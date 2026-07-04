© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
NHPR'S SUMMER RAFFLE IS HAPPENING NOW! GET YOUR TICKETS TODAY AND YOU COULD WIN $35,000 TOWARD A NEW CAR OR $30,000 CASH!

Brain Freeze: Ice Cream with SubZero Nitrogen Ice Cream

Brain Freeze: Ice Cream with SubZero Nitrogen Ice Cream

I scream, you scream, we all scream for ice cream! Join use for the science of ice cream as SubZero Nitrogen Ice Cream creates frozen treats right before your eyes! There are only 50 servings available, so register to ensure you get your frozen treat!

Charlie's Barn
Free
11:00 AM - 12:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Maxfield Public Library
youth-services@maxfieldlibrary.org
https://www.maxfieldlibrary.org
Charlie's Barn
29 S Village Rd
Loudon, New Hampshire 03307

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.