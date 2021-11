Noticias actualizadas de New Hampshire: 17 de noviembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 17 de noviembre.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, inscríbete aquí .

Biden da discurso en Woodstock luego de aprobar cuenta para mejorar infraestructura

El presidente Biden estuvo en Woodstock ayer martes, un día después de firmar un proyecto bipartidario de 1.2 [uno punto dos] trillones de dólares para temas de infraestructura.

Biden estuvo frente a un puente que cruza el río Pemigewasset, el cual ha estado en una “lista roja” de puentes desde el 2013 por sus pobres condiciones. El presidente habló sobre el impacto de los fondos federales de infraestructura y cómo ayudaría el acceso a banda ancha, agua potable, resiliencia climática y puentes en New Hampshire.

El departamento de transporte de New Hampshire anticipa que el estado recibirá 225 [doscientos veinticinco] millones de dólares especificamente para infraestructura de puentes a través de esta acta.

En su discurso, el presidente también felicitó a la delegación del congreso de New Hampshire, diciendo que ha peleado por fondos para Internet más veloz, ha protegido la costa de New Hampshire de los aumentos de niveles del mar y ha asegurado agua saludable.

Se escucharon protestantes mientras el presidente daba sus palabras.

Hospitales en el estado enfrentan escasez de personal y poca capacidad de atender pacientes en emergencias

Mientras se propaga el COVID-19 en la zona norte de New England, predominantemente en las población no vacunada, New Hampshire está presenciando un récord de hospitalizaciones.

294 [doscientos noventa y cuatro] residentes de New Hampshire están actualmente hospitalizados por el virus.

Este es el número más alto que se ha visto en un día desde comienzos de enero.

Pero, con más personas yendo al hospital por enfermedades no relacionadas al COVID y para otras cirugías, y la falta de personal, la capacidad de camas es mínima, quizás en su número más bajo desde comienzos de la pandemia.

Actualmente, menos del 10 [diez] por ciento de camas en salas de emergencia con personal incluído están disponibles, según datos estatales.

Proyecto legislativo prohibirá ordenanzas de vacunación en entidades de New Hampshire

Los legisladores aprobaron una enmienda propuesta el martes para bloquear todas las ordenanzas de vacunación. Esta prohíbe que las entidades, incluyendo escuelas, agencias de gobierno y las sin fines de lucro, de solicitar vacunas contra el COVID-19.

Las leyes estatales como esta tienen un poder limitado en combatir requisitos federales de vacunación. Pero, el representante estatal Republicano Rick Ladd, el principal patrocinador de la enmienda, dice que el estado necesita combatir las ordenanzas federales en cualquier contexto.

La ley permitiría que cualquier persona rechace la vacuna por razones médicas, creencias religiosas o cualquier razón de consciencia personal. Esta enmienda irá frente a la Cámara completa a comienzos del próximo año.

Centros públicos de pruebas en New Hampshire han recibido más personas durante las pasadas semanas

Durante las pasadas tres semanas, se ha visto más tránsito en los cuatro centros públicos de pruebas de COVID-19.

En promedio, 450 [cuatrocientas cincuenta] personas están haciéndose pruebas por día en los cuatros centros.

Los sitios en Newington y Nashua son los que reciben más gente. También hay sitios en Manchester, al frente del coliseo JFK y en Claremont .

Los cuatro sitios fueron abiertos el mes pasado para apoyar la alta demanda de pruebas que estaban recibiendo los proveedores de salud. Las pruebas en los centros son gratis.

Comité Republicano aprueba los nuevos mapas políticos que alterarían a los distritos del congreso de New Hampshire

El comité liderado por republicanos en la Cámara a cargo de redibujar los mapas políticos del estado ha aprobado un plan que cambiará drásticamente los distritos del congreso de New Hampshire.

El mapa, adoptado en líneas partidarias, transformaría el primer distrito del congreso, un puesto que es actualmente representado por el demócrata Chris Pappas, en un territorio más republicano.

El segundo distrito, el cual ha sido representado por la demócrata Annie Kuster por 5 [cinco] mandatos, se haría más democrático.

Antes del voto, el representante republicano Bob Lynn de Windham, dijo que los nuevos mapas unirían comunidades en base a sus políticas.

Mientras tanto, la demócrata de Durham, Marjorie Smith, dice que adoptar el mapa dibujado por los Republicanos, afectaría los resultados electorales y garantizaría la victoria de un partido en un territorio específico.

A comienzos de este año, el gobernador Chris Sununu dijo que iba a vetar los mapas que manipulen los distritos, pero recientemente dijo que el mapa propuesto por los Republicanos pasaba la revisión legal.

El público ya puedo comentar sobre propuestas del proceso de composting en New Hampshire

Se abre el periodo de comentario público sobre las revisiones propuestas sobre el proceso de compost en el estado.

Michael Nork supervisa la gestión del material y la sección educativa y de planificación del departamento de servicios ambientales. Él dice que ha visto un esfuerzo de años para simplificar y aclarar las reglas.

Algunos de los cambios propuestos harían que los proyectos de composting de menor escala sean más fáciles. El periodo de comentario se cierra el 20 de diciembre.

Corte actualizan reglas sobre documentar transmisiones en línea de procedimientos legales

La rama judicial de New Hampshire está actualizando sus reglas sobre documentar, en video o fotos, los procedimientos de la corte que se transmiten en plataformas, incluyendo en Zoom.

Técnicamente ... cualquier persona, incluyendo reporteros, que quiera grabar o tomar fotos dentro de una corte en New Hampshire, debe primero pedir permiso al juez. Esta regla ha estado vigente desde el 2004.

Ahora, la rama judicial dice que se debe pedir permiso antes de la audiencia.

Como respuesta a la pandemia, la rama judicial ha empezado a transmitir gran cantidad de casos civiles y criminales. El sistema de la corte dice que su orden expansiva no aplica a las transmisiones de la corte estatal suprema, las cuales están disponibles en la página de inicio de la corte.

Se redujo la fuerza laboral en New Hampshire durante el pasado mes

La tasa de desempleo del estado se mantuvo en 2.9 [dos punto nueve] por ciento en octubre. Las cifras de ayer muestran que el número de residentes con empleo, se redujo por casi 1,900 [mil novecientas] personas el mes pasado.

La fuerza laboral se sigue contrayendo. Según la oficina de seguridad laboral de New Hampshire, habían aproximadamente 14,000 [catorce mil] residentes menos ya sea trabajando o buscando trabajo, una señal de que la falta de personal no va a terminar pronto.