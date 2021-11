Noticias actualizadas de New Hampshire: 12 de noviembre del 2021

A continuación, lee las noticias del viernes 12 de noviembre.

Clínica móvil de vacunación ofreció vacunas para niños y de refuerzo fuera del Currier

Cientos de residentes de New Hampshire hicieron fila afuera del museo de arte Currier en Manchester para una clínica de vacunación móvil, el jueves por la noche.

Josephanie [Joe-seff-un-nee] Garcia de Amherst estaba allí con su hijo de cinco años, Henry.

Ellos eran parte del grupo de familias esperando vacunar a sus niños o recibir dosis de refuerzo. El evento también atrajo un pequeño grupo de protestantes anti-vacunas, que fueron retirados de la propiedad.

Se aprobará legislatura a favor de veteranos de raza negra

En honor al Veterans Day el día de ayer, un grupo de legisladores Demócratas está retomando un esfuerzo de pagarle a las familias de veteranos negros de la Segunda Guerra Mundial, a quiénes se le rechazaron beneficios.

La legislación que está entrando a la Cámara y al Senado beneficiaría a las parejas que aún viven y a todos los descendientes de dichos veteranos. A estas familias les fue negada la oportunidad de construir bienes con alojamiento y beneficios de educación a través de la ley GI.

Estudios confirman que los veteranos negros han recibido desproporcionadamente prácticas y tratos discriminatorios en comparación a los veteranos blancos.

Manchester va a realojar a grupo de refugiados afganos

Algunos refugiados afganos llegarán a New Hampshire esta semana. El International Institute of New England, con oficinas en Manchester, dijo que llegó una familia afgana el miércoles y una persona llegó el jueves. Se planean realojar 75 [setenta y cinco] evacuados afganos en el área de Manchester.

Los desalojos en NH continúan, la asistencia de renta también

Los desalojos en New Hampshire han estado aumentando con constancia durante los recientes meses desde que las protecciones federales expiraron.

Pero, en promedio, el número de desalojos aprobados cada semana sigue debajo de los niveles que se vieron antes de la pandemia. Según datos de la rama judicial del estado, casi 2,000 [dos mil] personas han sido desalojadas de sus hogares este año. Manchester tiene el mayor número de desalojos en más de 400 [cuatrocientos], y cifras altas también se reportaron en Nashua, Dover, Concord y Rochester.

Los programas de asistencia de renta siguen disponibles. Visita capnh.org o llama al 211.

Departamento estatal de educación crea proceso para presentar quejas o posibles violaciones de ley que prohíbe enseñar sobre racismo

El departamento de educación de New Hampshire está facilitando presentar quejas contra profesores por alegada discriminación. Esta decisión responde a una nueva ley que prohíbe ciertos tipos de enseñanza sobre raza y racismo.

La ley, llamada en inglés Right to Freedom en sitios públicos de trabajo y educación, prohíbe que los profesores de escuelas públicas enseñen que hay grupos superiores o más oprimidos que otros.

Si los padres y estudiantes creen que alguien violó una ley, pueden llenar un cuestionario en la página web del departamento de educación. Luego, esto se investiga por la comisión de derechos humanos de New Hampshire, quién decide si alguien tiene base suficiente para presentar una queja formal. Dependiendo de la investigación, un profesor puede perder su licencia.

Hay quiénes critican la ley diciendo que esto podría afectar las discusiones en clases sobre racismo, sexismo y poder.

Consejo Ejecutivo aceptas fondos federales para financiar esfuerzo de vacunación en New Hampshire

El miércoles, el Consejo Ejecutivo revirtió su anterior rechazo a millones de dólares en ayuda federal para esfuerzos de vacunación.

El voto podría liberar dinero que los funcionarios de salud consideran claves para la estrategia de vacunación de New Hampshire.

Este paquete de 22.5 millones dólares de financiamiento, que aun espera aprobación del comité fiscal de la legislatura, ayudaría a los proveedores de vacunas a utilizar el sistema de inmunización del estado y mejorar la recolección de datos sobre la tasa de vacunación contra el COVID.