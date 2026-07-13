Capital Mineral Club Presents the 62st annual Gem, Mineral and Jewelry Show
Capital Mineral Club Presents the 62st annual Gem, Mineral and Jewelry Show
The Capital Mineral Club Presents the 61st annual Gem, Mineral and Jewelry Show
Saturday, August 29, 2026 9:00AM to 5:00PM
Sunday, August 30, 2026 10:00AM to 4:00PM
At the Everett Arena,15 Loudon Road Concord, NH
Admission: $5.00 for Adults, Children under 12 free with Adult
Ever
$5.00 per adult
09:00 AM - 05:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Event Supported By
Capital Mineral Club
6037673638
steffenh@comcast.net
Artist Group Info
steffenh@comcast.net