC determina el nivel de transmisión del virus en comunidades.

Con hospitalizaciones bajas, todos los condados en el estado tienen un nivel bajo de transmisión, comparado a la semana pasada, cuando varios condados tuvieron un nivel de transmisión mediano.

El comportamiento de legisladores en redes sociales será el enfoque en una reunión del comité de ética de la Cámara

Cómo se comportan los legisladores en redes sociales será el tema que trate el comité de ética de la legislatura hoy lunes…

El comité investiga la mala conducta de legisladores, recomienda consecuencias para legisladores que violan los estándares éticos, y también da consultas para ayudar a los legisladores a saber que es o no es apropiado.

Hoy, los dos miembros con más senioridad de la cámara, el vocero Sherman Packarad y la Demócrata Mary Jane Wallner, discutirán cómo lidiar con quejas relacionadas a cierto tipo de mala conducta por parte de los legisladores, incluyendo posteos ofensivos en redes sociales.

Legisladores de ambos partidos han sido criticados por lo que han publicado en redes. Algunos han sido investigados por el fiscal general como posibles crímenes de odio; varios han afron tado llamadas por sus renuncias sobre su comportamiento en línea.

En los últimos diez años, por lo menos dos representantes han renunciado por eso. Uno ganó su reelección y ahora está en la cámara.

El senado discutirá dos proyectos legislativos sobre la legalización de marihuana

Líderes en el senado estatal dicen que tienen sus dudas sobre un plan aprobado por la Cámara la semana pasada, que propone legalizar marihuana y autorizar a la comisión licorera del estado de venderlo.

Este proyecto, entre otras cosas, permitirá a adultos poseer hasta un cuarto de una libra de marihuana. Este fue aprobado por la Cámara después de unas modificaciones que quizás ganaran el apoyo del Gobernador Sununu. Sununu ha sido un oponente a la legalización de la marihuana y aunque ha elogiado este proyecto, todavía no tiene su respaldo total. Antes de que llegue al gobernador, tiene que ganar la aprobación del Senado, lo cual nunca ha pasado. Chuck Morse, republicando de Salem, indicó que eso no cambiaría.

["I think the senate has always oppose legalizing marijuana and I think that's still the same right now."]

La demócrata principal del senado, Donna Soucy de Manchester, dijo que la base de este proyecto…de autorizar las licoreras estatales de vender marihuana…es un problema.

["Whether the state should be in the business of marijuana is something a lot of us have hesitancy about."]

Otro proyecto propone legalizar la posesión y cultivación casera de marihuana – pero no las ventas al público – también será discutido en el senado después de recibir la aprobación de la cámara en enero.

Grupo humanitario está recolectando donaciones para mujeres y niños afectados por la guerra en Ucrania

Un grupo humanitario basado en New Hampshire está recolectando donaciones para mujeres y niños afectados por la guerra en Ucrania.

La fundadora de NuDay, Nadia Alawa [uh-lao-uh] dice que ella empezó la organización para ayudar a personas afectadas por la guerra en Syria. Pero ahora, ella está usando su experiencia para ayudar a Ucranianos.

[“We are actually very excited that we are able to use the experience and hard earned expertise in being able to send containers to areas that are affected by such urgent humanitarian crisis from our work in Syria.”]

NuDay está recolectando suministros médicos, comida de bebe, generadores y productos higiénicos para mandarlos a familias en Ucrania.

Los que estén interesados en voluntariar para empacar los suministros en la bodega de NuDay en Derry, pueden encontrar una lista de fechas en nudaysyria.org.

Un poeta afroamericano de Exeter fue conmemorado este fin de semana

El poeta afroamericano James Monroe Whitfield fue conmemorado el sábado en el Exeter Litfest, con una lectura de su poema “America.” Whitfield nació en Exeter. La fundadora de Litfest, Renay Allen dice que leyendo las obras de Whitfield es un manera de recordarlo.

["For a long time, Whitfield was, what you might say, disremembered in this town. People hadn't heard of him. His works were not on the file or really in the historical society or the library."]

Hubo una celebración para Whitfield el sábado en el Exeter Town Hall.

Como evitar un encuentro con un oso negro esta primavera

Con la llegada de la primavera, los osos negros de New Hampshire salen de su hibernacion, lo que significa que es la hora de tomar medidas preventivas para evitar un encuentro con un oso.

Funcionarios del departamento de pesca y caza recomendaron esconder los comederos de aves para mantener a los osos alejados de las casas.

Agricultores con ganado, aves domésticas o abejas también deben considerar cercas y asegurar que el alimento de los animales esté adentro.

Amarrando contenedores y basureros también puede ayudar a desalentar los osos.

Si ves un conejo, puedes contribuir a los esfuerzos de conservación del estado

Residentes de New Hampshire que ven un conejo esta primavera pueden contribuir a los esfuerzos de conservación…por un proyecto estatal.

Haley Andreozzi [ann-dree-OH-zee] ayuda a coordinar el programa de reportes de conejos por el sistema cooperativo de UNH. Su meta es educar a las personas sobre el New England Cottontail, que está en peligro de extinción, y recolectar más información sobre el Eastern Cottontail Rabbit, que no es nativo en esta región.

[“New Hampshire Fish and Game Department would like to potentially do some sort of strategic sampling across the landscape for Eastern Cottontail rabbits to get a better picture of where exactly they're found and what numbers.”]

Andreozzi dice que el departamento de pesca y caza quiere hacer un estudio en ciertas partes del estado y que cada observación ayuda determinar dónde se podrían hacer.

Los Eastern Cottontails son más probables de estar en lugares dominados por humanos, como una cancha de golf o tu patio. Si ves a un conejo, puedes reportar la fecha, ubicación y hora de tu observación en n-h-rabbit-reports-dot-org.