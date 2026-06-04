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Drop-In Monday Morning Puzzles

Drop-In Monday Morning Puzzles

Stop by NHPL every Monday to exercise your brain with a variety of jigsaw puzzles and brain teasers! Please bring a friend and enjoy a morning of drop-in challenges.

*This event happens most Mondays, except for a few federal holidays! Please check our calendar or call us at (603) 964-6326 to confirm*

North Hampton Public Library and Cultural Center
Every week through Sep 28, 2026.
Monday: 10:00 AM - 12:00 PM

Event Supported By

North Hampton Public Library and Cultural Center
(603) 964-6326
nhplprogramming@gmail.com
https://nhplib.org/
North Hampton Public Library and Cultural Center
239 Atlantic Avenue
North Hampton, New Hampshire 03862
(603) 964-6326
nhplprogramming@gmail.com
https://nhplib.org/

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