Brain Freeze: Ice Cream with SubZero Nitrogen Ice Cream
Brain Freeze: Ice Cream with SubZero Nitrogen Ice Cream
I scream, you scream, we all scream for ice cream! Join use for the science of ice cream as SubZero Nitrogen Ice Cream creates frozen treats right before your eyes! There are only 50 servings available, so register to ensure you get your frozen treat!
Charlie's Barn
Free
11:00 AM - 12:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Maxfield Public Library
youth-services@maxfieldlibrary.org
Charlie's Barn
29 S Village RdLoudon, New Hampshire 03307