‘A Slice of Crazy Pie’
‘A Slice of Crazy Pie’
Step into “A Slice of Crazy Pie”, a surreal cabaret of hand-carved wooden marionettes, live music, and audience interaction created by puppeteer and multidisciplinary artist Madison J. Cripps.
Equal parts street theater, folk art, and absurdist ritual, “A Slice of Crazy Pie” explores ecology, human oddity, emotional vulnerability, and the joy of creative participation.
Friday, Aug. 28, at 7:30 p.m.; Saturday, Aug. 29, at 5 p.m.
On Saturday, August 29 at 11 a.m., join puppeteer Madison J. Cripps in “An Exploration in Marionettes” workshop. Free for “A Slice of Pie” Ticket Holders.