El “Afán De Escuchar” A La Comunidad Latina De New Hampshire Trajo La Serie Visibles

Al principio de septiembre, publicamos el último episodio de la primera temporada de Visibles. Nuestra serie de relatos únicos de la comunidad Latina de New Hampshire ha sido un reto, pero también una aventura para nuestro equipo de noticias en español.

Hablamos con nuestra reportera, Gaby Lozada, quien propuso la idea de esta serie tan humana y le preguntamos qué podemos esperar de la próxima temporada, que empieza el 21 de septiembre.

Gaby Lozada: Hola chicas, gracias por tenerme aquí.

Daniela Allee: ¿Cuéntanos qué es lo que más te ha sorprendido reportando para esta primera temporada?

Gaby Lozada: Creo que lo que más me ha sorprendido es la apertura de la gente para contarme sus historias. Creo que comencé con la idea que me iban a contar experiencias de ellos en Estados Unidos, de experiencias tal vez recientes, pero no me contaron historias que iban de hace muchos años y que han ido formando las personas que son y cosas bastante personales. Entonces creo que las historias que nos contaron iban acorde a lo que nosotros también pensábamos, que preservar las historias de la gente es muy importante porque de cierta forma es como pasar nuestra cultura de una generación a otra y esa apertura de la gente creo que se da porque nuestro afán de escuchar ha sido bastante genuino. Entonces eso creo que es lo que más me ha sorprendido.

Maria Aguirre: Gaby, yo te quiero preguntar qué has aprendido a la comunidad Latina con este proyecto y en tus tres meses como reportera aquí en NHPR.

Gaby Lozada: Lo que he aprendido es que a la comunidad Latina le hace falta un centro Latino. Creo que están los activistas que están tratando de hacer eso, sobre todo Eva Castillo, y es fundamental para que la gente pueda encontrarse en un lugar. Pero a la vez, he aprendido que si bien no existe un centro latino, la gente está haciendo comunidad allá afuera, como por ejemplo con la historia de Benny , que a través de su club nocturno él construye una comunidad y le da un servicio a la comunidad y hace que la gente se une en ese espacio. Así mismo, Sindy con el [festival] multicultural , Alejandro con su trabajo casi anónimo . Eva con su trabajo tan importante y Lisa con su trabajo en la salud mental . Es tan importante para que la gente se sienta bienvenida y eso creo que es lo que se necesita… Eso es lo que es el punto objetivo de un centro Latino, pero la gente lo está haciendo y eso creo que es lo que más he aprendido en este tiempo.

Daniela Allee: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad durante este proyecto?

Gaby Lozada: Creo que ha sido una respuesta bastante buena. Recientemente, conocimos que hay una profesora en una escuela elemental en Nashua que quiere compartir las historias con sus alumnos y quiere las transcripciones tanto en español, [como] en inglés, porque es una escuela donde hay alto grado de estudiantes Latinos y eso nos da mucha mucha felicidad porque no sabíamos que también podía llegar este proyecto a a niños, que era algo que no nos imaginábamos. Entonces nos da mucho gusto eso.

Maria Aguirre: Gaby, ¿cómo crees que proyectos como este benefician a la comunidad Latina?

Gaby Lozada: Creo que tratar de vernos, hacernos presente es algo muy importante. Creo que, como les decía, transmitir nuestras historias es importante, es importante en esta época, donde tal vez a veces todos quieren hablar. Es, es, es importante saber [y] escuchar también. Y este es el espacio que se le da a la gente de ser escuchada, de que se sepa que sus historias son importantes y queremos que la gente sepa que no solamente estamos haciendo un programa por hacerlo, sino más y para que la gente escuche sus historias, sino que estamos apreciando esas historias y creo que eso es importante.

Daniela Allee: Ya terminamos la primera temporada. ¿Qué podemos esperar para la siguiente?, ¿con quién has hablado?

Gaby Lozada: Podemos seguir esperando historias personales, bastante personales, historias que yo creo que van a conmover a la gente. Son bastante variadas. Tenemos cinco entrevistas con cinco mujeres increíbles de la comunidad. Una de ellas, por ejemplo, te cuento un poco, se llama Renata. Es brasilera y ella es una sobreviviente de una sepsis por una mala práctica médica en Brasil y se está recuperando aún. Y cuando nos dio, cuando me dio su historia … Es increíble la forma en la que los seres humanos nos recuperamos de una caída. Entonces ese tipo de historias vamos a seguir escuchando y vamos a seguir escuchando historias acerca de migración también, que son muy importantes.

Daniela Allee: Nunca te he preguntado — ¿cómo empiezan esas entrevistas?, ¿cómo hablas con las personas para que te cuenten algo tan personal?, como eso de recuperarse de una sepsis o las otras historias que también ya hemos compartido con nuestros oyentes.

Gaby Lozada: Bueno, yo llevo un cuestionario, pero el cuestionario va cambiando. Entonces, la primera pregunta, obviamente es que me cuenten acerca un poco de ellos: ¿de dónde vienen?, ¿cuántos años tienen?, si tienen una familia aquí, ¿hace cuánto han venido a Estados Unidos? … Pero el cuestionario va cambiando poco a poco, dependiendo de lo que me van contando. Entonces, cada vez me voy encontrando como un hilo del que voy jalando para encontrar la historia más a profundidad y ahí es cuando la gente … Yo he visto todo esto desde que he hablado con ellos … de ahí es cuando la gente se emociona de hablar, decir, ah, sí, de esto es lo que estoy hecho. Esto es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Y generalmente son historias emocionantes para ellos también. Entonces así comienza.

Maria Aguirre: Gaby, hay una pregunta de ese cuestionario que creo que a Daniela y a mí nos encantó las respuestas, y queremos escuchar un poco de tu parte … la de Si consideras que la comunidad Latina aquí en New Hampshire es visible o no es visible y por que. Cuéntanos más sobre esta pregunta y sobre cómo te impactaron las respuestas.

Gaby Lozada: Esa pregunta a la que la quise hacer porque yo este proyecto nació de la preconcepción que la gente tal vez en general se siente un poco invisible y por eso no asiste a los eventos como yo me esperaba. Es algo también un poco personal. A excepción de la población brasileña, que cuando hacen un evento la acogida es enorme, pero con otras poblaciones tal vez es mucho menor. Entonces pensé tal vez se sienten invisibles y por eso no van. Pero nada que ver … Siento que, como te dije, la gente hace su visibilidad desde su propia vida personal. Y eso me ha impactado, que la gente quiere verse reflejada en algo en su comunidad, pero a la vez quiera hacer que su comunidad sea visible.

Vamos a estrenar una segunda temporada de esta serie el martes 21 de septiembre y luego vamos a seguir publicando cada dos semanas. Gracias también por escucharnos toda esta primera temporada.