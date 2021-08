Noticias Actualizadas de New Hampshire: 18 de agosto del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 18 de agosto.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Funcionarios actualizan datos de COVID-19 en New Hampshire, todos los condados tienen alta o sustancial transmisión del virus

Los funcionarios estatales anunciaron 271 [doscientos setenta y un] nuevos casos de coronavirus y un fallecimiento adicional el martes.

La tasa de pruebas con resultados positivos está en 5.6 [cinco punto seis] por ciento, lo más alto que ha estado desde abril cuando se dio el rebrote de casos, pero sí más baja de lo que se vio en invierno …

Todos los condados en el estado tienen sustanciales o altas tasas de transmisión comunitaria, según el mapa de la CDC.

Un promedio de 150 [ciento cincuenta] residentes de New Hampshire reciben la primera dosis de su vacuna cada día ... y el 60 [sesenta] por ciento de la población total del estado ha recibido al menos una dosis, según datos estatales.

Empleadores de New Hampshire buscan aumentar esfuerzo para vacunar más empleados

El estado de New Hampshire dijo que está reevaluando los mensajes alrededor de la vacuna contra el COVID-19 mientras los casos aumentan … otras organizaciones están haciendo lo mismo.

La sociedad médica de New Hampshire ha estado trabajando con empresas para mejorar el ritmo de vacunación entre sus empleados ...

Jim Potter, el CEO y vicepresidente ejecutivo de la sociedad, dice que algunos empleadores están sintiendo la misma urgencia actualmente, preocupados por un posible brote de casos en el otoño, lo cual puede afectar su reapertura y a sus empleados …

A través de la sociedad médica, los empleadores coordinarán una visita de doctores locales para responder preguntas de empleados sobre la vacuna y cubrir cualquier tipo de desinformación.

Nuevo estudio revela falta de inclusión racial en programas académicos ambientales

Un nuevo estudio con una coautora en Dartmouth College, está explorando maneras de mejorar la inclusión racial en el contexto académico de cambio climático.

El estudio dice que la comunidad Negra, indígena y estudiantes de color tienden a estar especialmente intersados en activismo climático, especialmente, porque viven en comunidades que suelen estar más afectadas por el cambio climático y contaminación del aire.

Pero, las entrevistas con estudiantes de pregrado de programas ambientales en dos universidades de Chicago, encontró que los estudiantes suelen sentirse excluidos por profesores o cursos con enfoques blancos y falta de inclusión racial …

Bala Chaudhary, la coautora del estudio, es una profesora asistente de ecología en Dartmouth, y ella ha enseñado en ambas escuelas para el estudio. Ella dice que resolver este problema es éticamente correcto y llevará a iniciativas ambientales más inclusivas …

Entre sus recomendaciones, está diversificar listas de lectura y crear grupos enfocados en temas ambientales con afinidades raciales para los estudiantes.

Herramienta del MIT calcula cuánto es el salario mínimo para vivir en N.H.

Una nueva herramienta desarrollada por el Massachusetts Institute of Technology, puede calcular la mínima cantidad de dinero que una persona necesita hacer al año para cubrir todas las necesidades en cada estado.

En New Hampshire, esta herramienta -- llamada Living Wage Calculator -- encontró que una persona necesitaría ganar un poco más de 30 [treinta] mil dólares, esto incluye los gastos estimados de renta de 10,155 [diez mil ciento cincuenta y cinco] dólares, y gastos de comida de 3,690 [tres mil seiscientos noventa] dólares.

El lugar más caro para vivir es en Washington, D.C., por 41,850 [cuarenta y un mil ochocientos cincuenta]

Empleadores siguen con muchos puestos vacantes, ya que la fuerza laboral es más pequeña que antes de la pandemia

La tasa de desempleo en New Hampshire se mantuvo en 2.9 [dos punto nueve] por ciento en julio. Los empleadores aun encuentran desafíos buscando empleados.

En julio, se vio un aumento en contrataciones en sectores relacionados al turismo, incluyendo restaurantes y hoteles … donde alrededor de 6,000 [seis mil] puestos se cubrieron, según encuestas a empleadores.

Sin embargo, la economía no ha regresado a su funcionamiento completo. Brian Gottlob [gott-lob] es un economista estatal de la oficina de seguridad laboral de New Hampshire ... él dijo que la fuerza laboral no ha regresado a lo que se veía antes de la pandemia.

Gottlob dice que los problemas con servicios de cuidado infantil y complicaciones de salud de trabajadores mayores, mantiene a las personas un poco distantes a los trabajos … Él estima que la fuerza laboral se mantiene debajo de lo que se tenía antes por alrededor de ocho a diez mil residentes.

El gobernador Sununu busca rescatar a residentes de N.H. atrapados en Afganistán

El gobernador Chris Sununu quiere saber cuántos residentes de New Hampshire podrían estar atrapados en Afganistán desde que el Talibán tomó control del país esta semana.

En una carta enviada el martes al secretario nacional del estado, Anthony Blinken, Sununu preguntó cuántas personas de New Hampshire se han acercado al departamento estatal para pedir ayuda, y también buscó detalles sobre el plan del estado para evacuar a residentes de New Hampshire.

Sununu dice que su oficina ha recibido varias llamadas de personas preocupadas por residentes de New Hampshire en Afganistán, y le preguntó a Blinken si hay manera de que el estado pueda asistirlos para que regresen a casa.

Condado de Grafton busca financiamiento para construir nueva red de Internet que cubra a todos sus pueblos

El condado de Grafton está tomando grandes pasos en llevar una banda ancha más rápida a todos sus pueblos, mediante la construcción de una red de Internet con fibra radial de 350 [trescientos cincuenta] millas que puede conectar a los centros de los pueblos.

Nik Coates es el administrador del pueblo de Bristol y es el presidente del comité de banda ancha del condado. Él dice que la red podría servir como anfitrión para desarrollar la última milla de Internet en fibra para que cualquier compañía se conecte.

El comité del condado ha presentado algunas aplicaciones para recibir un fondo que cubra el costo de construir esta red de 30 [treinta] millones de dólares. Si el proyecto recibe financiamiento completo, Coates dice que la meta sería tenerlo listo para finales del próximo año.