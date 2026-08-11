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Isness Ensemble at Mole Hill Theatre

Isness Ensemble at Mole Hill Theatre

Upbeat groove, funk, rock & soul from a cast of exceptional musicians. Isness creates a melodic tapestry in which musical expression reigns supreme and genres dissolve. Make Isness your business! All-ages and family-friendly.
Sponsored by a FoMoH (Friend of Mole Hill).

Mole Hill Theatre
$15
07:30 PM - 10:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Get Tickets
Mole Hill Theatre
6 Baine Way
Alstead, New Hampshire 03602
603-352-2585
molesky.dennis@gmail.com
https://www.molehillnh.com/

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