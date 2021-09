Noticias Actualizadas de New Hampshire: 27 de septiembre del 2021

A continuación, lee las noticias del lunes 27 de septiembre.

Los residentes no vacunados representan la mayor cantidad de contagios en N.H.

Los residentes no vacunados son la mayoría de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones en New Hampshire, según los datos de los funcionarios estatales de salud.

El 20 de enero, se reportó el primer caso de infección entre los vacunados … Entre esa fecha y el pasado viernes 24 de septiembre, más del 96 [noventa y seis] por ciento de nuevas infecciones están entre los no vacunados. Este grupo también ocupa el 93 [noventa y tres] por ciento de las hospitalizaciones y fallecimientos registrados durante el mismo periodo de tiempo.

Los funcionarios del estado dicen que las personas que fallecieron por COVID-19 a pesar de recibir la vacuna, eran mayores a 60 [sesenta] años.

La mayoría de residentes de New Hampshire no recibieron su primera dosis hasta la pasada primavera. NHPR ha pedido al estado más datos de una franja de tiempo más reciente, para mejor medir los casos especiales en una época de mayor tasa de vacunación. El estado aun no comparte esos datos.

Dosis de refuerzo de Pfizer ya están disponibles para residentes de 65 años o más y población inmunocomprometida

El pasado fin de semana fue la primera oportunidad para que los residentes de New Hampshire reciban la dosis Pfizer de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

En camino a un CVS de Concord, Kathy Rothwell de Hopkinton dice que estaba feliz de obtener una dosis de refuerzo, pero dijo que está menos preocupada por su protección de COVID que la de otros … Ella dijo que lo hace por sus nietos, quienes no son elegibles aun para la vacuna.

Las farmacias Walgreens y CVS están ofreciendo las dosis de refuerzo en todo el país de manera gratuita. Bajo la nueva guía de la CDC publicada el viernes pasado, cualquier persona mayor a 65 [sesenta y cinco] que se puso las dos primeras dosis hace seis meses, ya es elegible para una dosis de refuerzo. Cualquier persona mayor a 18 [dieciocho] años con condiciones comprometidas de salud o que enfrenta altos riesgos por su trabajo o vive en un área compartida, también es elegible.

Las personas buscando cita en CVS deben registrarse en línea, Walgreens está aceptando reservas para refuerzo solo en línea o en teléfono.

La CDC aun no aprueba dosis de refuerzo para la vacuna Moderna o la de Johnson & Johnson.

Líderes Republicanos solicitan a delegación Demócrata oponerse a la ordenanza de vacunación de Biden

Los líderes Republicanos de la Cámara de New Hampshire le están pidiendo a la delegación Demócrata del congreso, que se oponga al mandato de vacunación del presidente Joe Biden.

En una carta de dos páginas, el vocero de la cámara, Sherman Packard, y líderes Republicanos de la Cámara, escribieron que los Granite Staters están bravos porque les están quitando libertad médica. Ellos impulsan a la delegación a demandar una evaluación a una administración que solo está trayendo caos y confusión.

Los Republicanos también felicitaron a la administración de Sununu por cómo ha manejado la pandemia, incluyendo el trabajo de la funcionaria máxima de salud, la comisionada Lori Shibinette.

Shibinette recientemente tuvo un desacuerdo con Ken Weyler, el escritor de presupuesto máximo de la Casa, sobre políticas de COVID-19. Luego de que Weyler haya respondido a sus reclamos, sobre tasas de hospitalizaciones entre las personas vacunadas, sin citar evidencia, Shibinette lo acusó de compartir datos incorrectos.

Desde allí, los Demócratas de la Casa le han pedido a Packard que saque a Weyler de su rol de líder.

El proceso de hace pública la Laurie List ya comenzó

El proceso de hacer pública la lista secreta de oficiales con problemas de credibilidad en New Hampshire, ya está en proceso.

Las cartas del estado se enviaron a actuales y ex-oficiales de la tal llamada Laurie List con la notificación de que están en la lista.

Geoffrey Ward, de la fiscalía general, dice que bajo una nueva ley estatal, esta notificación empieza un conteo regresivo para los oficiales de la lista.

Cualquier oficial que proteste contra su puesto en la lista, no obtendrá su nombre en público hasta que su demanda esté resuelta.

Adolescentes de New Hampshire participaron en protesta contra cambio climático

Los adolescentes de New Hampshire tomaron una postura contra el cambio climático el viernes en el Youth Climate Strike en Concord, inspirado por el trabajo de la activista joven Greta Thunberg [toon-berg].

Katie Lessard, una estudiante de último año de la secundaria Bow, organizó la protesta. Ella dice que los efectos del cambio climático nos afectan a todos, y es un problema aun más grande para su generación.

Para muchos de los manifestantes jóvenes, el cambio climático no es solo un problema global, también es un problema local. Muchos llevaban carteles en oposición a la central más grande de carbón de New England, la Merrimack Generating Station en Bow.

Pueblo Brookline recibe demanda por oponerse a proyecto de alojamiento para familias de bajos ingresos

El pueblo de Brookline está enfrentando una demanda sobre su decisión de bloquear un proyecto de desarrollo de alojamiento multifamiliar para una fuerza laboral.

Los desarrolladores del proyecto alegan que el pueblo fue motivado por creencias discriminatorias sobre las personas que se beneficiarán del proyecto.

En la queja presentada esta semana, Brookline Opportunities y el Tamposi Brother Holdings LLC, reclamaron que el pueblo de Brookline violó el acta de Vivienda Justa bloqueando esta propuesta que construiría una instalación de 80 [ochenta] unidades para familias de bajo ingreso.

Los desarrolladores dijeron que la oposición local al nuevo proyecto fue, tal cual lo dijeron, explícitamente basada en actitudes discriminatorias en contra de las familias con hijos, inmigrantes y población negra … También resaltaron comentarios públicos de que el proyecto traería más crimen y sobrepoblación en escuelas, que comprometería a la reputación de la comunidad.

En un comunicado, Brookline negó las alegaciones de la demanda y dijo que contrató un consejero legal para defenderlos en contra de los reclamos.