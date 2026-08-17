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‘A Slice of Crazy Pie’

‘A Slice of Crazy Pie’

Step into “A Slice of Crazy Pie”, a surreal cabaret of hand-carved wooden marionettes, live music, and audience interaction created by puppeteer and multidisciplinary artist Madison J. Cripps.
Equal parts street theater, folk art, and absurdist ritual, “A Slice of Crazy Pie” explores ecology, human oddity, emotional vulnerability, and the joy of creative participation.
Friday, Aug. 28, at 7:30 p.m.; Saturday, Aug. 29, at 5 p.m.
On Saturday, August 29 at 11 a.m., join puppeteer Madison J. Cripps in “An Exploration in Marionettes” workshop. Free for “A Slice of Pie” Ticket Holders.

Players Ring
Advance Tickets: $23; Door sales: $25
07:30 PM - 08:30 PM on Fri, 28 Aug 2026
Get Tickets
Players Ring
105 Marcy Street
Portsmouth, New Hampshire 03801
603-436-8123
info@playersring.org
https://www.playersring.org/

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