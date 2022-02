En vísperas de San Valentín, una consejera de salud mental resalta que ‘el amor es de comunidad’

En este mes se habla bastante sobre el amor y la amistad. Quisimos reflexionar y preguntarnos cómo el amor y la amistad han cambiado después de casi dos años de pandemia, dónde el distanciamiento social, aislamiento y miedo al contagio ha llevado a las personas a alejarse una de la otra.

¿Cómo la pandemia ha cambiado la forma de comenzar y mantener relaciones sentimentales y las amistades?, ¿qué nos ha enseñado sobre el amor propio?

Para contestar estas preguntas, tenemos a Mayrena Guerrero , consejera de salud mental en Northampton, Massachusetts.

Tres puntos claves de la entrevista:

Entre los efectos positivos, la pandemia ha llevado a las personas a ser menos individualistas y a entender la necesidad de un equipo de soporte y apoyo .

. Para empezar a buscar pareja o conocer a alguien, se recomienda dejar la mentalidad de todo o nada y explorar posibilidades : ¿quién de tus amigos cercanos puede presentarte a alguien?, ¿qué espacios virtuales existen para conocer personas? La pandemia no significa que sea imposible.

No solo existe el amor romántico, existe el amor propio y el amor en comunidad. En momentos de soledad, reflexionar sobre la relación con uno mismo y poner en prácticas acciones para cuidarte. También, recordar que el amor se trata de conexión con la comunidad, familia, amigos, relaciones que se cuidan con compromiso.

En caso de necesitar hablar con un profesional de la salud mental, puedes llamar al 2-1-1 o contactarte con el Greater Nashua Mental Health en su línea de asistencia en español: 844-245-4458

A continuación, una transcripción de la conversación con Mayrena:

María Aguirre: Buenos días, cómo estás, Mayrena? ¡Qué gusto!

Mayrena Guerrero: ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y usted?

María Aguirre: Yo también. Bien, muy bien.

María Aguirre: Vamos a empezar con la pregunta clave. Desde la perspectiva de tu profesión, ¿cómo la pandemia ha cambiado las relaciones sentimentales?

Mayrena Guerrero: Bueno, la pandemia ha dado un efecto interesante, porque si la pareja antes de la pandemia estaba en una buena posición, había buena comunicación, buena intimidad emocional, entonces ,situaciones relacionadas con la pandemia crearon más unión. Ahora están juntos todo el tiempo, hay menos distracciones, hay más oportunidades de conexión, hay menos grupos de apoyo. Por lo tanto, miembros de la pareja se apoyan uno al otro y las cosas se fortalecen. Eso es [si] antes de la pandemia las cosas estaban bien.

Ahora, si antes de la pandemia las cosas no estaban bien, no había buena comunicación, no había buena conexión o intimidad emocional, entonces lo que hizo la pandemia fue exagerar lo que ya existía. Y entonces de ahí vienen las separaciones, los divorcios. Porque mientras más tiempo pasas con una persona con la cual no tienes una buena relación, más incómodo te sientes.

María Aguirre: Ok, ¿cómo quizás ha afectado de manera positiva, además de los que mencionaste que se acercaron más … ?

Mayrena Guerrero: En términos de relaciones interpersonales … Es interesante porque vivimos en los Estados Unidos, somos una comunidad hispana en los Estados Unidos y los Estados Unidos tiende a ser un país muy individualista. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que nos trajo a entender que hay una necesidad de un equipo de soporte. Simplemente existe. No puedes ser solo, no puedes depender solamente de ti. Entonces, una cosa bien positiva que trajo la pandemia es que hizo a cada persona de manera individual analizar cuál es mi equipo de apoyo. Necesito más apoyo, ¿cómo encuentro a ese equipo de apoyo? Y entonces eso llevó a reparación de relaciones interpersonales entre familiares, entre amigos, que probablemente no hubiera sucedido si no fuera porque nos encontramos en esta situación de reflexión y lleva también a valorar más el equipo con el que contamos.

María Aguirre: ¿Y la parte negativa?, ¿qué consecuencias negativas ha traído la pandemia para el contexto que acabas de mencionar?

Mayrena Guerrero: El aislamiento … Ok, pues resulta que depende de tu situación original, pues hay muchos latinos en los Estados Unidos que gravitan a comunidades latinas. Entonces, hay menos aislamiento en esas situaciones … también hay un grupo de latinos que vinieron por su cuenta, que no cuentan con el apoyo de su comunidad y entonces al llegar la pandemia, se han encontrado completamente solos. De hecho, leí un artículo que mostraba que ha habido un número grande de adopciones de mascotas y esas son personas buscando compañía durante la pandemia. Entonces ha sido ha sido negativo en ese sentido …

María Aguirre: Mayrena hablando un poco ya de la comunidad que atiende de tus pacientes, algún paciente que busca pareja, ¿qué le recomiendas?

Mayrena Guerrero: Yo lo que recomiendo es alejarnos de la idea del todo o nada. Hay personas que piensan que estamos en pandemia, no hay manera de que yo conozca a una persona, es imposible. Entonces vamos a alejarnos de esa mentalidad total y vamos a ver: ok, ¿pero qué posibilidades hay? Vamos a hacer una lista de cuáles son las posibilidades. Bueno, yo me puedo inscribir en una app, puedo hacer un profile, puedo ver qué tal. Yo puedo hablar con mis amigos, mi soporte y decirles Hey, estoy buscando pareja, ¿conoces a alguien? Dime a ver, abrir esas puertas. Hay pacientes que expresan comunicaciones. Bueno, si llega a la persona y … ¿con qué?, ¿qué hago? Como la conozco porque estamos en pandemia, no me quiero enfermar. Entonces es que no es el todo o nada. O sea, hay sí se puede salir al aire libre si pueden los dos utilizar máscaras. Si puedes preguntar si la persona está vacunada y tú sabes que tú estás vacunado. O sea, hay una serie de cosas que puedes tomar en cuenta para tomar decisiones informadas con respecto a los pasos que dar.

María Aguirre: ¿Dirías que estás de acuerdo con la idea de que quizás la pandemia nos ha hecho un poco más sensibles y empáticos hacia el otro?

Mayrena Guerrero: Mira que interesante que me preguntes eso porque … te acuerdas cuando te decía en el caso de la pareja, si las cosas estaban bien, las cosas se fortalecieron y si las cosas estaban mal, se destruyeron. Es lo mismo en esto de la empatía, de que sí en la comunidad latina hay. Yo creo que por esto de la resiliencia que hay ya de plano una idea de comunidad, de empatía, de comunión, ¿no? Entonces, sí se puede observar un fortalecimiento de esas relaciones, más sin embargo, en otras comunidades que no son así, son más individualistas, son más yo yo yo yo. Entonces, no se muestra esa empatía. Al contrario, lo que yo he leído bastante es que dada la pandemia, se han perdido normas sociales y las personas están en la calle de mal humor, hablándole mal a la gente, sin practicar esa fineza social que es necesaria para estar en comunidad.

María Aguirre: Hablábamos del aislamiento, no, hablamos de esa consecuencia negativa de que lleva una persona a sentirse sola, solitaria … ¿qué la recomiendas a una persona que se siente sola, y más durante esta época donde hay tantos mensajes del amor?

Mayrena Guerrero: La primera cosa es el pensar en que el amor es una situación interna. Primero, es una situación interna donde puedes reflexionar con respecto a tu relación contigo misma o contigo mismo. Puedes poner en práctica, dado el mes del amor, poner en práctica más cosas para quererte a ti, a ti mismo. Por ejemplo, voy a limpiar mi espacio, porque si limpio mi espacio, me voy a sentir bien … me voy a dar un manicure, por ejemplo, o voy a leer un libro. Hace mucho que no leo un libro, me encantaba leer antes y voy a hacerlo ahora. Esas son prácticas que puedes hacer.

Otra cosa es que en términos de si la persona se siente sola, es bueno también entender que el amor no es solamente de pareja o propio, pero el amor es de comunidad. Entonces, conexión, conexión con amigos, conexión con familiares, conexión con cuerpos, con otras personas con las que trabajas …y dar detalles por el mismo del mes del amor, dar detalles de aprecio a esa comunidad, a esas conexiones que nos rodea, como por ejemplo una cartita o un chocolatito o una palabra. Mire, yo realmente aprecio trabajar contigo, siempre me siento apoyada trabajando contigo. Muchísimas gracias.

María Aguirre: Lindo, lindo consejo Mayrena. Y, ¿qué tipo de actitud podemos cultivar para poder tener relaciones saludables en estos momentos que vivimos?

Mayrena Guerrero: Todos [en] el mundo estamos en pandemia. Ha sido una situación de [supervivencia], no solamente física, pero también [supervivencia] en términos de salud mental. Entonces la mejor actitud a cultivar es: todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Todos y además todos dependemos los unos de los otros. Por lo tanto, todos debemos de ser valorados.

María Aguirre: Mayrena, otras relaciones que se han complicado durante la pandemia son las relaciones a distancia. En particular para personas que quizás recién vinieron a los Estados Unidos, pues tienen relaciones a distancia con amigos, familiares, parejas y no se han podido ver porque trabajo o por las complicaciones de viaje que cambian a diario. ¿Qué puedes comentar de estas dificultades y qué podrías recomendar para afrontarlas, para llevar a cabo una relación a distancia?

Mayrena Guerrero: Bueno, si realmente esto de las restricciones de viaje ha sido muy difícil en los clientes con los que yo trabajo, eso ha sido algo que se ha sentido bastante. Quiero ir a mi país, quiero ver a mis padres, no puedo porque hay restricciones de vuelo …y de lo que hablamos es de las maneras en la que sí podemos establecer conexión. Bueno, vamos a llamar por teléfono, vamos a hacer videollamadas. Hay cosas que podamos hacer a larga distancia que podamos compartir. Por ejemplo, ¿extrañas a tu hermano? Los dos juegan a juegos de video. Vamos a jugar juegos de video juntos …De hecho, hay una cosa que la gente no piensa y es la intencionalidad detrás de estas acciones … Es diferente decir: si, yo voy a llamar a mi mamá un día de estos versus me voy a comprometer a conectar con mi mamá todos los viernes.

María Aguirre: ¿Qué puedes comentar sobre los desafíos y las ventajas en cuanto a las relaciones LGBTQ?

Mayrena Guerrero: Lo interesante de la comunidad LGBTQ es que siempre ha sido una comunidad muy unida, o sea, por la misma naturaleza del desarrollo de nuestra identidad LGBTQ. Nosotros buscamos a personas que son como nosotros, entonces, dada la pandemia, la comunidad ya existía, la conexión ya existía y lo que hizo fue fortalecer esas relaciones.

María Aguirre: Mayrena, ¿algo más que quisieras agregar, más sobre el amor, sobre la amistad … algún mensaje final?

Mayrena Guerrero: … tengo un mensaje profundo. Ay Dios Padre, esto del amor y la amistad. Reitero que es un proceso interno y al mismo tiempo vemos que gracias a la pandemia podemos observar que el apoyo de nuestro sistema de soporte es sumamente importante, entonces en este mes del amor y la amistad es bueno valorarlo y fortalecerlo de toda manera que podamos.