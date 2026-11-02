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The Artisan's Nook

The Artisan's Nook

Get a jump start on your holiday shopping or pick up a little something for yourself. Visit our pop up holiday showcase of locally-made fine art and craft items featuring local artisans. Our Yellow House will be full of diverse offerings perfect for holiday giving.

Shopping Hours:
Thursdays, Fridays*, & Saturdays: 12:00 pm-8:00 pm (December 3-5, 10-12, 17-19)
*Extended hours Friday, December 4th: 12:00-10:00 pm (Midnight Merriment)
Sundays: 12:00-6:00 pm (December 6, 13, 20)

Kimball Jenkins
12:00 PM - 08:00 PM on Thu, 17 Dec 2026

Event Supported By

Kimball Jenkins
6032253932
connect@kimballjenkins.com
www.kimballjenkins.com
Kimball Jenkins
266 North Main Street
Concord, New Hampshire 03301
6032253932
connect@kimballjenkins.com
www.kimballjenkins.com

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