Noticias del 10 de septiembre y Una Conversación Sobre El Cambio Climático

Muchos nuevos casos de COVID-19 en New Hampshire son niños

Los casos de COVID-19 entre niños ha aumentado bastante en las recientes semanas. En los pasados días, casi un cuarto de todos los nuevos contagios han sido de niños menores a 18 años …Este aumento no fue tan inesperado.

La mayoría de los casos ocurren en la población de los menores a 12 años que no se pueden vacunar, o de adolescentes elegibles que representan una baja tasa de vacunación.

La doctora Sharon Vuppula, pediatra hospitalista en Nashua, incentiva a los padres a tomar seriamente las medidas de precaución en las escuelas, como uso de cubrebocas e higiene de manos.

Aumentan las hospitalizaciones por COVID en New Hampshire, especialmente, de no vacunados.

Actualmente, 142 residentes de New Hampshire están hospitalizados con COVID-19, un número alto que el estado no ha visto desde el rebrote del invierno.

Desde el 20 de enero, alrededor del 95 [noventa y cinco] por ciento de pacientes hospitalizados por COVID han sido personas no vacunadas …

Mientras tanto, muchos hospitales están en capacidad límite de camas, enfrentando falta de personal y más pacientes con otros problemas de salud. Los hospitales se seguirán preparando porque especulan que la hospitalización por COVID seguirá aumentando.

Plan para distribuir dosis de refuerzos de vacunas contra el COVID-19 se verá al diferente al de la primera distribución de la vacuna

Mientras la Casa Blanca continúa trabajando en su plan para distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, los funcionarios de salud en New Hampshire ya están pensando cómo lo harán en el estado.

Bobbie Bagley, directora de salud pública y servicios comunitarios en Nashua, dijo que están trabajando ya en un plan pero no se verá igual al que se hizo anteriormente, con las grandes clínicas de vacunación apoyadas de la Guardia Nacional.

Actualmente, los esfuerzos de vacunación están en manos de farmacias, redes de salud pública y proveedores primarios de salud. Están cerrados los sitios estatales de vacunación y de pruebas, y no hay planes de reabrirlos.

Instituto Internacional de New England se prepara para recibir refugiados afganos este mes

El Instituto Internacional de New England, el cual reubica a los refugiados, ha solicitado al gobierno federal a traer 25 [veinticinco] refugiados afganos a New Hampshire. Se espera que algunos lleguen este mes. Una vocera del instituto dice que se ha visto apoyo de voluntarios en Massachusetts y New Hampshire para alojar a los afganos que dejaron su casa cuando el Talibán tomó el poder.

Lourdes Avilés, profesora de meteorología y ciencias atmosféricas de Plymouth State University, nos explica qué es cambio climático, cómo afecta a New Hampshire y cómo podemos aportar a la solución

Durante este pasado verano, New Hampshire ha pasado por intensas olas de calor, lluvias intensas en ciertas zonas del estado y en otras, sequía que varían constantemente de moderación.

Estas variaciones anormales son causadas por el cambio climático. Maria Aguirre, productora del noticiero en español, conversó con Lourdes Avilés, profesora de Ciencias Atmosféricas y directora del Programa de Meteorología en la Universidad de Plymouth State, sobre qué significa cambio climático, por qué es la causa de los cambios del tiempo y qué acciones se pueden tomar en casa para ayudar al planeta.

Courtesy Photo Lourdes Avilés, profesora de ciencias atmosféricas en Plymouth State University

Clima y tiempo no significan lo mismo aunque los medios e informes del tiempo suelen mezclarlos. Se debe utilizar tiempo para referirse al estado de la atmósfera en un preciso momento y esto incluye la temperatura, humedad, viento, entre otros. El clima son las condiciones normales de un sitio específico.

y no significan lo mismo aunque los medios e informes del tiempo suelen mezclarlos. Se debe utilizar para referirse al estado de la atmósfera en un preciso momento y esto incluye la temperatura, humedad, viento, entre otros. El clima son las condiciones normales de un sitio específico. El cambio climático es el fenómeno que ocurre cuando las condiciones normales de un lugar o del planeta no son estables y tienen niveles anormales de variación. Esto incluye aumentos en temperatura, patrones de lluvia, frecuencia de tormentas, y más.

es el fenómeno que ocurre cuando las condiciones normales de un lugar o del planeta no son estables y tienen niveles anormales de variación. Esto incluye aumentos en temperatura, patrones de lluvia, frecuencia de tormentas, y más. El nivel de la temperatura normal en New Hampshire ha aumentado en las últimas décadas. Esto crea más ondas de calor que afecta al cuerpo humano y que haya menos nieve en el invierno.

Los adultos mayores y las personas con escasos recursos son los grupos más afectados por el cambio climático aquí en New Hampshire.

