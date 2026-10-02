Route 3 Art Trail
Route 3 Art Trail
Explore more than 20 artist studios, galleries, creative businesses, and special exhibits along a 20-mile driving tour from Concord to Franklin, NH. Meet local artists, enjoy demonstrations, shop for original artwork, and enter a raffle by visiting participating locations. Free admission and family-friendly.
Learn more and view the trail map at www.route3arttrail.com.
Concord Makerspace
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Concord Makerspace
info@concordmakersspace.org
Concord Makerspace
197 N Main StBoscawen, New Hampshire 03303
info@concordmakerspace.org