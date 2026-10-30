International Graduate Admissions Virtual Fair
International Graduate Admissions Virtual Fair
Free to attend for international students planning graduate study! Join the International Graduate Admissions Virtual Fair on Tuesday, January 12, 2027, from 11:00 AM to 3:00 PM ET. Chat live with admissions representatives from graduate programs, learn about applications, funding and visa-related admissions steps, and get your questions answered. It all happens online, with no travel needed.
This is an online event. Register free on CareerEco to get into the fair: https://www.careereco.com/events/InternationalGrad-Jan2027?utm_source=nhpr&utm_medium=community_calendar&utm_campaign=international-graduate-admissions-virtual-fair-2027-01-12