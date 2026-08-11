Isness Ensemble at Mole Hill Theatre
Isness Ensemble at Mole Hill Theatre
Upbeat groove, funk, rock & soul from a cast of exceptional musicians. Isness creates a melodic tapestry in which musical expression reigns supreme and genres dissolve. Make Isness your business! All-ages and family-friendly.
Sponsored by a FoMoH (Friend of Mole Hill).
Mole Hill Theatre
$15
07:30 PM - 10:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Mole Hill Theatre
6 Baine WayAlstead, New Hampshire 03602
603-352-2585
molesky.dennis@gmail.com