Todo lo que tienes que saber sobre las pruebas de Covid-19 en New Hampshire

Escrito originalmente en inglés por Alli Fam , traducido al español por María Aguirre

Con la variante delta causando brotes de casos de COVID-19 en el país y muchos niños no vacunados de regreso a los salones del clases, ha aumentado la demanda por pruebas de COVID-19 en el estado, lo cual trae más presión a los proveedores de salud.

Debido a que los casos en personas vacunadas se han vuelto más comunes (pero en menores tasas en comparación a los casos de personas no vacunadas), muchos están en busca de pruebas de COVID-19.

Saber qué tipo de prueba comprar, encontrar una y saber cuánto cuesta, se ha vuelto una tarea complicada. Por eso estamos aquí para ti.

¿Dónde puedo hacerme una prueba de COVID-19 en New Hampshire?

El departamento de salud y servicios humanos tiene una lista de los proveedores de pruebas en todo el estado. Puedes revisarla aquí.

Recomendamos organizarte con tiempo porque quizás tengas que reservar una cita con anticipación para hacerte la prueba. Además, obtener una cita en horarios fuera de los de oficina también es complicado, aunque muchos proveedores sí ofrecen pruebas los fines de semana.

¿Es fácil obtener una prueba de COVID en New Hampshire?

Hay varios lugares para realizarse una prueba. Pero, repetimos, tienes que organizarte con tiempo porque no siempre es fácil obtener resultados rápidos, encontrar un sitio cerca de casa o en un horario conveniente.

Las pruebas PCR toman tiempo porque la muestra debe ser enviada a un laboratorio. Podrías obtener un resultado en 1 a 2 días o quizás tome más tiempo.

Mientras los resultados de las pruebas de antígenos son inmediatos, estas pruebas pueden ser difíciles de encontrar debido a la escasez que hay a nivel nacional.

Entonces, recomendamos llamar a las farmacias para preguntar cuándo obtendrán estas pruebas, lo cual puede asegurar que encuentres una en su mostrador si planeas comprarla de esa manera.

Luego de cerrar sus centros públicos de pruebas, el estado recientemente anunció que abrirá cuatro nuevos sitios que ofrecerán pruebas PCR.

A comienzos del verano, algunos proveedores de pruebas en New Hampshire redujeron sus operaciones y los horarios de disponibilidad. Ahora, falta que regresen a su ritmo anterior.

¿Sigue siendo gratis obtener una prueba de COVID?

La respuesta corta es sí. ¿La más larga? A veces.

Las pruebas gratis seguirán disponibles mientras la emergencia federal de salud pública siga vigente. Pero, esto no significa que tu prueba siempre será gratis.

Una parte de las pruebas gratis depende de la interpretación de diferentes aseguradoras y planes del estado. Hay muchas áreas inconclusas, así que la mejor manera de saberlo es hablar con tu proveedor de seguro médico.

Está bien, llamaré a mi aseguradora. ¿Cuando mi prueba sería gratis?

La prueba no te va a costar cuando esta sea considerada necesaria por un proveedor de salud, quiere decir, médicamente necesaria.

El departamento de seguros de New Hampshire dice que cuando se trata de las pruebas de COVID-19, médicamente necesario significa que la prueba se solicita porque el paciente presenta síntomas de COVID-19, sin importar qué tan severos sean, o si fueron expuestos a una persona que dio positivo al COVID-19.

Entonces, por ejemplo, si no estás seguro si tienes una gripe o COVID-19 y quieres averiguarlo mediante una prueba, esta sería cubierta.

O, si tienes una cena con tus amigos, y luego te enteras de que uno de ellos dio positivo y quieres realizarte una prueba, también estaría cubierta.

No tengo seguro. ¿Igual puedo obtener una prueba gratis?

Sí. Si no tienes seguro, puedes acceder a una prueba gratis mediante N.H. Easy Medicaid Limited Testing Benefit. La cobertura de la prueba será aplicada de forma retroactiva.

Un vocero del departamento de salud y servicios humanos dijo que los hospitales comunitarios que ofrecen pruebas han sido entrenados para este programa.

Adicionalmente, hay fondos federales que los proveedores pueden utilizar para brindarle una prueba a un cliente que no tiene seguro.

¿Cuándo tengo que pagar mi prueba de COVID-19?

Si te estás haciendo una prueba por motivos de trabajo, por ley federal, esta no tiene que ser cubierto por tu aseguradora.

Por ejemplo, si tu empleador requiere que te vacunes o que te hagas una prueba cada semana, y escoges hacerte una prueba cada semana, no se le va a requerir a tu proveedor de seguro que te cubra el valor de la prueba.

Más residentes del estado tendrán que pagar por este tipo de pruebas cuando la ordenanza federal de vacunación o de pruebas semanales empiece para negocios con 100 empleados o más.

Si decides comprar una prueba en un mostrador de una tienda, va a ser difícil obtener cobertura, dijo Sabrina Corlette, una profesora en Georgetown University que estudia los costos de las pruebas de COVID-19. Corlette dice que es porque el paciente tomó la decisión de realizarse la prueba, no el proveedor de salud.

Si te haces una prueba para estar seguro mientras viajas, o para ir a un concierto, o cuando estés alrededor de niños que no están vacunados, el departamento de seguros dice que este tipo de pruebas por recreación tampoco serán cubiertas.

Las pruebas de control, como pruebas masivas a personas asintomáticas o para rastrear tasas de contagio en diferentes comunidades, tampoco deben ser cubiertas por aseguradoras según ley federal.

El control para pacientes asintomáticos no está cubierto, pero mi hijo o hija es parte del programa Safer At School Screening (SASS). ¿Eso es gratis, verdad?

Sí. El estado cubre pruebas para asintomáticos de poblaciones específicas, como por ejemplo, para cualquier escuela o campamento juvenil que soliciten pruebas o para personas que trabajan con pacientes de la tercera edad. El estado tiene un programa para apoyar a las escuelas que opten por hacer pruebas de monitoreo llamado Safer At School, el cual es financiado por el gobierno federal.

Si decido pagar por mi prueba, ¿cuánto me costaría?

Eso depende de dónde la compras y qué tipo de prueba compres.

CVS y ClearChoiceMD Urgent Care ofrecen la prueba PCR por $139. ConvenientMD Urgent Care tiene pruebas por $175. ClearChoiceMD Urgent Care también ofrece la prueba de antígenos por $214.

Las pruebas de mostrador están disponibles en muchas farmacias y en línea, aunque la oferta es limitada.

Walmart vende pruebas de antígenos que vienen en paquetes de dos por $14. Desde el 6 de octubre, las pruebas también se venden en línea , pero muchas siguen disponibles en las perchas. Otras farmacias en el estado también venden pruebas similares, pero el costo es más alto, casi $25.

La prueba PCR también está disponible en Amazon por $36.99. Puedes realizarte la prueba en casa, pero los resultados tienen que ser leídos en un laboratorio. El costo incluye un envío pre pagado al laboratorio.

Las pruebas se cubren por un proveedor. ¿Quién es considerado un proveedor?, ¿qué pasa si no tengo un proveedor principal de cuidado?

Los proveedores de salud pueden incluir un doctor, farmacéutico o personal médico de una clínica de emergencia.

No necesitas un proveedor principal para que cualquier proveedor ordene una prueba por ti o para que una prueba sea cubierta. Si estás buscando una prueba en línea en una farmacia, por ejemplo, esa orden de proveedor de la farmacia, será basada en un cuestionario que llenes en línea cuando escojas la cita, donde responderías preguntas sobre tus síntomas del COVID-19 y sobre tu exposición.

Si pasas por tu doctor, quizás tengas que hacer una cita para determinar la necesidad de una prueba de COVID-19 para que la ordenen por ti.

Algunos hospitales de New Hampshire y centros de salud priorizan las pruebas para pacientes con un doctor que lo solicitó por ellos. Si quieres una prueba para temas como de viajes, estas instalaciones quizás sugieren que vayas a una farmacia local.

¿Los proveedores cómo deciden cuándo ordenar una prueba o no?, ¿cómo determinan que es médicamente necesario?

Esto es complicado. Para los proveedores, quiénes determinan cuándo ordenar una prueba oficialmente, el proceso tiene sus propios desafíos.

El doctor Mark Pundt, presidente y CMO de Convenient MD, dijo que como proveedor, ConveninetMD ha tenido que navegar políticas de diferentes aseguradoras cuando se trata de ordenar una prueba y determinar si es médicamente necesaria.

A veces, él dice que es claro cuando un paciente debe pagarla, como en casos de viajes nacionales. Sin embargo, hay casos en dónde es más confuso decidir.

Si el proveedor no ordena la prueba, esto no significa que no puedas obtener una, solo significa que quizás tengas que pagar por este. Hablamos con ciertas compañías de seguro en New Hampshire sobre lo que puedes esperar en esta situación.

Un vocero para Anthem Blue Cross y Blue Shield en New Hampshire dijo que ellos cubren las pruebas siempre que sean ordenadas por un proveedor.

Un vocero de Harvard Pilgrim dijo que las pruebas de COVID-19 solo son cubiertas o reembolsadas si son médicamente necesarias, lo cual debe ser determinado por un proveedor de salud. Además, dijo que Harvard Pilgrim como aseguradora no son los que determinan si una prueba es médicamente necesaria o no.

Un vocero del departamento de salud y servicios humanos dijo que New Hampshire Medicaid paga cualquier prueba que se presente al programa por los proveedores.

Si solicito una prueba de COVID-19 pero mi proveedor me pide una prueba de otra enfermedad, ¿esta también está cubierta?

Esto dependerá del plan de seguro médico. Pero, es algo que se debe revisar. Las pruebas para otras enfermedades no están debajo de las leyes alrededor de las pruebas de COVID-19.

He escuchado que las pruebas PCR son más precisas. ¿Debería confiar en los resultados de una prueba de antígenos?

Las pruebas PCR, en inglés polymerase chain reaction, son más sensibles que las de antígenos o las pruebas rápidas. Las pruebas de antígenos pueden dar más falsos negativos, especialmente en personas asintomáticas.

Pero, el doctor David Itkin, un especialista en enfermedades infecciosas en el Portsmouth Regional Hospital, dijo que la efectividad de una prueba de antígenos también depende del momento en que se realice. Si te haces la pruebas cuando presentas síntomas, dice Itkin, allí es cuando la prueba de antígenos es más confiable y comparable a una prueba PCR.

Si te estás haciendo una prueba justo después de una exposición, incluso antes de que se desarrollen los síntomas, la PCR es una opción más confiable.

Para las pruebas con más frecuencia, como las pruebas semanales en escuelas o para personal de ancianatos y sus residentes, las pruebas de antígenos también son muy efectivas.

Itkin dice que la alta sensibilidad de las pruebas PCR también tienen sus desventajas. Las personas pueden dar positivo al virus semanas después de que ya no contagian.

¿Cuándo tendría que hacerme una prueba de anticuerpos?

El doctor Itkin dice que generalmente, las pruebas anticuerpos tienen poco valor clínico, aunque pueden servir para determinar si una persona ya tuvo una infección de COVID-19.

Las pruebas de anticuerpo no se recomiendan para determinar si ha respondido a la vacuna o para evaluar la inmunidad al COVID-19. Itkin dice que las pruebas de anticuerpos no han sido estudiadas lo suficiente ni estandarizadas. La FDA aún no recomienda utilizar las pruebas anticuerpos para los fines anteriormente mencionados.

¿Es correcto comprar pruebas de un mostrador?, o, ¿debo obtenerlas mediante un proveedor?

La mayoría de las pruebas en mostradores que están disponibles son de antígenos, lo cual es menos preciso para pacientes asintomáticos.

Sin embargo, la eficiencia de los resultados también depende de que se recoja la muestra de la manera correcta. Entonces, si vas a utilizar una en casa, asegúrate de usar el hisopo correctamente y recoger la muestra de manera apropiada, lo cual sí puede ser incómodo.