40th Annual Concord Model Railroad Show – Best Show North of the Border!
40th Annual Concord Model Railroad Show – Best Show North of the Border!
40th Annual Concord Model Railroad Show – Best Show North of the Border!
Sunday, Aug 16th, 10-3:30. Everett Arena, Loudon Rd, I-93 to exit 14, east on Loudon Rd – just over the bridge.
Special 40th Anniversary ticket price! Tickets $2 adults, under 15 years old free w/adult.
Over 50 dealers, door prizes, food stand open, operating layouts in multiple gauges.
Free parking, handicap accessible. Contact Concord Model Railroad Club, www.trainweb.org/cmrc.
Douglas N. Everett Arena
Tickets $2 adults, under 15 years old free w/adult.
10:00 AM - 03:30 PM on Sun, 16 Aug 2026
Event Supported By
Concord Model Railroad Club
cmrc.email01@gmail.com
Douglas N. Everett Arena
15 Loudon RoadConcord, New Hampshire 03301