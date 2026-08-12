Pressed Flowers Resin Workshop
Pressed Flowers Resin Workshop
Join us for our NEW Press Flowers workshop where you will create a one of a kind art piece! Each guest will be able to select from a variety of dried pressed flowers to arrange any way you would like on your board. *You are welcome to bring your own – but they must be PRESSED and flat.
Sample Project Options (all are first come first serve & based on availability)
Acacia Cutting Boards & Trays
Wood Trays (round & rectangle)
Coasters
Oval Platters
The Canvas Roadshow / Hammer & Stain New Hampshire
Varies
06:30 PM - 08:30 PM on Tue, 18 Aug 2026
The Canvas Roadshow / Hammer & Stain New Hampshire
25 South River RoadBedford, New Hampshire 03110
info@thecanvasroadshow.com