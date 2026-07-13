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Capital Mineral Club Presents the 62st annual Gem, Mineral and Jewelry Show

Capital Mineral Club Presents the 62st annual Gem, Mineral and Jewelry Show

The Capital Mineral Club Presents the 61st annual Gem, Mineral and Jewelry Show
Saturday, August 29, 2026 9:00AM to 5:00PM
Sunday, August 30, 2026 10:00AM to 4:00PM
At the Everett Arena,15 Loudon Road Concord, NH
Admission: $5.00 for Adults, Children under 12 free with Adult

Ever
$5.00 per adult
09:00 AM - 05:00 PM on Sat, 29 Aug 2026

Event Supported By

Capital Mineral Club
6037673638
steffenh@comcast.net
http://capiatalmineralclub.org

Artist Group Info

steffenh@comcast.net
Ever
15 Loudon Rd.
Concord, New Hampshire 03301
info@kidsconne.com
https://www.kidsconne.com

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