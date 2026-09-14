Manchester celebró la herencia y cultura Latina. NH y las posibles limitaciones de voto por correo.

A continuación, lee las noticias del lunes 14 de septiembre de 2026

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Manchester celebra el Latino Vibe Festival por primera vez, con comida, baile y comunidad

Cientos de personas se reunieron en el Veterans Park en Manchester durante el fin de semana para celebrar el primer Latino Vibe Festival de la ciudad.

Mariana Hernández es estudiante de secundaria en Manchester. Ella llegó al festival con una bandera de Puerto Rico, para representar su herencia.

“Nunca había visto algo así. Me alegra tanto ver a todos unidos … como una familia. De verdad que me llena de alegría. Podría ponerme a llorar ahora mismo... con todo lo que está pasando en el mundo, como eso de intentar deportar a la gente … Y ver a todos aquí unidos... hace que sienta que las cosas están mejorando”, dijo Hernández.

Se vendieron diferentes tipos de comida Latina, como empanadas, pasteles, piña coladas y pinchos.

Vendedores como Alex Medina y Ty Ross trabajan en el restaurante Bravo en el centro de Manchester. Ellos decidieron llevar un ícono de su cultura “nuyorriqueña”, o Puerto Rico en Nueva York … el clásico hot dog.

“Somos una mezcla de puertorriqueños, colombianos, dominicanos... En cuanto nos enteramos de que iban a organizar el festival … me anoté enseguida”, dijo Medina.

Después de un día entero de comida, música, baile y comunidad, los organizadores dijeron que esperan repetir el evento el próximo año.

Lau Guzmán / NHPR Cientos de personas se reunieron en el Veterans Park en Manchester durante el fin de semana para celebrar el primer Latino Vibe Festival de la ciudad.

Una demanda busca bloquear pregunta sobre límite de impuestos escolares en elecciones generales de noviembre

Un juez en el condado de Merrimack está considerando una demanda que busca bloquear la pregunta del límite de impuestos en la papeleta de noviembre.

Sobre la mesa está la pregunta de que si el texto de la propuesta induce a error a los votantes al afirmar que adoptar un límite a los impuestos locales destinados a las escuelas no, traduzco y cito, “afectaría a la enseñanza en clase ni a los servicios escolares”.

El abogado de los demandantes, Ned Sackman, dice que la pregunta de la papeleta, la cual fue elaborada por legisladores republicanos, es confusa.

Le pidió a un juez del condado de Merrimack que no se deje influenciar por el argumento del Estado de que las papeletas deben enviarse a imprimir para finales de esta semana.

"Entiendo que pueda resultar inconveniente para el secretario de Estado. No cuestiono ese testimonio, pero no existe ninguna excepción por inconvenientes en caso de defectos constitucionales”, dijo Sackman.

Se espera que el fallo del juez llegue rápido.

New Hampshire se une a otros estados republicanos para intentar bloquear las nuevas normas de Trump sobre el voto por correo.

El jueves pasado, se les dijo a los pueblos y ciudades de New Hampshire que continúen conservando todas las papeletas de las elecciones generales de 2024. La administración de Trump formula esta exigencia sin señalar ninguna irregularidad.

La semana pasada, el Departamento de Justicia le envió una carta a la Secretaría de Estado de New Hampshire. Llegó justo cuando estaba a punto de expirar el plazo de conservación de 22 meses para almacenar las papeletas antiguas de las elecciones generales de 2024.

La carta cita una posible demanda en contra del estado.

El jueves, David Scanlan, el principal funcionario electoral del estado, envió un correo a funcionarios locales explicando que la demanda debe preservar las papeletas.

Scanlan resaltó que el Departamento de Justicia no brindó base factual o legal, y que no ha habido ninguna solicitud hasta ahora de realmente inspeccionar las papeletas.

New Hampshire es uno de los 30 estados que ha recibido las mismas instrucciones del gobierno federal, el cual ha seguido amenazando con realizar acciones legales debido a preocupaciones relacionadas con la votación.

Los funcionarios electorales del pueblo típicamente empiezan a destrozar las papeletas antiguas después de que expira la ventana de 22 meses.

Departamentos de policía de NH contribuyen al aumento de las detenciones de ICE

Los arrestos migratorios en New Hampshire que llevaron a detenciones han aumentado durante el verano, según nuevos récords públicos obtenidos por el Deportation Data Project.

La policía local continúa siendo un rol significativo en dichos arrestos a través de programas que permiten que oficiales locales impongan la ley migratoria federal, también conocido como programas 287(g).

Desde el pasado septiembre, un tercio de los arrestos de ICE en New Hampshire han sido realizados por el departamento local de la policía, y los arrestos han crecido continuamente.

En junio, la policía local arrestó a 50 personas … Esos son dos tercios de todos los arrestos migratorios de ese mes.

Esto también pasó en NH:

Tres personas murieron durante el fin de semana en un choque de motocicletas en Laconia.

Los emergencistas fueron llamados a la escena en la Ruta 3 alrededor de las 11 p.m. el sábado.

Los funcionarios dijeron que dos motocicletas con dos personas en cada una, chocaron frontalmente.

La causa está bajo investigación.