Diversity and Inclusion Virtual Career Fair
Diversity and Inclusion Virtual Career Fair
Free to attend for job seekers of all backgrounds! On Tuesday, December 1, 2026, from 11:00 AM to 3:00 PM Eastern Time, connect with employers committed to diversity and inclusion who are hiring for jobs and internships. It all happens online, with no travel needed.
This is an online event. Register free on CareerEco to get into the fair: https://www.careereco.com/events/diversity-dec26?utm_source=nhpr&utm_medium=community_calendar&utm_campaign=diversity-and-inclusion-virtual-career-fair-2026-12-01